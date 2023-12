Во многих семьях живут кошки и собаки. Каким образом они угрожают здоровью хозяев; почему важно как можно быстрее убирать за питомцами; правда ли, что беременным женщинам категорически запрещено контактировать с кошками; почему следует ограничить общение детей с домашними питомцами, Pravda.Ru рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0