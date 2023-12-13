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Антон Бакетов

Поражение мозга, слепота, подкожный зуд — результат общения с домашними любимцами

Зоосфера

Во многих семьях живут кошки и собаки. Каким образом они угрожают здоровью хозяев; почему важно как можно быстрее убирать за питомцами; правда ли, что беременным женщинам категорически запрещено контактировать с кошками; почему следует ограничить общение детей с домашними питомцами, Pravda.Ru рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Поражение мозга, слепота, подкожный зуд — результат общения с домашними любимцами
Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

— Елена Николаевна, известно, что человек может заразиться от кошки паразитарной инфекцией — токсоплазмозом. Как это происходит?

— Заражение может происходить не только от кошки. Кошка, в которой живёт паразит, вместе с фекалиями выделяет в окружающую среду так называемую спороцисту, которая в окружающей среде становится инвазионной, то есть готовой к заражению. Чтобы эту спороцисту подхватить, необязательно взаимодействовать именно с фекалиями. Спороцисты могут быть на шерсти кошки, они очень липкие. Гладя, целуя кошку или когда она вас лижет, можно подхватить инфекцию.

Токсоплазмоз — одно из самых широко распространённых на планете заболеваний. В какой-то стране им заражены 4% населения, а в какой-то 85%. В России 20-35% болеющих, примерно каждый третий.

У человека сначала идёт острая фаза заражения, затем она переходит в хроническую фазу, когда медленные зоиты (брадизоиты) живут в мозге и действуют на человека. Они выделяют вещества, которые меняют поведение, характер людей. Например, человек начинает страдать невротизмом — это психологическое состояние, когда люди долго, глубоко переживают любые события.

Заразиться можно не только от кошки. Это могут быть птицы, в том числе домашние: куры, утки. Или домашний скот: коровы, овцы, свиньи, лошади. Паразит размножается в мясе. Если мясо не прошло достаточную термическую обработку (тар-тар из сырого мяса или стейк с кровью), человек может заразиться псевдоцистами. Он может случайным образом проглотить паразита, если эта спороциста прилипла к овощам, которые он потрогал в магазине и не вымыл руки.

— Какую угрозу для беременных несёт токсоплазмоз?

— Токсоплазма может проникать через плаценту в развивающийся плод и формировать цисты у плода в головном мозге.

Это врождённый токсоплазмоз, он неизлечим. Такие детки нежизнеспособны.

Поэтому всем беременным делают в первом триместре анализ на токсоплазмоз. Категорически нельзя во время беременности:

  • контактировать с кошками,
  • есть сырое мясо.

Это опасно для будущего ребёнка.

— От собак можно заразиться токсоплазмозом?

— Ни в коем случае. Но от собак можно заразиться токсокарозом. Это такой круглый червь, нематода. Мы любим наших собак, которые живут с нами дома, но не привыкли убирать за ними на улице, когда они гуляют. Из фекалий выпадают яйца червяка-токсокары, это глист типа аскариды человека. В организме человека личинка токсокары начинает мигрировать по кровотоку, пока хватает толщины капилляра. Постепенно иммунная система человека её задавит. Но за это время она может причинить вред, особенно детям. У них иммунная система слабее, чем у взрослого, и личинка может жить дольше.

Токсокароз проявляется в разных органах. Это может быть подкожный зуд, если личинка в подкожном капилляре, и реакции со стороны пищеварительного тракта.

Самое опасное — это когда личинка мигрирует в нервную ткань, в глазной нерв. Одно из жёстких проявлений токсокароза — это неоперабельная слепота в результате механического разрушения глазного нерва, вызванного личинкой.

Дети в данном случае находятся под угрозой не только потому, что у них не развита иммунная система. Но и потому, что они контактируют с землёй больше, чем взрослые. Дети копаются в песочнице, могут и песок в рот взять. Поэтому на детских площадках пишут: не гуляйте здесь с собаками. Это не дискриминация собак или их хозяев. Это элементарная профилактика.

Но главная мера профилактики — убирать за собаками и кошками.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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