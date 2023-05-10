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Марина Лебедева

Как правильно подстричь когти кролику: пошаговое руководство

2:48
Зоосфера » Грызуны

Как владельцу домашнего животного вам очень важно заботиться о своих питомцах, в том числе и в части уходовых процедур. Одна из самых важных задач по уходу за домашним кроликом — стрижка когтей.

Как правильно подстричь когти кролику: пошаговое руководство
Фото: Splash/ All Over

Нужно ли подстригать когти кроликам?

Да, кроликам нужно подстригать когти, если они содержатся в качестве домашних животных. В дикой природе когти кроликов естественным образом изнашиваются из-за их активного образа жизни и среды, в которой они живут. Однако домашние кролики обычно не так активны и нуждаются в регулярной стрижке когтей, чтобы сохранить их здоровыми и послушными. Короткие когти идут на пользу всему организму кролика, так как они обеспечивают большую легкость движений и меньшую вероятность травм.

Как подстричь когти кролику?

Прежде чем приступить к обрезанию когтей, важно приучить кролика к тому, что его лапки будут обработаны, чтобы уменьшить стресс как для вас, так и для кролика. Вот несколько шагов, которые следует предпринять при обрезке когтей вашего кролика:

  • Подготовьте ровную поверхность на уровне пояса, например, стол, столешницу или стиральную машину, и положите на нее большое полотенце. Убедитесь, что у вас достаточно хорошего освещения.
  • Расположите кролика лапками вниз на полотенце, а его тело плотно прижмите к себе, как будто вы держите футбольный мяч. Прижмите  задние лапы  кролика к себе, чтобы они не могли брыкаться.
  • Заверните или "спеленайте" кролика в полотенце, чтобы он был спокоен и не дергался, что может привести к травме, а вы могли работать с одной лапкой за раз.
  • Используйте кусачки для когтей, предназначенные для мелких животных, с закругленной режущей кромкой.
  • Когда ножницы будут правильно расположены, одним плавным движением обрежьте коготь. Рекомендуется начинать с кончика и обрезать небольшие участки по одному за раз, а не отрезать сразу много.

Как обрезать тёмные когти

Стрижка когтей темного цвета может быть немного сложнее. Начните медленно и с помощью триммера срезайте маленькие кусочки, пока не увидите маленькую темную точку в центре срезанного кончика когтя.

Что делать, если я слишком коротко обрезал кролику коготь?

Случайное обрезание может произойти и хотя это болезненно, дискомфорт носит временный характер. Если коготь порезан и идет кровь, прижмите его полотенцем или салфеткой, затем нанесите щепотку кровоостанавливающего порошка, например. В крайнем случае кукурузный крахмал или мука также могут подействовать как средство для свертывания крови.

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КАК СТРИЧЬ КОГТИ КРОЛИКУ? НУЖНО ЛИ СТРИЧЬ КОГТИ КРОЛИКУ?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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