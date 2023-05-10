Как владельцу домашнего животного вам очень важно заботиться о своих питомцах, в том числе и в части уходовых процедур. Одна из самых важных задач по уходу за домашним кроликом — стрижка когтей.
Да, кроликам нужно подстригать когти, если они содержатся в качестве домашних животных. В дикой природе когти кроликов естественным образом изнашиваются из-за их активного образа жизни и среды, в которой они живут. Однако домашние кролики обычно не так активны и нуждаются в регулярной стрижке когтей, чтобы сохранить их здоровыми и послушными. Короткие когти идут на пользу всему организму кролика, так как они обеспечивают большую легкость движений и меньшую вероятность травм.
Прежде чем приступить к обрезанию когтей, важно приучить кролика к тому, что его лапки будут обработаны, чтобы уменьшить стресс как для вас, так и для кролика. Вот несколько шагов, которые следует предпринять при обрезке когтей вашего кролика:
Стрижка когтей темного цвета может быть немного сложнее. Начните медленно и с помощью триммера срезайте маленькие кусочки, пока не увидите маленькую темную точку в центре срезанного кончика когтя.
Случайное обрезание может произойти и хотя это болезненно, дискомфорт носит временный характер. Если коготь порезан и идет кровь, прижмите его полотенцем или салфеткой, затем нанесите щепотку кровоостанавливающего порошка, например. В крайнем случае кукурузный крахмал или мука также могут подействовать как средство для свертывания крови.
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