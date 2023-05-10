Как правильно подстричь когти кролику: пошаговое руководство

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Как владельцу домашнего животного вам очень важно заботиться о своих питомцах, в том числе и в части уходовых процедур. Одна из самых важных задач по уходу за домашним кроликом — стрижка когтей.

Фото: Splash/ All Over

Нужно ли подстригать когти кроликам?

Да, кроликам нужно подстригать когти, если они содержатся в качестве домашних животных. В дикой природе когти кроликов естественным образом изнашиваются из-за их активного образа жизни и среды, в которой они живут. Однако домашние кролики обычно не так активны и нуждаются в регулярной стрижке когтей, чтобы сохранить их здоровыми и послушными. Короткие когти идут на пользу всему организму кролика, так как они обеспечивают большую легкость движений и меньшую вероятность травм.

Как подстричь когти кролику?

Прежде чем приступить к обрезанию когтей, важно приучить кролика к тому, что его лапки будут обработаны, чтобы уменьшить стресс как для вас, так и для кролика. Вот несколько шагов, которые следует предпринять при обрезке когтей вашего кролика:

Подготовьте ровную поверхность на уровне пояса, например, стол, столешницу или стиральную машину, и положите на нее большое полотенце. Убедитесь, что у вас достаточно хорошего освещения.

Расположите кролика лапками вниз на полотенце, а его тело плотно прижмите к себе, как будто вы держите футбольный мяч. Прижмите задние лапы кролика к себе, чтобы они не могли брыкаться.

Заверните или "спеленайте" кролика в полотенце, чтобы он был спокоен и не дергался, что может привести к травме, а вы могли работать с одной лапкой за раз.

Используйте кусачки для когтей, предназначенные для мелких животных, с закругленной режущей кромкой.

Когда ножницы будут правильно расположены, одним плавным движением обрежьте коготь. Рекомендуется начинать с кончика и обрезать небольшие участки по одному за раз, а не отрезать сразу много.

Как обрезать тёмные когти

Стрижка когтей темного цвета может быть немного сложнее. Начните медленно и с помощью триммера срезайте маленькие кусочки, пока не увидите маленькую темную точку в центре срезанного кончика когтя.

Что делать, если я слишком коротко обрезал кролику коготь?

Случайное обрезание может произойти и хотя это болезненно, дискомфорт носит временный характер. Если коготь порезан и идет кровь, прижмите его полотенцем или салфеткой, затем нанесите щепотку кровоостанавливающего порошка, например. В крайнем случае кукурузный крахмал или мука также могут подействовать как средство для свертывания крови.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...