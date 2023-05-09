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Марина Лебедева

Почему моя кошка теряет вес?

3:02
Зоосфера » Кошки

Если вы заметили, что ваша кошка без видимых причин теряет вес, возможно, в этом виноваты проблемы со здоровьем. Обнаружить потерю веса у кошки не всегда легко, поскольку ее шерсть может служить маскировкой до тех пор, пока не произойдут значительные изменения. Любая заметная потеря веса у кошки является поводом для визита к ветеринару, чтобы исключить серьезные заболевания.

Почему моя кошка теряет вес?
Фото: https://kotmastak.ru/

Недостаточное количество пищи

Возможно, ваша кошка ест меньше, чем вы думаете. Другие домашние животные в вашем доме могут съедать корм вашей кошки или мешать ее доступу к миске с едой. Недавнее изменение марки корма или калорийности чашки корма также может быть причиной снижения веса вашей кошки. Ваша кошка также может испытывать боль от артрита, из-за которого ей трудно допрыгнуть до места, где стоит миска с едой. Ваш ветеринар поможет вам определить, есть ли в вашем доме препятствия, мешающие вашей кошке получать достаточное количество пищи.

Кишечные паразиты

Кишечные паразиты очень распространены среди кошек и могут привести к потере веса, если их не лечить. Кошки также могут заразиться паразитами во время охоты и поедания добычи или даже при ходьбе по зараженной траве и грязи. Ветеринар может исследовать кал вашей кошки, чтобы определить, есть ли у нее паразиты, которые могут быть причиной потери веса. Если причиной являются паразиты, то простой дегельминтик, направленный на соответствующего паразита, может вернуть вашу кошку на путь к здоровому весу.

Кошачий диабет

Диабет очень часто встречается у кошек и требует немедленной ветеринарной помощи и постоянного лечения. Помимо необъяснимой потери веса, кошки-диабетики обычно пьют ненормально много воды и мочатся в больших количествах. Со временем, без лечения, диабет становится смертельным заболеванием. Если ваш ветеринар заподозрит диабет, он, скорее всего, возьмет образцы крови и мочи для подтверждения диагноза. Успешное лечение включает в себя изменение диеты и часто инсулин.

Кошачий гипертиреоз

Кошки старше 8 лет подвержены риску развития гипертиреоза. Щитовидная железа — это орган в форме бабочки, расположенный в горле, который вырабатывает гормоны, выполняющие множество функций, включая регулирование обмена веществ в организме. Когда у кошки развивается гипертиреоз, ее метаболизм переходит в ускоренное состояние; она теряет вес, постоянно испытывает сильный голод, у нее учащается сердцебиение, она часто мяукает по ночам и плохо спит. Они также могут пить много воды и мочиться в больших количествах. Ваш ветеринар сделает анализ крови, чтобы выяснить, не является ли это причиной потери веса.

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5 распространенных причин потери веса у кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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