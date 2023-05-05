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Марина Лебедева

Ботулизм у собаки: питомец не может дышать и без лечения умирает

2:59
Зоосфера » Собаки

Ботулизм — это редкое, но серьезное заболевание, вызываемое токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum, который поражает как людей, так и собак. Ботулизм может вызвать затруднённое дыхание или даже смерть, что делает его экстренной медицинской ситуацией, требующей незамедлительного лечения.

Ботулизм у собаки: питомец не может дышать и без лечения умирает
Фото: https://api.delfi.ee/

Ботулизм развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum. Ботулотоксин поражает мотонейроны передних рогов спинного мозга, вследствие чего нарушается иннервация мышц, развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.

Симптомы ботулизма у собак

Симптомы ботулизма у собак могут развиться в течение нескольких часов или до шести дней после. Чем раньше проявляются такие симптомы, тем серьезнее заболевание:

  • Рвота или диарея.
  • Прогрессирующая, симметричная, нарастающая слабость, начиная с задних конечностей.
  • Невозможность ходить.
  • Неспособность держать шею и голову.
  • Лицевой паралич, включая снижение тонуса челюстей, трудности при жевании или глотании, повышенное слюноотделение.
  • Задержка мочи и запоры.
  • Затрудненное дыхание.
  • Паралич всех четырех конечностей.

Несмотря на паралич, больные собаки остаются психически нормальными, могут ощущать окружающую среду и чувствовать боль. Без лечения большинство собак погибает из-за дыхательной недостаточности, поскольку мышцы, отвечающие за дыхание, такие как диафрагма, парализуются, и собака не может дышать. Паралич может затронуть и другие органы, например, сердце, что приводит к летальному исходу. Крайне важно немедленно обратиться к ветеринару, если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из вышеперечисленных симптомов.

Причины ботулизма у собак

Как только собака проглатывает токсин, он всасывается в кровь и переносится к нервам, блокируя процесс подачи сигнала мышцам для сокращения, что приводит к мышечной слабости и параличу. Диафрагмальная мышца играет важную роль в дыхании и более устойчива к ботулотоксину, чем другие мышцы тела. После поражения собака не может дышать и без лечения умирает.

Диагностика ботулизма у собак

Диагностика ботулизма у собак может быть сложной из-за его редкости и сходства паралича с другими заболеваниями, такими как:

  • клещевой паралич,
  • токсины,
  • болезнь межпозвоночных дисков,
  • дегенеративная миелопатия,
  • болезни нервов и мышц.

Поэтому очень важно рассказать ветеринару о возможных случаях контакта с тушами мертвых животных, гниющей растительностью или сырым мясом.

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Ботулизм - симптомы, диагностика, лечение, микробиология, ботулотоксин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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