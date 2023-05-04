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Марина Лебедева

Ваша собака съела жвачку: немедленно обратитесь к ветеринару

3:18
Зоосфера » Собаки

Жвачка — популярный продукт для людей, но для собак она может быть опасна, если ее проглотить. Если ваш пушистый друг проглотил жвачку, необходимо действовать быстро и проверить список ингредиентов на наличие ксилитола (ксилита), который очень токсичен для собак.

Ваша собака съела жвачку: немедленно обратитесь к ветеринару
Фото: https://www.hoffmannpersonalinjury.com/

Для большинства млекопитающих ксилит нетоксичен, однако у собак ксилит вызывает быстрый дозозависимый выброс в кровь инсулина, дозы выше ~75-100 мг ксилита на килограмм веса приводят к гипогликемии, при дозах выше 500 мг/кг ксилит может вызывать у собак острую печеночную недостаточность, механизм такого действия в настоящее время неизвестен.

Ксилит является относительно безопасным веществом для кошек, лошадей, крыс и макак-резусов.

Симптомы проглатывания жвачки у собак

Первый шаг, который необходимо предпринять, если вы подозреваете, что ваша собака проглотила жвачку, — это наблюдение за симптомами. Низкий уровень сахара в крови может возникнуть в течение 30 минут после проглатывания, но для появления симптомов может потребоваться до 12 часов. Признаки низкого уровня сахара в крови включают:

  • слабость,
  • неустойчивость,
  • дрожь,
  • неподдающиеся лечению судороги.

С другой стороны, симптомы повреждения печени, такие как

  • снижение аппетита,
  • вялость,
  • пожелтение кожи,
  • рвота и диарея,

могут проявиться только через два-три дня после приема. Поэтому очень важно следить за любым ненормальным поведением собаки и немедленно принимать меры.

Что делать, если ваша собака съела жвачку

Если вы заметили ненормальное поведение вашего питомца после проглатывания жвачки, проверьте этикетку с ингредиентами продукта. Если жвачка содержит ксилитол, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику. Ветеринар проверит уровень сахара в крови вашей собаки и ферменты печени, чтобы оценить возможный ущерб. Если у вашей собаки низкий уровень сахара в крови, ветеринар введет ей источник сахара, например, декстрозу, внутривенно, чтобы избежать серьезных осложнений.

Очень важно как можно скорее обратиться к ветеринару, поскольку профилактика лучше лечения. Количество ксилита, содержащегося в различных продуктах, может отличаться, поэтому важно иметь информацию о проглоченном продукте, его количестве и весе вашего питомца.

Другие проблемы при проглатывании собакой жевательной резинки

Хотя закупорка желудочно-кишечного тракта представляет собой меньший риск, она все же вызывает опасения, в зависимости от количества проглоченной жвачки и размера собаки. Закупорка желудочно-кишечного тракта происходит потому, что жевательная резинка не расщепляется при проглатывании, как большинство других продуктов. Признаки закупорки желудочно-кишечного тракта включают:

  • рвоту,
  • анорексию,
  • гипорексию,
  • вялость
  • и дискомфорт в желудке.

Поэтому очень важно обратиться за медицинской помощью к ветеринару, если вы заметили любой из этих симптомов.

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Если собака съела инородный предмет, основные симптомы
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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