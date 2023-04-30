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Марина Лебедева

Кошка чихает и выдирает себе шерсть: может ли это быть аллергия на собак?

3:01
Зоосфера » Кошки

Как владельцы домашних животных мы всегда хотим, чтобы наши пушистые друзья были счастливы и здоровы. Однако иногда у наших кошек может развиться аллергия, которая провоцируется различными факторами окружающей среды, включая пыльцу, пылевых клещей и даже других домашних животных. Хотя у кошек часто бывает аллергия на эти распространенные аллергены, может ли у кошек также быть аллергия на собак?

Кошка чихает и выдирает себе шерсть: может ли это быть аллергия на собак?

Может ли у кошек быть аллергия на собак? Что говорят ветеринары?

Хотя аллергия на собак у кошек встречается нечасто, это возможно. По словам ученых, "собачий эпителий" является одним из аллергенов, который проверяется на кошках во время внутрикожных аллергических тестов. Хотя нет конкретных исследований, определяющих, на какие именно аллергены собак у кошек возникает аллергия, есть основания подозревать, что, как и у людей, существуют различия в зависимости от породы.

Какие породы собак более аллергенны для кошек?

В отличие от кошек, в "аллергенности" собак, по-видимому, существует значительная изменчивость в зависимости от породы. Определенные породы потенциально могут представлять больший риск для кошек, хотя исследований в этой области не так много. Собаки, которые более склонны к линьке, теоретически могут распространять больше аллергенов.

Как сохранить здоровье и счастье вашей кошки-аллергика

Если вы подозреваете, что у вашей кошки аллергия на собак, необходимо отвести ее к ветеринару для диагностики и, при необходимости, тестирования на аллергию. Хотя аллергию невозможно предотвратить, с ней можно справиться с помощью лекарств и иммунотерапии (вакцина против аллергии), чтобы помочь выработать у кошки толерантность к аллергенам.

Владельцы также могут внести изменения в среду обитания своей кошки, например, часто убираться, чтобы свести к минимуму количество шерсти, и часто купать собаку, чтобы свести к минимуму количество аллергенов. Кроме того, в поддержании здоровья кожи может сыграть роль обеспечение правильного количества жирных кислот омега-3, которые содержатся в рыбьем жире.

Как определить, есть ли у вашей кошки аллергия на собак

Наиболее распространенным клиническим признаком аллергии у кошек является зуд, который может привести к чрезмерному росту дрожжей и бактерий и вызвать инфекции. Вы также можете заметить, что ваша кошка выдирает шерсть, у нее слезятся глаза, она чихает или у нее появляются красные бляшки, связанные с комплексом эозинофильной гранулемы.

Чтобы убедиться, что аллергическая реакция вашей кошки вызвана именно из-за присутствия собаки, а не чем-то другим, владельцы могут провести анализ крови и/или кожные тесты, аналогичные тем, что проводятся для людей.

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Аллергия у собак и кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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