Птицы кусаются, потому что ранее с ними плохо обращались

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы птиц, — это укусы. Хотя многие люди считают, что птицы агрессивны по своей природе, это не так. Птицы кусаются только тогда, когда чувствуют страх, угрозу или из-за территориальных чувств, особенно если защищают свое гнездо или клетку.

Почему птицы кусаются?

Как уже говорилось ранее, птицы обычно кусаются, когда чувствуют страх или угрозу.

В природе птичка, завидев опасность, всегда может просто улететь, но в закрытой клетке бежать некуда, а огромная рука может выглядеть достаточно устрашающе для такого маленького существа. Именно страх может спровоцировать животное использовать клюв не по назначению. Увидев, что тактика с укусами работает, — птица может вполне научиться использовать свой клюв как оружие, что бы отпугивать врагов (в данном случае руку хозяина) и избежать опасности.

Иногда они могут кусаться из-за территориальных чувств, особенно если защищают свое гнездо или клетку. Однако в большинстве случаев кусание — это выученное поведение. Птицы, с которыми плохо обращались, могут быть более склонны к укусам, чем те, у которых был положительный опыт общения с людьми.

Возможно, что птица стала "врединой" как раз из-за того, что не получает достаточного внимания и не наладила связь с хозяином, а возможно и потому, что получает его переизбыток. Например, не стоит давать потискать попугая каждому гостю, птица — не игрушка и может относиться к чужим с недоверием.

Хорошая новость заключается в том, что птицу можно отучить кусаться. С помощью терпения и последовательных тренировок вы сможете научить свою птицу тому, что кусаться — это неприемлемое поведение.

Отказ от поведения, связанного с кусанием

Первый шаг в обучении вашей птицы не кусаться — понять ее поведение. Птицы — очень проницательные существа, и они могут чувствовать эмоции человека. Если вы боитесь свою птицу или волнуетесь рядом с ней, птица уловит вашу энергию и может стать агрессивной.

Чтобы отучить птицу кусаться, важно подавать руку или другой предмет уверенно и твердо. Птицы используют клюв, чтобы забраться на поверхность, поэтому они могут сначала достать клювом до лап. Многие люди ошибочно воспринимают такое поведение как попытку укусить. Чтобы избежать этого, подставьте руку под брюшко птицы, где ее тело соприкасается с ногами, и произнесите четким голосом: "Шаг вперёд".

Если ваша птица все-таки клюнула, не поддавайтесь желанию отстраниться или закричать. Это только научит вашу птицу бояться вашей руки и усилит поведение кусающейся птицы. Вместо этого мягко посадите птицу и отойдите.

Профилактика поведения при укусах

Предотвращение поведения при укусах связано с языком тела. У птиц, как и у людей, есть настроение и мнение. Если птица не хочет перебираться со своего насеста на вашу руку или другой насест, она может наклониться вперед, распушить перья, расширить зрачки и слегка приоткрыть клюв. Все это признаки того, что птица не хочет переходить на другую жердочку в данный момент.

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