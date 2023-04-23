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Марина Лебедева

Собаки могут учуять страх: Результаты недавних исследований

2:16
Зоосфера » Собаки

Если вы владелец собаки, то наверняка замечали, что ваш мохнатый друг становится более внимательным и привязчивым, когда вы чувствуете страх или тревогу. Но знаете ли вы, что собаки на самом деле чувствуют запах страха?

Собаки могут учуять страх: Результаты недавних исследований

Как собаки чувствуют запах страха?

Когда человек испытывает страх, его потовые железы начинают выделять влагу, особенно в подмышечных впадинах. Этот пот содержит химические сигналы, которые собаки могут улавливать своим высокочувствительным носом. До недавнего времени идея о том, что собаки могут чувствовать запах страха, была лишь теорией, но исследования предоставляют доказательства того, что собаки действительно могут чувствовать запах человеческих эмоций.

Могут ли собаки отличить страх от счастья?

Исследователи провели эксперимент, в котором они подвергали собак воздействию трех различных стимулов —

  • их хозяина,
  • незнакомца
  • и дозатора с запахом.

Запахи были получены от людей, находящихся в трех различных эмоциональных состояниях:

  • страх,
  • счастье
  • и нейтральном (без пота).

Затем за собаками наблюдали за реакцией, включая поведение, направленное на три цели, стрессовое поведение и частоту сердечных сокращений.

Исследование показало, что когда собаки подвергались воздействию "счастливых запахов", они больше взаимодействовали с незнакомцем и имели более низкий сердечный ритм. Напротив, когда они подвергались воздействию "запаха страха", они демонстрировали более стрессовое поведение и имели более высокую частоту сердечных сокращений, связанную с реакцией борьбы, бегства или замирания.

Эмоциональная связь между вами и вашим питомцем?

Также важно понимать, что собаки могут улавливать вашу энергию. В напряженных ситуациях, например, на приеме у ветеринара, постарайтесь сдержать свой настрой, чтобы ваш питомец чувствовал себя спокойнее. Ваше психическое здоровье и здоровье вашего питомца очень важны. Обращая внимание на поведение своей собаки, вы можете узнать больше о своем собственном настроении и психическом состоянии, чем ожидали.

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Чувствуют ли собаки твой страх?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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