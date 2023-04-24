Шипение — это звук, который часто ассоциируется с агрессией у кошек, но на самом деле это обычное поведение, которое кошки используют для выражения страха или дискомфорта.
Шипение кошки — это звук, похожий на шипение змеи или звук воздуха, выходящего из автомобильной шины. Специалисты по поведению кошек считают, что кошки научились шипеть, подражая змеям, чтобы защитить себя в дикой природе. Когда кошка шипит, она выпускает через рот поток воздуха, который и производит шипящий звук.
Шипение кошки может варьироваться от тихого шипения с открытым ртом, которое является скорее визуальным признаком недовольства, до агрессивного шипения с полным отхаркиванием.
Кошки шипят, когда чувствуют дискомфорт, страх или стресс. Среди наиболее распространенных причин, по которым кошки шипят:
А также:
Важно понимать, что шипение кошки носит скорее оборонительный, чем оскорбительный характер, независимо от того, направлено ли оно на других животных или на человека.
Хотя кошки могут быть очень ласковыми и дружелюбными, некоторые породы имеют более вздорный характер, чем другие, поэтому они чаще шипят. К таким породам относятся:
Хотя шипение — это нормальное поведение кошек, важно определить его причину, чтобы дать кошке свободу действий и изменить обстановку, если она напугана или испытывает стресс. Если ваша кошка шипит, когда вы или другой человек пытаетесь взять ее на руки, скорее всего, она чувствует угрозу, и вам следует дать ей свободу действий.
Во время посещения ветеринара ваша кошка также может шипеть, возможно, когда ее сдерживают врач или технический персонал. Чрезмерное шипение может указывать на то, что вашей кошке больно или что-то еще не так, и вам следует обязательно выяснить это у ветеринара.
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