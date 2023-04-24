Кошки шипят, подражая змеям, от страха или стресса. И чтобы защитить себя

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Шипение — это звук, который часто ассоциируется с агрессией у кошек, но на самом деле это обычное поведение, которое кошки используют для выражения страха или дискомфорта.

Как звучит кошачье шипение?

Шипение кошки — это звук, похожий на шипение змеи или звук воздуха, выходящего из автомобильной шины. Специалисты по поведению кошек считают, что кошки научились шипеть, подражая змеям, чтобы защитить себя в дикой природе. Когда кошка шипит, она выпускает через рот поток воздуха, который и производит шипящий звук.

Шипение кошки может варьироваться от тихого шипения с открытым ртом, которое является скорее визуальным признаком недовольства, до агрессивного шипения с полным отхаркиванием.

Почему кошки шипят?

Кошки шипят, когда чувствуют дискомфорт, страх или стресс. Среди наиболее распространенных причин, по которым кошки шипят:

чувство угрозы или страха перед людьми;

противостояние другим животным;

защита своих котят;

нахождение в неизвестной ситуации или встреча с незнакомым животным;

стресс;

физическая боль или ожидание боли;

недовольство или раздражение.

А также:

кто-то из членов семьи попытался занять любимое кресло питомца;

защищает свою миску или любой предмет, который она считает своим;

в доме появился новый член семьи;

почувствовала чужой запах, принесенный владельцем с улицы;

многие другие причины.

Важно понимать, что шипение кошки носит скорее оборонительный, чем оскорбительный характер, независимо от того, направлено ли оно на других животных или на человека.

Шипят ли некоторые породы кошек больше других?

Хотя кошки могут быть очень ласковыми и дружелюбными, некоторые породы имеют более вздорный характер, чем другие, поэтому они чаще шипят. К таким породам относятся:

сиамская,

сфинкс,

бомбейская,

бенгальская,

скоттиш-фолд,

пикси-боб,

египетская мау,

американская вислоухая,

коратская,

сингапурская

и цимрийская.

Борьба с шипением кошек

Хотя шипение — это нормальное поведение кошек, важно определить его причину, чтобы дать кошке свободу действий и изменить обстановку, если она напугана или испытывает стресс. Если ваша кошка шипит, когда вы или другой человек пытаетесь взять ее на руки, скорее всего, она чувствует угрозу, и вам следует дать ей свободу действий.

Во время посещения ветеринара ваша кошка также может шипеть, возможно, когда ее сдерживают врач или технический персонал. Чрезмерное шипение может указывать на то, что вашей кошке больно или что-то еще не так, и вам следует обязательно выяснить это у ветеринара.

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