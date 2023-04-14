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Марина Лебедева

Распространённые бытовые яды: защитите своих питомцев от вредной "химии"

3:09
Зоосфера

Как владельцы домашних животных мы несем ответственность за безопасность и здоровье пушистых компаньонов. Наши дома, хотя и являются местом комфорта, могут представлять различные опасности для наших питомцев. Многие обычные предметы домашнего обихода могут быть токсичны для животных и вызывать тяжелые заболевания или даже смерть.

Распространённые бытовые яды: защитите своих питомцев от вредной "химии"

Шоколад — опасное лакомство для домашних животных

Шоколад — любимое лакомство многих людей, но это один из самых опасных продуктов питания для домашних животных. Все виды шоколада могут быть токсичны для животных, но чем темнее шоколад, тем он опаснее. Симптомы отравления шоколадом включают

  • рвоту,
  • диарею,
  • повышенную жажду и мочеиспускание,
  • гиперактивность,
  • а в тяжелых случаях — ненормальный сердечный ритм, тремор и судороги.

Если вы подозреваете, что ваш питомец употребил шоколад, немедленно обратитесь к ветеринару.

Вредные продукты для домашних животных

Хотя некоторые виды человеческой пищи безопасны для домашних животных, многие из них следует тщательно спрятать подальше и понадежнее. В целом лучше вообще не давать питомцу столовую пищу. Среди распространенных продуктов, токсичных для домашних животных:

  • виноград,
  • изюм,
  • авокадо,
  • орехи,
  • лук,
  • чеснок.

Ксилитол, подсластитель, обычно встречающийся в жевательной резинке и выпечке, может вызвать опасную для жизни печеночную недостаточность у домашних животных. Дрожжевое тесто также может вызвать расстройство пищеварения. Некоторые напитки, такие как кофе и алкоголь, ядовиты для домашних животных. Для обеспечения безопасности вашего питомца храните еду и напитки вдали от мест, доступных для животного.

Лекарства

Многие лекарства, отпускаемые без рецепта, могут быть крайне вредны для домашних животных. Никогда не давайте своему питомцу лекарства, предназначенные для употребления человеком, без указания ветеринарного специалиста. Храните лекарства в надежном, недоступном для животного месте. Также необходимо немедленно подбирать упавшие таблетки. С такой же осторожностью относитесь к диетическим добавкам и продуктам из магазинов здорового питания.

Чистящие средства

Бытовые чистящие средства могут быть опасны для домашних животных при попадании в организм. Обязательно читайте предупреждающие этикетки и используйте их по назначению. Храните чистящие средства в безопасном месте, подальше от домашних животных.

Опасности на улице

Несмотря на то что нужно обеспечить безопасность дома для вашего питомца, не менее важно помнить о потенциальных опасностях на улице. Если у вас есть сад или двор, обратите внимание на все растения, которые могут быть ядовиты для вашего питомца. Некоторые яды от вредителей также могут быть опасны при попадании в организм домашних животных.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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