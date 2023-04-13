Утки на даче — сплошная польза: угроза для вредителей, помёт как удобрение, много яиц и вкусное мясо

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Вы заинтересованы в содержании уток в качестве домашних животных? Это неудивительно, ведь они могут быть восхитительными и ласковыми существами, которые приносят много радости своим хозяевам. Однако прежде чем решиться и взять утку, важно учесть несколько факторов, чтобы убедиться, что она будет счастлива и здорова под вашим присмотром.

Преимущества содержания уток в качестве домашних животных

Одним из наиболее значимых преимуществ содержания уток в качестве домашних животных является то, что каждая из них обладает своей индивидуальностью. Они также более регулярно несут яйца, чем куры, и могут прожить до 10-15 лет при надлежащем уходе. Кроме того, утки отлично подходят для садоводства, так как производят много помёта, который может питать ваши растения. Они также помогают контролировать популяцию насекомых, что является дополнительным преимуществом.

Годы селекций не прошли даром и помогли создать четыре основные группы уток:

Мясные утки, их держат только ради получения мяса. При правильном содержании вес селезня может базироваться в районе 4 кг.

Яичные утки – может превысить 250 яиц в год.

Мясояичные утки – совмещают одновременно два качества.

Декоративные утки – уникальны благодаря своей необычной расцветке. Но чаще всего такие птицы приобретаются для частных коллекций, выставок, а не для обычного домашнего разведения.

Домашняя утка неприхотливая птица, она легко живет с индюками и курами. Дворовое хозяйство, состоящее из этих пернатых, будет радовать простотой ухода. В 90% случаях утки самостоятельно выводят потомство.

Что нужно учесть, прежде чем заводить домашних уток

Утки требуют более тщательного ухода, чем куры, поскольку им нужно много свежей воды, которую необходимо часто менять. Кроме того, утки известны тем, что создают много беспорядка. Они часто становятся мишенью для хищников, поэтому вам придется оборудовать для них защищенный загон. Утки также не очень хорошо чувствуют себя в холодном климате и могут быть довольно шумными, что может беспокоить ваших соседей.

Уход за домашними утками

Если вы решили держать уток в качестве домашних питомцев, вам необходимо подготовиться к их появлению дома. Вам понадобится защищенный от хищников утиный загон с достаточной площадью, чтобы они могли комфортно разместиться. Для защиты пола от повреждения водой можно использовать линолеум или прорезиненное покрытие. В качестве подстилки можно использовать стружку хвойных пород или переработанную бумагу, которая должна быть впитывающей. Поскольку утки не умеют прыгать, в постройке для них должен быть низкий проем или широкий пандус для легкого доступа.

Огороженный двор — лучшее место для игр уток, когда они не в загоне. Однако важно следить за ними, чтобы свести к минимуму риск нападения хищников. Домашним уткам также требуется безопасное закрытое место, где они могут находиться, когда вы не можете за ними наблюдать. Настоятельно рекомендуется накрыть его сеткой от летающих хищников.

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