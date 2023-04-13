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Марина Лебедева

Никогда не оставляйте собаку и птицу вместе без присмотра

3:26
Зоосфера

Владельцы домашних животных, естественно, хотят, чтобы все домашние питомцы уживались друг с другом. Однако когда речь идет о собаках и птицах, необходимо учитывать потенциальные риски. Ваша собака может рассматривать вашу птицу как добычу, что может привести к опасным ситуациям для  пернатого друга.

Никогда не оставляйте собаку и птицу вместе без присмотра

Выявление хищного поведения у собак

Прежде чем знакомить собаку с птицей, важно обратить внимание на признаки хищного поведения. Собаки — потомки волков, и даже несмотря на то что они были одомашнены в течение тысяч лет, хищническое поведение остается инстинктивным. Признаками хищничества у собак являются замирание, застывшая поза тела, застывшие глаза и плотно закрытая пасть. Ваша собака также может преследовать других животных, приседать к земле и ходить расчетливыми шагами. Интенсивное внимание к мелкому животному — еще один признак хищничества. Некоторые собаки могут почти не проявлять предупреждения перед нападением.

Обеспечение безопасности вашей птицы

Безопасность вашей птицы имеет первостепенное значение. Даже если собака просто проявляет интерес к вашей птице, она все равно может случайно травмировать вашего пернатого друга во время игры. Поэтому присмотр и надежное содержание птицы — обязательное условие. Птицы должны содержаться в надежно защищенных клетках, высоко в недоступном для собаки месте. Клетка должна быть надежно закреплена, и собака не должна иметь возможности подпрыгнуть и опрокинуть ее.

Создание безопасного пространства для вашей птицы

Многие птицы имеют высокую потребность в социализации, поэтому закрывать их в комнате вдали от собаки — не лучшее решение; это может быть стрессом для вашей птицы, поскольку ограничивает ее возможности взаимодействия с людьми. Вместо этого создайте безопасное пространство в основной жилой зоне, установив вокруг клетки загон для упражнений, чтобы отгородиться от собаки. Если вы вынимаете птицу из клетки, посадите собаку в безопасном месте, вне поля зрения птицы, с ее любимой игрушкой. Или же посадите собаку на поводок, другой конец которого должен держать кто-то другой. Вознаграждайте собаку лакомствами за спокойное поведение рядом с птицей, например, за команду "сидеть" или "лежать". Активные действия, которые занимают собаку, пока она еще на поводке, например, поиск мягкой игрушки, помогут ей отвлекаться от птицы.

Перенаправление внимания собаки

Чем больше у вашей собаки возможностей тратить энергию в течение дня, например, во время прогулок и игр в мяч, тем больше вероятность того, что дома она будет спокойна и не будет мучить вашу птицу. Перенаправляя внимание собаки и поощряя спокойное поведение, вы можете переключить ее внимание с птицы. Если ваш питомец по-прежнему одержим птицей или постоянно мучает ее, необходимо вмешательство специалиста. Быть объектом добычи — это стресс для птицы, и если ваша собака постоянно преследует ее, нападает на нее или иным образом мучает, лучшим вариантом может быть передача собаки на воспитание.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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