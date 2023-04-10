В некоторых случаях цвет шерсти может помочь определить пол котёнка

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Приобретение котёнка может быть радостным событием, но определить пол вашего нового друга не всегда так просто, как кажется. Неправильное определение пола котёнка может привести к проблемам в будущем: от проблем со здоровьем до казусов с кличками.

Определение пола котят старшего возраста

Если вашему котенку восемь недель или больше, определить его пол довольно просто. Выберите время, когда котенок спокоен, например, после еды, и осторожно возьмите его на колени. Затем приподнимите его хвост и осмотрите заднюю часть тела. При определении пола котенка обратите внимание на два ключевых фактора: расстояние между анусом и генитальным отверстием и форма генитального отверстия.

При осмотре области гениталий можно заметить, что расстояние между анусом и отверстием для полового члена у кошек мужского пола больше, чем расстояние между анусом и отверстием для вульвы у кошек женского пола. Кроме того, отверстие пениса у кошек-самцов имеет форму круга, в то время как отверстие вульвы у кошек-самок больше похоже на линию.

Однако сам пенис у котов-самцов обычно не виден, и нащупать его бывает непросто, особенно у маленьких котят. Кроме того, хотя теоретически яички должны прощупываться в мошонке (в пространстве между анусом и пенильным отверстием), они могут быть слишком малы, чтобы их определить. Помните, что в наше время многие котята кастрируются в раннем возрасте, поэтому отсутствие яичек не обязательно указывает на то, что котенок женского пола.

Определение пола маленьких котят

Определение пола котят в возрасте до восьми недель может быть еще более сложной задачей, поскольку исследуемые структуры крошечные и относительно неразвитые. Однако если у вас есть доступ к однопометникам котенка, их сравнение может помочь определить, как выглядит анатомия котенка мужского и женского пола.

При определении пола молодых котят действуют те же правила, что и для котят постарше. Однако не переутомляйте котят, отрывая их от матери и однопометников более чем на пять минут.

Цвет шерсти и пол

В некоторых случаях цвет шерсти может помочь вам определить пол котенка. Черепаховые кошки почти всегда самки, потому что для таких окрасов шерсти необходимо наличие двух Х-хромосом. С другой стороны, кошки оранжевого табби чаще бывают мужского пола, чем женского, но эта связь не так сильна.

Почему важно точно определить пол вашего котенка?

Определение пола котенка важно не только для того, чтобы избежать казусов с именами, но и для того, чтобы понять вероятность возникновения определенных проблем со здоровьем и поведением. Например, хотя заболевания мочевыводящих путей встречаются у всех кошек, самцы более подвержены развитию потенциально смертельной закупорки мочевыводящих путей, чем самки.

Если вы не уверены в половой принадлежности вашего котенка, не стесняйтесь спросить об этом у ветеринара.

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Как определить пол котенка? Кошка или кот? Показываем