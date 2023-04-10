Приобретение котёнка может быть радостным событием, но определить пол вашего нового друга не всегда так просто, как кажется. Неправильное определение пола котёнка может привести к проблемам в будущем: от проблем со здоровьем до казусов с кличками.
Если вашему котенку восемь недель или больше, определить его пол довольно просто. Выберите время, когда котенок спокоен, например, после еды, и осторожно возьмите его на колени. Затем приподнимите его хвост и осмотрите заднюю часть тела. При определении пола котенка обратите внимание на два ключевых фактора: расстояние между анусом и генитальным отверстием и форма генитального отверстия.
При осмотре области гениталий можно заметить, что расстояние между анусом и отверстием для полового члена у кошек мужского пола больше, чем расстояние между анусом и отверстием для вульвы у кошек женского пола. Кроме того, отверстие пениса у кошек-самцов имеет форму круга, в то время как отверстие вульвы у кошек-самок больше похоже на линию.
Однако сам пенис у котов-самцов обычно не виден, и нащупать его бывает непросто, особенно у маленьких котят. Кроме того, хотя теоретически яички должны прощупываться в мошонке (в пространстве между анусом и пенильным отверстием), они могут быть слишком малы, чтобы их определить. Помните, что в наше время многие котята кастрируются в раннем возрасте, поэтому отсутствие яичек не обязательно указывает на то, что котенок женского пола.
Определение пола котят в возрасте до восьми недель может быть еще более сложной задачей, поскольку исследуемые структуры крошечные и относительно неразвитые. Однако если у вас есть доступ к однопометникам котенка, их сравнение может помочь определить, как выглядит анатомия котенка мужского и женского пола.
При определении пола молодых котят действуют те же правила, что и для котят постарше. Однако не переутомляйте котят, отрывая их от матери и однопометников более чем на пять минут.
В некоторых случаях цвет шерсти может помочь вам определить пол котенка. Черепаховые кошки почти всегда самки, потому что для таких окрасов шерсти необходимо наличие двух Х-хромосом. С другой стороны, кошки оранжевого табби чаще бывают мужского пола, чем женского, но эта связь не так сильна.
Определение пола котенка важно не только для того, чтобы избежать казусов с именами, но и для того, чтобы понять вероятность возникновения определенных проблем со здоровьем и поведением. Например, хотя заболевания мочевыводящих путей встречаются у всех кошек, самцы более подвержены развитию потенциально смертельной закупорки мочевыводящих путей, чем самки.
Если вы не уверены в половой принадлежности вашего котенка, не стесняйтесь спросить об этом у ветеринара.
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.