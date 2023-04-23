Интеллект собаки зависит от того, как ее кормят

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как владелец собаки, вы, наверное, замечали, что мохнатый друг, кажется, сосредоточен на одном: на еде. Независимо от возраста, породы и уровня активности, собаки просто обожают еду. Но знаете ли вы, что эту любовь к еде можно использовать в своих интересах?

Используя еду, вы можете повысить умственные способности вашей собаки, повысить ее эмоциональный настрой и улучшить ее физическую форму. Вот несколько советов от профессиональных дрессировщиков о том, как привлечь собаку к еде.

Не кормите собаку в одно и то же время

Подавать собаке еду в определенное время каждый день может показаться хорошей идеей, но на самом деле это может вызвать беспокойство и стресс. Подождите 30-45 минут после пробуждения, прежде чем кормить собаку, это поможет избежать того, что собака разбудит вас раньше, чем нужно. Что касается ужина, кормите собаку в промежутке от одного до двух часов. Чередование времени приема пищи уменьшит беспокойство вашей собаки.

Кормите собак в отдельных комнатах

Кормление собак в разных комнатах может предотвратить так называемый "зловещий взгляд", когда одна собака смотрит на другую в защитной или оскорбительной манере. Визуальная блокировка или кормление собак в отдельных, закрытых помещениях может снизить стресс.

Раскрепостите внутреннего охотника вашей собаки

Обоняние собаки — один из самых ценных охотничьих инструментов. Задействовав обоняние собаки, вы сможете стимулировать ее умственную деятельность. Чтобы задействовать нос собаки, попробуйте нарезать небольшие кусочки сыра и спрятать их в легкодоступных местах. Постепенно увеличивайте расстояние и местоположение, чтобы собака была вынуждена отталкивать что-то, чтобы получить лакомство. Собаки любят решать головоломки, особенно если за это полагается пищевое вознаграждение.

Проверьте навыки собаки

Игра с чашками — простой, но эффективный способ задействовать мозг вашей собаки. Наблюдая за собакой, положите лакомство в один из трех выстроенных в ряд пластиковых стаканчиков. Перемешайте их, затем позовите собаку и попросите ее найти стаканчик, в котором спрятано лакомство. Сделайте так, чтобы собаке было легко найти лакомство, чтобы она не расстраивалась.

Увлеките собаку прогулкой

Прогулка с собакой по новому месту и предоставление ей возможности обнюхать все вокруг может обеспечить столь необходимую умственную стимуляцию. Многим собакам надоедают прогулки в одно и то же время, одинаковой продолжительности и в одном и том же месте. Иногда берите их с собой в новое место и давайте им время все обнюхать и даже устроить пикник.

Еда — это мощный инструмент, который вы можете использовать, чтобы увлечь собаку умственно, эмоционально и физически. Используя эти советы профессиональных дрессировщиков, вы сможете сделать свою собаку счастливой и здоровой. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите увлечь своего пушистого друга, используйте его любовь к еде в своих интересах.

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