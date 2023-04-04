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Петр Дерябин

Даже собаки с густой шерстью могут плохо переносить низкие температуры

2:41
Зоосфера » Собаки

Низкие температуры могут быть невыносимы не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Во время холодов, которые ещё стойко держатся, очень важно принять меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших собак. 

Даже собаки с густой шерстью могут плохо переносить низкие температуры

Пусть ваша собака как можно больше находится в помещении

Независимо от шерсти собаки при отрицательных температурах лучше всего держать питомца в помещении. Даже собаки с густой шерстью могут плохо переносить низкие температуры. Не забудьте включить в доме обогреватели, чтобы бороться с холодом на улице, и чтобы вашей собаке было тепло и уютно рядом с вами

Одевайте собаку в защитную одежду

Собаки с короткой, тонкой или средней длиной шерсти нуждаются в дополнительной защите от холода. Даже собакам с густой шерстью может быть полезна дополнительная защита. Подумайте о приобретении зимней куртки для вашей собаки, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы обезопасить ее от непогоды. Перед покупкой обязательно проверьте размеры и форму, чтобы убедиться, что она удобно сидит на вашей собаке.

Сапоги для собак необходимы для защиты вашей собаки при отрицательных температурах, ведь травмы лап реальны, даже в снежную погоду.

Когда ваша собака вернется в дом, вытрите полотенцем излишки снега, которые могут застрять в шерсти. Это будет немного проще, если на собаке надета защитная одежда. Избыток снега может снизить температуру тела питомца или задержать опасные соли и химикаты, принесенные с улицы. Дайте их одежде высохнуть в таком месте, где они не смогут слизывать капли воды с тающего снега.

Держите питомца подальше от автомобилей

Утечки антифриза из автомобилей — обычное явление в холодный сезон, и ваш питомец может невольно проглотить немного антифриза из-за его сладковатого вкуса. Они также могут подхватить его на лапы, если наступят на место, где пролилась жидкость. Даже небольшая доза может оказаться губительной для почек вашей собаки.

Не забывайте о занятиях в помещении

Если на улице холодно, это не значит, что ваша собака должна пропускать ежедневные физические упражнения. Отсутствие физических упражнений на улице может вызвать скуку, беспокойство и деструктивное поведение в доме. Независимо от пространства существует множество упражнений и занятий, которые можно проводить в помещении. Играйте в мяч в комнатах, где меньше всего бьющихся предметов.

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Как собаки переносят морозы?! Что делать?! (коротко)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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