Низкие температуры могут быть невыносимы не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Во время холодов, которые ещё стойко держатся, очень важно принять меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших собак.
Независимо от шерсти собаки при отрицательных температурах лучше всего держать питомца в помещении. Даже собаки с густой шерстью могут плохо переносить низкие температуры. Не забудьте включить в доме обогреватели, чтобы бороться с холодом на улице, и чтобы вашей собаке было тепло и уютно рядом с вами
Собаки с короткой, тонкой или средней длиной шерсти нуждаются в дополнительной защите от холода. Даже собакам с густой шерстью может быть полезна дополнительная защита. Подумайте о приобретении зимней куртки для вашей собаки, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы обезопасить ее от непогоды. Перед покупкой обязательно проверьте размеры и форму, чтобы убедиться, что она удобно сидит на вашей собаке.
Сапоги для собак необходимы для защиты вашей собаки при отрицательных температурах, ведь травмы лап реальны, даже в снежную погоду.
Когда ваша собака вернется в дом, вытрите полотенцем излишки снега, которые могут застрять в шерсти. Это будет немного проще, если на собаке надета защитная одежда. Избыток снега может снизить температуру тела питомца или задержать опасные соли и химикаты, принесенные с улицы. Дайте их одежде высохнуть в таком месте, где они не смогут слизывать капли воды с тающего снега.
Утечки антифриза из автомобилей — обычное явление в холодный сезон, и ваш питомец может невольно проглотить немного антифриза из-за его сладковатого вкуса. Они также могут подхватить его на лапы, если наступят на место, где пролилась жидкость. Даже небольшая доза может оказаться губительной для почек вашей собаки.
Если на улице холодно, это не значит, что ваша собака должна пропускать ежедневные физические упражнения. Отсутствие физических упражнений на улице может вызвать скуку, беспокойство и деструктивное поведение в доме. Независимо от пространства существует множество упражнений и занятий, которые можно проводить в помещении. Играйте в мяч в комнатах, где меньше всего бьющихся предметов.
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