Собачий лай: как успокоить питомца и приучить к тишине

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждое взаимодействие, которое мы совершаем с нашими пушистыми товарищами, способствует их обучению. Например, ваша собака, возможно, приобрела привычку чрезмерно лаять, потому что она поняла, что это привлекает ваше внимание и вызывает у вас реакцию. Это происходит, когда вы непреднамеренно вознаграждаете свою собаку, поощряя ее лай зрительным контактом или словесным общением.

Игнорируйте лай

Если ваш пушистый друг часто лает, когда вы разговариваете с кем-то еще, вы можете использовать эти взаимодействия в качестве дрессировки для вашей собаки. Вы можете научить собаку тому, что лай нежелателен и не будет вознагражден. Вместо этого будет поощряться спокойное и тихое поведение, что постепенно снизит склонность вашей собаки к лаю и повысит вероятность того, что она будет молчать, когда вы разговариваете с другими людьми.

Чтобы дрессировать собаку, вы можете попросить своего партнера или друга притвориться, что он разговаривает с вами, а вы сосредоточитесь на поведении вашей собаки. Во время разговора постарайтесь отвести взгляд от собаки и повернуть голову так, чтобы не смотреть прямо на нее, но убедитесь, что вы все еще можете ее видеть. Таким образом, вы сможете быстро вознаградить собаку за хорошее поведение, например, за то, что она тихо сидит во время разговора. Если ваша собака начинает лаять, полностью игнорируйте ее и продолжайте разговор.

Имейте в виду, что когда вы начинаете игнорировать лай вашей собаки, он может усилиться, прежде чем станет, что называется, "вспышкой угасания". Это происходит потому, что когда поведение, которое поощрялось в прошлом, внезапно теряет свою награду, животное будет предпринимать попытки вести себя так же, но с еще большей интенсивностью в надежде вернуть вознаграждение. Таким образом, когда вы начинаете игнорировать лай вашей собаки, она может начать лаять еще громче, чтобы привлечь ваше внимание. И команда "Заткнись!" здесь, увы, не поможет.

Однако как бы сильно ни лаяла ваша собака, не отвечайте ей и даже не смотрите на нее. Это только вознаградит нежелательное поведение, от которого вы пытаетесь избавиться, и не решит проблему. С терпением и последовательностью ваша собака постепенно научится молчать во время ваших разговоров с другими.

Поощряйте хорошее поведение

Игнорируя лай собаки, не менее важно вознаграждать ее за хорошее и спокойное поведение. Этого можно добиться, вознаграждая её за любое поведение, не связанное с лаем, например, за то, что она сидит, ложится или стоит спокойно. Даже если вы будете сосредоточены на человеке, с которым разговариваете во время дрессировки, вы все равно сможете определить моменты, когда ваша собака демонстрирует желаемое поведение, и вознаградить ее соответствующим образом.

Например, в начале разговора вы можете вознаградить собаку, если она будет вести себя тихо и спокойно рядом с вами или ляжет без лая. Пока она продолжает демонстрировать спокойное поведение, вы можете время от времени бросать лакомство на пол, чтобы подкрепить поведение. Поскольку похвала и внимание также являются вознаграждением, которое нравится вашей собаке, вы можете время от времени поощрять ее, лаская или хваля ее.

Игнорируя лай и поощряя тихое поведение, ваша собака постепенно научится успокаиваться и оставаться расслабленной, пока вы разговариваете с кем-то еще. В конце концов, вы можете постепенно отказаться от угощений и заменить их похвалой или ласками, чтобы вознаградить тишину. Помните, что на самом деле ваша собака хочет вашего внимания, и вознаграждение за желаемое поведение в конечном итоге приведет к хорошему и воспитанному компаньону.

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