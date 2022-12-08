Четырёхлапые любимцы болеют так же, как и мы

Наши питомцы так же, как и мы, болеют. И дорога к ветеринару у нас уже протоптана. Другое дело, квалификация ветеринара, и сколько стоит лечение.

Четырёхлапые любимцы болеют так же, как и мы

Как мрачно съюморил журналист из мюнхенского "Фокуса", в нескольких метрах от ветеринарной клиники для псов и кошек есть другая клиника, где стоимость лечения не может превышать стоимость самого пациента. Это и понятно, ведь сельскохозяйственных животных, вроде свиней и коров, как-то не относят к домашним животным: "это ходячие гастрономические продукты".

Но зато для всяких лающих и мяукающих "медалистов" цены у ветеринаров немалые, да и болячки животных тоже бывают необычные. К тому же, многие болячки у животных идут от вмешательства человека в их жизнь.

"Генетическими" называют ветеринары широко распространённые заболевания суставов. Быстрорастущие породы собак уже в первые годы жизни подвержены артрозам. Вот и приходится ветеринарам устранять дефекты "генетики" — результат долголетнего близкородственного скрещивания и не очень правильных селекционных экспериментов.

Типичный пример — овчарка. Специалисты считают, что у неё круто ниспадающая спина есть желанный экстерьерный признак. Но вот именно от такого "экстерьера" псы и страдают аномалиями развития заднего отдела позвоночника и бёдер. А у длинных, как сосиски, такс — проблемы с межпозвонковыми грыжами.

Также ветеринары отмечают, что йоркширские терьеры предрасположены к гидроцефалии (а это уже болезнь мозга), зато другие терьеры — западношотландские — имеют массу глазных болячек. И, как вы понимаете, не каждая клиника, я уж не говорю о близлежайшей ветеринарке, сможет в этом разобраться. Как, наверное, и отличить одного терьера от другого.

Есть такая гадость человеческая, как онкология. Есть она и у животных. Лечение и наше, и их ничем не отличается. В хороших ветеринарных клиниках есть все необходимые препараты, в том числе и для сеансов химиотерапии. Как отмечали немецкие врачи, даже здесь люди озабочены при лечении своего питомца: "Будут ли выпадения волос и побочные эффекты". Конечно, приятно погладить лохматого кота или пса. Но что делать.

И Васька тоже хочет любви

Сегодня в России есть к кому обратиться в случае болячек у наших четырёхлапых. Хотя, судя по форумам, не всегда "животный" эскулап сведущ по части лечения. К тому же, мне неизвестны ветеринарные клиники на госуровне, которые могли бы предъявить свои столетние рекомендации. Вероятно, они были в Российской империи и в годы СССР, где развивалось коневодство. Сегодня мне об этом ничего неизвестно.

А вот Высшая ветеринарная школа в немецком Ганновере имеет такие рекомендации. Ещё в 1778 году курфюрст Георг III основал здесь учебное заведение, которое, как говорилось в указе, было призвано исправить запустение в конном врачевании. Сегодня здесь на лечении не только лошадки, но и рыбы, и попугайчики. Кто бы думал, что у вашего попугая может быть расстройство психики. А если ваша собака или кошка на даче слишком разбалуется, прерывание нежелательной беременности — обычная процедура.

Надо сказать, что хороший ветеринар не только тот, кто лечит наших псов и кошек. Хороший ветеринар должен знать всё. Неслучайно всегда с уважением относились к "лошадиным" докторам на деревне. Их помощь нужна многим животным и птицам в дикой природе.

Например, лебедю плохо. Оказывается, он может отравиться сине-зелёными водорослями. Карпы плавают на поверхности воды — они страдают от нарывов на коже. В последнем, нередко, может быть виноват и человек. Мы же не пьём с вами воду с реки, куда сливаем какую-нибудь гадость с ближайшего завода. Действительно, у многих ли задержится сегодня взгляд на фильме "Ко мне, Мухтар" или документалка Сергея Образцова "Кому он нужен, этот Васька?", которые должны быть в хрестоматии российских школ с первого класса.

И самое страшное в любви к братьям нашим меньшим, которых ветеринары не могут вылечить, — это вопрос об усыплении. Вероятно, в этом большое отличие медицины для человека и медицины для четырёхлапых. Ветеринары имеют полномочия на эвтаназию. Хотя, решение на прекращение страдания принимаем мы с вами.

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