Как сделать так, чтобы кошка не драла мебель

Когда вы заводите кошку, морально вам приходится готовить себя к тому, что ваша мебель превратится в одну огромную когтеточку. Точить когти и царапать все, что попадается под лапу — естественное поведение для кошки, которое, вдобавок ко всему, доставляет ей немало удовольствия.

Есть много причин, по которым кошки царапают мебель, ковры или шторы. Так они метят территорию, затачивают когти и потягивают мускулы. Кошке нужно точить обо что-нибудь когти. Важно дать им эту возможность так, чтобы при этом не страдали кресла и шторы и чтобы не приходилось постоянно наказывать кошку, портя ей настроение и порождая с ее стороны планы изощренной мести. Для этого нужно расставить по всему дому когтеточки.

Кошке нравится точить когти, но она должна знать, что мест для этого у нее много. Они должны быть разбросаны по всей квартире или дому. Кошке должно быть известно их расположение. В зоомагазинах имеется большое количество разнообразных когтеточек. Некоторые из них можно укрепить на стене, другие — на углах. Есть и такие, которые представляют собой столбики на подставках, по которым можно взбираться. У некоторых таких когтеточек есть даже площадка сверху, где кошка может устроиться и лежать. Большинство сложных "жилых комплексов" для кошек, включающих в себя домики и площадки, также включают в себя и столбик с когтеточкой. Если когтеточки будут разными, кошке будет интереснее заниматься ими.

Читайте также: Почему кошки царапаются

Разместив когтеточки, покажите их кошке. Можно натереть их кошачьей мятой или другим привлекательным запахом, чтобы внимание кошки сфокусировалось на них. Конечно же, кошка не будет кошкой, если не выберет какую-нибудь из когтеточек при полном игнорировании всех прочих. Или же может игнорировать их все.

Если затея с когтеточками не удалась, а мебель вы все же хотите сберечь, можно подстричь кошке когти. Не удалить, а именно подстричь. Затея с удалением кошкам когтей, достаточно популярная некоторое время назад, никогда не приветствовалась ветеринарами. Даже с подстриженными и подпиленными когтями кошка может легко травмироваться. Все дело в том, что кошка знает о своих когтях, что они у нее есть и они острые, и рассчитывает на них, когда решает прыгнуть или забраться куда-либо. Поэтому если ваша кошка любить прыгать или лазать и у нее полно мест для этого, то стричь ей когти плохая идея, так как она может травмироваться. Если же кошка обитает преимущественно на креслах и диванах и не любит лазать, то можно аккуратно подстричь ей когти, используя для этого специальную машинку, отстригая самый кончик когтя и следя за тем, чтобы не задеть его "живую" часть. Лучше всего, конечно же, доверить стрижку когтей ветеринару.

Читайте также: Как отучить котенка кусаться

Другим способом не дать хвостатому отродью уничтожить кресло — сделать мебель неприятной ему. Для этого подойдет любой сильный запах. Животные не любят запах спирта, но недостаток его в том, что он быстро выветривается, да и многим людям неприятен. Можно опытным путем выяснить, какой запах будет приятен вам, но не нравится вашей кошке. Современная индустрия предлагает специальные спреи и клейкие ленты, неприятные кошкам, но имеющие почти неощутимый для человека запах.

Читайте также: Странное поведение вашей кошки: как расшифровать

Фото: greenproductsliving. com