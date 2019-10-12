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Автор Ирина Гусакова

Как сделать так, чтобы кошка не драла мебель

Зоосфера » Кошки print

Когда вы заводите кошку, морально вам приходится готовить себя к тому, что ваша мебель превратится в одну огромную когтеточку. Точить когти и царапать все, что попадается под лапу — естественное поведение для кошки, которое, вдобавок ко всему, доставляет ей немало удовольствия.

Есть много причин, по которым кошки царапают мебель, ковры или шторы. Так они метят территорию, затачивают когти и потягивают мускулы. Кошке нужно точить обо что-нибудь когти. Важно дать им эту возможность так, чтобы при этом не страдали кресла и шторы и чтобы не приходилось постоянно наказывать кошку, портя ей настроение и порождая с ее стороны планы изощренной мести. Для этого нужно расставить по всему дому когтеточки.

Кошке нравится точить когти, но она должна знать, что мест для этого у нее много. Они должны быть разбросаны по всей квартире или дому. Кошке должно быть известно их расположение. В зоомагазинах имеется большое количество разнообразных когтеточек. Некоторые из них можно укрепить на стене, другие — на углах. Есть и такие, которые представляют собой столбики на подставках, по которым можно взбираться. У некоторых таких когтеточек есть даже площадка сверху, где кошка может устроиться и лежать. Большинство сложных "жилых комплексов" для кошек, включающих в себя домики и площадки, также включают в себя и столбик с когтеточкой. Если когтеточки будут разными, кошке будет интереснее заниматься ими.

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Разместив когтеточки, покажите их кошке. Можно натереть их кошачьей мятой или другим привлекательным запахом, чтобы внимание кошки сфокусировалось на них. Конечно же, кошка не будет кошкой, если не выберет какую-нибудь из когтеточек при полном игнорировании всех прочих. Или же может игнорировать их все.

Если затея с когтеточками не удалась, а мебель вы все же хотите сберечь, можно подстричь кошке когти. Не удалить, а именно подстричь. Затея с удалением кошкам когтей, достаточно популярная некоторое время назад, никогда не приветствовалась ветеринарами. Даже с подстриженными и подпиленными когтями кошка может легко травмироваться. Все дело в том, что кошка знает о своих когтях, что они у нее есть и они острые, и рассчитывает на них, когда решает прыгнуть или забраться куда-либо. Поэтому если ваша кошка любить прыгать или лазать и у нее полно мест для этого, то стричь ей когти плохая идея, так как она может травмироваться. Если же кошка обитает преимущественно на креслах и диванах и не любит лазать, то можно аккуратно подстричь ей когти, используя для этого специальную машинку, отстригая самый кончик когтя и следя за тем, чтобы не задеть его "живую" часть. Лучше всего, конечно же, доверить стрижку когтей ветеринару.

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Другим способом не дать хвостатому отродью уничтожить кресло — сделать мебель неприятной ему. Для этого подойдет любой сильный запах. Животные не любят запах спирта, но недостаток его в том, что он быстро выветривается, да и многим людям неприятен. Можно опытным путем выяснить, какой запах будет приятен вам, но не нравится вашей кошке. Современная индустрия предлагает специальные спреи и клейкие ленты, неприятные кошкам, но имеющие почти неощутимый для человека запах.

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Фото: greenproductsliving. com

Темы кошка когтеточка поведение кошки аксессуары для животных
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