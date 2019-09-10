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Автор Марина Расторгуева

Правильный уход за шерстью кошки

Зоосфера » Кошки print

При выборе кошки люди часто первым делом обращают внимание на её шерсть. Учитывается густота, длина и текстура шерсти животного. При выведении новых пород селекционеры часто опирались на этот аспект. О правильном уходе за шерстью домашней кошки вы сможете узнать из этой статьи.

Как часто купать?

Лучшие дерматологи сойдутся в одном мнении, отвечая на этот вопрос — чем реже, тем лучше. Кошку стоит купать только в случае сильных загрязнений, которые удалить с шерсти она сама не может. Даже кожу лысых кошек, которых рекомендуется купать раз в неделю, лучше протирать влажными салфетками.

Когда настало время купания, помните, что животное стоит мыть только специальным шампунем для кошек. Другие моющие средства, например хозяйственное мыло или ваш шампунь, под строгим запретом.

Ветеринар поможет вам выбрать профессиональный шампунь с учетом особенностей вашей кошки. После мытья не стоит сушить животное феном. Кошка может обжечься, либо просто испугаться шума.

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Как правильно расчесывать?

Многие кошки не любят процедуру расчесывания, а особенно удаление колтунов. Поэтому многие хозяева стараются отложить эту процедуру на потом. Есть несколько причин, по которым коши не любят расчесываться:

1. Некорректное расчесывание, причиняющее кошке боль, отсутствие ласки при процедуре — приятных слов и поглаживаний.

2. Кошка не приучена расчесываться с детства, из-за чего просто боится.

3. Индивидуальные особенности животного на психологическом уровне.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что приучать к расческе котенка нужно с самого детства. Если есть причины, по которым вам это не удалось, то старайтесь максимально тактично относиться к животному. Погладьте кошку перед процедурой, разговаривая с ней спокойным и ласковым голосом. Положите рядом расческу, дав тем самым кошке привыкнуть к ней. Расчесывать любимицу нужно аккуратно и плавно, не пытаясь вырывать запутанную шерсть. Кошке должно быть максимально приятно. Колтуны попытайтесь распутать руками, если это не выйдет — очень аккуратно срежьте их ножницами.

Помните, что у кошек с длинной шерстью высок риск заиметь колтуны после купания. Поэтому старайтесь прибегать к мытью как можно реже.

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Как поддерживать хорошее состояние шерсти и кожи?

Получение достаточного количества полезных веществ, регулярная забота и отсутствие стрессовых ситуаций — главные гаранты красоты и здоровья вашего любимца.

Выбирайте корм правильно, учитывая все питательные вещества. Он должен включать витамины В и Е, клетчатку, цинк и омега-3,6 жирные кислоты.

Соблюдая эти несложные правила, вы добьетесь отличного состояния кожи и шерсти вашего питомца.

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Фото: daisyhillvet. com

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