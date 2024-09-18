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Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод

Как обеззаразить почву в теплице
1:11
Садоводство

После сбора урожая в теплице самое время задуматься о том, как привести почву в порядок. Даже если растения не особенно болели, в грунте могут остаться различные возбудители заболеваний.

Как обеззаразить почву в теплице
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, CC BY-SA 2.5

Поэтому опытные дачники в конце каждого сезона проводят процедуру обеззараживания почвы.

Как правильно это сделать

Существует простой, эффективный и безопасный метод обеззараживания почвы. Нужно приобрести любой проверенный биологический препарат и использовать его согласно рекомендациям производителя. Этот метод актуален в том случае, если культуры не болели.

Если же растения были подвержены заболеваниям, стоит воспользоваться медным купоросом или бордоской жидкостью. Также эффективна хлорная известь. В этом случае важно строго следовать инструкциям на упаковке.

Что делать после обработки

После обеззараживания почву необходимо восстановить. Можно снова использовать биологические препараты, но не только их.

Часть грунта можно смело смешать с торфом, компостом или перегноем — это отлично восстановит плодородие почвы.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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