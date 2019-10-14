Нужна ли животным одежда?

Одежда для домашних любимцев набирает все большую популярность с каждым годом. Безусловно, плащи и попонки помогают нам сократить время на уход за животным после прогулки. Также одежда необходима миниатюрным собакам, которые мерзнут в любое время. Но полезна ли носка одежды для животных? Многие ветеринары считают, что животные не нуждаются в одежде, так как сами способны к терморегуляции.

Советы по выборы одежды для питомца

Главное, чтобы наряд для любимца был выполнен из качественного материала. Некачественная ткань может пагубно повлиять на покров шерсти животного, а также вызвать кожные заболевания. Говоря о кошках, стоит отметить, что кошки по своей природе являются очень чистоплотными животными. Поэтому наряд может помешать животному ухаживать за собой. Не забывайте об этих факторах, покупая любимцу очередную обновку.

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Помните, особое внимание нужно обращать на качество вещи. Определить его можно по типу ткани, внешнему виду швов и застежкам. Плотной и сильно мнущейся ткани лучше избегать. Материал не должен иметь запаха и прилипать к шерсти. Также следите за тем, чтобы материал не издавал при носке сильных шуршаний. Животное может напугаться или стать раздраженным.

Вещи для животных шьют из той же ткани, что и вещи для людей. Идеальный вариант для лета — одежда для питомца из микрофибры, которая легко пропускает воздух. В таком наряде животное не перегреется. В целом, летом животное лучше не наряжать, дабы избежать теплового удара.

Костюм должен быть по размеру вашему питомцу. От одежды, которая жмет или куплена на вырост, лучше отказаться. Наряды с молниями лучше не покупать, так как подобная застежка может прищемить кожу и шерсть животного. Отдайте предпочтение пуговицам или липучкам. С осторожностью относитесь к стразам на наряде и торчащим ниткам, так как питомец с лёгкостью может ими полакомиться.

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Приучение питомца к одежде

Не так уж просто приучить животное носить одежду. Особенно не стоит надевать на него обновку сразу после покупки. Это может вызвать у животного стресс. Дайте одежде полежать какое-то время в вашем доме, пропитываясь его запахом. После этого любимца можно знакомить с покупкой.

При первой мерке не заставляйте питомца находиться в наряде дольше 15 минут. В это время с животным лучше играть или ласкать его. Кошки, как правило, привыкают к нарядам дольше собак. Поэтому имейте терпение и постепенно приучайте животное к новому образу.

После примерки обязательно угостите животное вкусненьким и похвалите. Если вы будете над ним смеяться, то питомец вряд ли когда-то еще позволит вам его нарядить.

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