Уличная кошка Фелисетт стала первым хвостатым космонавтом случайно

Человек с давних пор мечтает о путешествии в космос. Перед тем как отправить человека за пределы атмосферы Земли, следовало выяснить, какие условия ожидают его там, и понять, как они воздействуют на живые организмы.

С этой целью на орбиту отправлялись различные живые организмы. Первыми, как и всегда, страдали ради науки мушки дрозофилы. В 1947 году эти подданные Соединённых Штатов поднялись на высоту в 109 километров на захваченной у нацистов ракете. Но для того чтобы понять, насколько опасен орбитальный полёт для человека, нужно было отправить в космос более сложные организмы.

Учитывая сходство в строении и функционировании органов, по результатам полёта животных можно было бы судить о том, как перенёс бы его человек. В те дни особенно беспокоило учёных влияние длительной невесомости. Второй в списке беспокойств шла радиация. Более или менее понятными были только перегрузки и оказываемый ими эффект, так как эти условия удавалось создать на центрифугах тренировочных центров.

Отправляя животных в космос, учёные собирали информацию о функционировании их организма, отмечали их поведение и реакцию на невесомость. Все это стало бесценными сведениями, позволившими сделать полёт человека в космос более безопасным.

Все знают о героической собаке Лайке, отдавшей жизнь во имя исследования космического пространства. Не менее знамениты Белка и Стрелка, побывавшие на орбите и вернувшиеся невредимыми. Американские учёные отправляли в космос обезьян. Но мало кто знает, что в 1963 году французские исследователи из CERMA, занятые изучением влияния невесомости на живых существ, послали в космический полет кошку.

Изначально для подготовки к полёту на улицах Парижа было поймано 14 кошек. Считалось, что именно беспородные хвостатые обитатели подвалов и чердаков будут более выносливыми и легче приспособятся к тяжёлым условиям космического полета.

Были созданы капсулы, повторяющие ту, какая впоследствии была установлена в космическом корабле. В этих контейнерах усатые и полосатые космонавты находились во время тренировки на центрифуге и в барокамере. В ходе тестов лучшие результаты показал кот Феликс. Учитывая, что отбирались кошки в том числе и по сообразительности, нет ничего удивительного, что в день старта Феликс сбежал. И это при том, что по всей Франции уже продавались открытки и почтовые марки с его мордой. Лететь пришлось другой кошке, которую решено было для созвучия назвать Фелисетт. Кошка практически не была подготовлена к космическим полётам, но ситуация была такая: кого удалось затолкать в капсулу, тот и полетел.

Чёрно-белая кошка Фелисетт является единственным представителем вида, чей полёт в космос достоверно подтверждён. Запуск кошки осуществил 18 октября 1963 года французский Учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA). Ракета-носитель Véronique AG1 стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 км. Здесь произошло отделение капсулы с кошкой. Затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой

Через шесть дней учёные попытались повторить успех, но запуск прошёл неудачно. Фелисетт же стала единственной кошкой, побывавшей в космосе. Так высоко ни до, ни после не забирался никто из её хвостатых сородичей. Фелисетт стала национальной героиней.

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