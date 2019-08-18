Какое лакомство давать собаке?

Как хорошо не питалась бы собака, все равно хозяева желают разнообразить рацион чем-нибудь вкусным. Ну разве можно устоять, когда питомец просит лакомства? Главное, чтобы это лакомство не наносили вред.

Зачастую, когда собака питается натуральной едой, хозяева предпочитают делать лакомство сами. В этом случае есть несколько неудобных моментов. Во-первых, такое самодельное лакомство сильно пачкает руки, а во-вторых оно быстро приходит в негодность и, как правило, большая часть пропадает. Ну, а в-третьих на их изготовление тратится время.

Лучшим вариантом будут готовые лакомства, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Единственное что надо учитывать — это качество. Многие дешевые лакомства могут быть не просто вредными, но и опасными. Приобретая такой продукт не стоит экономить. Иногда дешевые и некачественные лакомства могут вызвать аллергию или пищевое отравление.

Читайте также: Сколько воды нужно собаке

Главным критерием хорошего лакомства должно быть отсутствие ГМО и наличие в составе качественного мяса не менее 90%. Такие лакомства очень привлекательны для животного и кроме удовольствия дополнят организм полезными и питательными веществами и витаминами. Также это хорошо скажется на общем состоянии и на качестве шерсти. Но важно понимать, что это только лишь лакомство и в больших количествах — это далеко не полезная еда. Тем более не следует заменять такими продуктами обычное повседневное питание.

Лакомства делятся на три вида. Первый — это обычные лакомства, которые используются как поощрение при дрессировке или просто чтобы порадовать животное. Второй — это профилактический вид лакомства, которые служат для поддержания здоровья собаки. Третий — гипоаллергенные, не содержащие зерновых, лакомства для собак, страдающих аллергией.

Читайте также: Ошибки в кормлении собаки

Первый вид лакомства — самый распространенный. Это идеальный способ поощрения животного при дрессировке. Она включает в себя разнообразные колбаски, косточки, стейки, палочки, вкуснейшие вяленые лакомства из цельного филе и даже бисквиты!Многие торговые марки предлагают дрессировочные лакомства в удобных контейнерах, которые можно брать с собой на занятия с собакой. И вообще, это отличный способ побаловать любимое животное.

Второй вид в основном служит для поддержания здоровья ротовой полости и зубов, среди них есть некоторые лакомства оказывающие положительное действие на суставы.

Третий вид гипоаллергенного лакомства предназначен для животных предрасположенных к аллергии или пищевым отравлениям, в таких лакомствах отсутствуют зерновые, молочные и мясные составляющие, которые могут вызвать отрицательные реакции организма животного.

Радовать и поощрять животное — это долг и обязанность любящего хозяина. Важно, чтобы такое поощрение шло на пользу и помогло собаке справляться с некоторыми проблемами.

Читайте также: Какая человеческая еда опасна для собак

Фото превью: pets2. me