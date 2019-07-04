Как домашнее животное влияет на психику ребенка

Решение завести питомца — ответственный шаг, решиться на него стоит после хорошего обдумывания ситуации. Нужно поразмыслить: получится ли ухаживать за ним, уделять коту или собаке должное количество времени, заниматься с животным и помогать ему становиться членом семьи. Разную роль питомец выполняет в семье, где нет детей, и в той, где они есть.



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Ребенок, растущий вместе со щенком, начинает понимать ценность их дружбы, ценить мгновения, проведенные вместе. У малыша начинает формироваться правильное представление об отношении к животным: оно должно быть настоящим и добрым. Дети видят, как родители воспитывают их братьев или сестер, как они начинают воспитывать принесенного в дом котенка. Он не слушается, хочет будто бы насолить родителям, но они всё равно не применяют физическую силу, а стараются оставаться людьми.

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Психика ребенка- тонкая материя, одно неверное слово или действие может нанести вред. Общение и воспитания лежит на родителях, они должны понимать, что роль домашнего питомца важна в процессе развития и познания окружающего мира. Собака сможет не просто быть рядом и позволять играть с собой в мячик, она может научить малыша смотреть на мир иначе, может помочь ему в трудные моменты и стать другом, который поддержит и утешит.

Ребенок начнет доверять ей тайны, поймет, что в отличие от людей животные не могут рассказать их. Ценность зависит от основ воспитания, заложенных родителями, происходят изменения, меняется и психика растущего ребенка. На неё влияет и школа, и семья, и даже животные.

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Кроме общения и игр кошка или попугай требуют ухода и заботы. Если ребенок слишком маленький, родитель должен брать ответственность за уборку и содержание в чистоте места, в котором питомец любит спать и проводит много времени. Когда малыш подрастет, нужно дать ему понять, что забота и желание убирать за животным, помогать ему нормально жить — обязанность, от нее не нужно отказываться. В голове начнут формироваться мысли о правильности данного поступка, его значимости и нужности как для животного, так и для самого себя. Ведь в детстве мама заботится о малыше, помогает ему. Она может не заложить подобную основу, когда воспитывает его. Питомец поможет ребенку почувствовать ответственность, понять, что щенок — не просто игрушка, а живое существо, требующее должного ухода.

По мере взросления начинают формироваться черты характера, важные для будущего человека, его становления и места в обществе. Когда ребенок становится старше, взаимодействие с животными не перестает приносить ту же радость, которая возникала в юном возрасте. Он радуется и заряжает позитивом людей вокруг. Важно понять, что животные могут стать близкими друзьями, но общение с людьми не заменит ничто. Постарайтесь донести до чувствительной психики ребенка, что уважать и любить нужно не только домашних животных, все одинаковы равны и заслуживают уважения.

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