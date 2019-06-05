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Ирина Гусакова

У собак с детства бывают психотравмы, и они могут остаться на всю жизнь: что делать

4:00
Зоосфера » Собаки

Собака — существо высокоорганизованное, обладающее сложным головным мозгом и демонстрирующее поведение, зависящее от множества различных факторов. У собак бывают психические травмы, которые, будучи пережитыми в щенячьем возрасте, могут остаться с животным на всю жизнь, если хозяин не приложит усилия для их устранения. Возникают у собак и страхи, которые нередко кажутся людям необоснованными. Тогда животное может стать как трусливым, так и агрессивным, создавая массу проблем хозяину. И так же, как и у людей, у собаки может возникнуть подавленное состояние, когда она чем-либо расстроена, долгое время пребывает в стрессе, оказалась в незнакомой обстановке, пережила какое-либо потрясшее ее событие. Все это может привести к тому состоянию, которое лучше всего определяется как депрессия.

У собак с детства бывают психотравмы, и они могут остаться на всю жизнь: что делать

Причины депрессии у собаки

1. Смена места жительства.

2. Новый питомец в доме.

3. Долгое отсутствие хозяина.

4. Старость.

5. Ограничение свободы.

6. Травма, боли.

7. Переезд к новым хозяевам.

Симптомы депрессии у собаки

  • отсутствие аппетита;
  • агрессивное поведение (если оно не свойственно питомцу);
  • сонливость;
  • потеря интереса к играм;
  • страх;
  • потеря интереса к прогулкам;
  • стремление уединиться.

Как лечить депрессию

Следует помнить, что депрессия может быть вызвана и каким-либо заболеванием. Животному может быть больно, и из-за этого оно выглядит печальным, расстроенным и подавленным. В таких случаях всегда следует показать собаку специалистам. Для того чтобы вывести собаку из депрессии, прежде всего, следует уделять ей больше времени. Она должна чувствовать, что нужна человеку, что он рядом, что он заботится и беспокоится о ней. Нужно избавить животное от ненужных волнений. Попытаться, насколько это возможно, не повышать на собаку голос и не наказывать ее.

Купить ей новые игрушки и побаловать чем-нибудь вкусным. Сделать более долгими прогулки, играть с собакой во время нахождения на улице, сходить с ней в новые для нее места. Если подавленное состояние собаки вызвано ревностью от появления в доме ребенка, нужно показать младенца животному, познакомить их, объяснить собаке, что можно, а что нельзя относительно нового члена семьи.

В крайнем случае для того, чтобы вывести собаку из депрессивного состояния, используются медицинские препараты. Подойдут некоторые предназначенные для снятия тревожного состояния у людей средства, но давать их следует только после консультации с ветеринаром. Под воздействием таких препаратов собака становится более расслабленной и отзывчивой, но и более ранимой, что следует также учитывать, чтобы не усугубить положение. Полный курс лечения может занять несколько месяцев. Также можно не беспокоиться о том, что собака привыкнет к препарату, вряд ли кто продаст собаке антидепрессанты, даже если она достанет рецепт. Привыкание исчезнет так же, как и возникло, с течением времени.

Профилактика депрессии у собаки

Профилактика депрессии у собаки достаточно проста. Очень часто депрессия у собаки бывает при переезде. В этом случае нужно сначала привезти собаку на новое место жилья, показать ей все, дать возможность осмотреть и обнюхать. Следует погулять с собакой возле нового дома, дать ей лакомства. В этом случае собака легко привыкнет к новому месту.

Лучшая профилактика депрессии: постоянное появление у собаки новых игрушек, различных лакомств, долгие активные прогулки и регулярно уделяемое питомцу хозяином время.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы собака депрессия
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