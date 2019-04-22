Самоедская собака не мыслит своей жизни без человека

5:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Самоед, или самоедская лайка, — это северная порода собак, известных своим пушистым белым мехом и задорным нравом. Аборигены русского Севера, самодийцы, не только ездили на санях, запряженных этими собаками, и ходили с ними на охоту, но и спали вместе с ними в юртах, чтобы было теплее. Самоеды помнят об этом и по сию пору. Если игривого и расшалившегося самоеда обнять и прижать к себе, он немедленно вспомнит о том, что его предки согревали сон замерзающих людей, станет спокойнее и постарается быть как можно тише.

История происхождения названия породы собаки

Поначалу самоедами (также "самоядь", "самоедины") называли только ненцев — самый крупный самодийский народ, но впоследствии это название стало использоваться и в качестве собирательного названия всех самодийских народов. Собак, которых держали ненцы и другие племена самодийской группы, стали называть самоедскими собаками или просто самоедами. Существует также версия, не имеющая научного подтверждения, но тем не менее достаточно распространённая, в которой название собак произошло от того, что раньше их запрягали в сани, и на фоне белого снега, когда сани ехали, собак было не видно. Издалека казалось, что сани едут сами, отчего их называли самоедущими или просто самоедами.

Охотники, няньки, охранники…

В наши дни считается, что собаки-самоеды существовали уже три тысячи лет назад. Они были спутниками самодийцев на охоте, няньками для детей, сторожами и охранниками и даже пастухами оленей. Все это было чрезвычайно важно для кочевых племен. Изначально на Руси самоедов называли бельками.

Становлению этих собак как породы и увеличению их популярности немало способствовал зоолог из Британии Эрнст Килбурн-Скотт. В 1889 году он три месяца жил среди самодийцев и забрал с собой нескольких собак, которые и стали началом для западных, то есть современных собак породы Самоед. Килбурн-Скотт начал работу по разведению самоедов, и они быстро стали популярными, будучи красивыми, сильными и умными собаками.

Среднего размера элегантная белая собака. Очень "разговорчивая". Во внешнем облике ощущается мощь, выносливость, шарм, мягкость, достоинство и самоуверенность. Эта порода всегда остается в центре внимания. Выражение так называемой самоедской улыбки создается сочетанием формы глаз, их расположением и немного загибающимися вверх углами рта.

Первый специализированный клуб владельцев самоедов появился во Франции в 1932 году. Собак выбирали для своих экспедиций исследователи Северного полюса. Были они в экспедициях самого Руаля Амундсена. Уравновешенных и послушных самоедов называли более пригодными для продолжительных тяжелых полярных походов, чем считавшихся вздорными хаски, своевольных лаек и ленивых маламутов. При создании породы уделялось немало внимания сохранению рабочих качеств собаки и тому, чтобы не превратить ее в декоративную.

Характер самоеда

Самоеды, будучи собаками умными, сохраняют и некоторое северное своеволие. Временами самоед может быть очень упрямым, но всегда чувствует настроение человека и будет отказываться выполнять команду ровно до того момента, пока не почувствует, что хозяин настроен серьезно. Самоед совершенно лишен агрессивности, но в случае нападения будет отважным защитником, вспомнив свое охотничье прошлое.

С другими животными самоеды уживаются неплохо, но опять-таки в милой и пушистой лайке иногда может проснуться охотник, который заставит ее погнаться за кошкой или хомячком. Чтобы не допустить этого, хозяин должен быть строгим и настойчивым в запрете охотиться на прочих своих питомцев.

Самоед прекрасно ладит с детьми. Но в своих играх лайка может быть не менее шумной и не знающей пределов, чем ребенок. Самоеду важно проводить много времени с человеком. Памятуя о его ездовой и охотничьей природе, самоед требует продолжительных прогулок, но нужно ему и свернуться рядом с хозяином в калачик на диване, а еще лучше — устроиться в ногах ночью.

Уход за самоедом

Глядя на белоснежную шубку самоеда, вполне разумно ужаснуться тому, что будет с этой шерстью после прогулки, особенно в слякоть и грязь. Но самоед — чистоплотная собака и без нужды в грязь не полезет, а лужу постарается обойти. Они линяют один раз в год, остальное время почти не оставляют после себя шерсти. Дважды в неделю самоеда нужно вычесывать, уделяя особое внимание шерсти за ушами, а мыть при необходимости или пару раз в год.

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