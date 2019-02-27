Несмотря на то что все мы прекрасно знаем, что представляет собой собака, мы все же не можем избежать некоторых распространенных заблуждений о них. Нередко даже владельцы этих животных оказываются под влиянием мифов, не задумываясь об их происхождении и не удосуживаясь проконсультироваться у ветеринара. Вот некоторые из заблуждений.
Собаку нужно мыть только тогда, когда от нее исходит запах или она испачкалась. Если часто мыть животное, можно лишить его кожу естественной защиты, что приведет к проблемам с шерстью и образованию перхоти. Длинношерстных собак нужно время от времени стричь, что также позволяет сохранить шерсть чистой.
Наличие такого запаха может указывать на гниение зубов или проблемы с деснами. Чтобы избежать этого, нужно время от времени чистить зубы собаке и давать ей палочки для зубов или особые добавки к корму для их очистки.
Если собака относится к вам хорошо, она будет вилять хвостом. Но прежде всего виляющий хвост выражает взволнованность животного. Оно может волноваться и потому, что радо вас видеть, а может быть, взволновано потому, что не может выбрать, какую руку вам отгрызть первой. Помимо хвоста, нужно обращать внимание и на другие признаки, указывающие на состояние животного — уши, глаза, положение головы и тела.
В собачьей слюне действительно содержатся ферменты, ускоряющие заживление незначительных повреждений кожи. Но если собака будет слишком усердно лизать раненое место, то, скорее, вызовет дополнительные раздражение и воспаление, мешая ране заживать.
Собачий нос будет сухим во время и сразу же после сна, он может быть сухим от жары и из-за некоторых других моментов. Сухой нос далеко не всегда указывает на болезнь. Если животное активно, имеет хороший аппетит и его поведение не меняется, следует лишь отметить наличие сухого носа и некоторое время понаблюдать за собакой, а не бить тревогу сразу же. Скорее всего, по прошествии короткого времени вы опять будете возмущены чьим-то прохладным влажным носом, тыкающимся вам в руку.
Как уже говорилось выше, маленькие раны собака действительно может "зализать". Но в собачьей пасти много бактерий и болезнетворных организмов. Если они попадут в рану, то может начаться воспаление и образование гноя. Ветеринары всегда советуют использовать защитный воротник-конус, чтобы собака не могла лизать заживающие раны.
Это далеко не так. В худшем случае метисы и дворняги такие же умные, как и другие собаки. Но всегда следует помнить об индивидуальности. Даже представители одной и той же породы могут существенно отличаться друг от друга умом, что же говорить о собаках, в чьей крови смешались десятки пород или вовсе ведущих родословную от подзаборных барбосов.
Щенок учится легче и быстрее, у него больше интереса к обучению, особенно если хозяин догадается превратить это в игру. Но и взрослую собаку можно научить любой команде. Она также может узнавать и запоминать новые слова, жесты и трюки. Придется только приложить чуть больше сил и потратить больше времени.
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