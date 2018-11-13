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Автор Екатерина Журавлева

Выбираем змею для дома с подходящим темпераментом: удав, полоз или питон

Зоосфера

Иногда в качестве домашнего питомца люди выбирают… змей. И тогда на первый план выходит выбор породы. Змеи настолько сложны, интересны и неведомы, что подойти к вопросу о предпочтении именно их для проживания в вашем доме нужно максимально ответственно.

 

Какие же змеи являются самыми популярными для содержания дома?

Маисовый полоз

Он первый, кого посоветуют завести новичку. Небольшая по размеру, не очень проблемная в содержании, кормлении и взаимодействии, красивая и неядовитая змея. Что может быть лучше?

Разнообразие окраса маисового полоза таково, что каждый может выбрать расцветку на свой вкус: от белого, без рисунка, до серого, черного, красного, с пятнами, горошком, узорами на спине. Это активные змеи, за которыми интересно наблюдать и просто ими любоваться, интересно также с ними взаимодействовать.

Королевский питон

Если хочется, чтобы змея была спокойнее, можно остановить свой выбор на королевском питоне. По размеру, несмотря на пугающее название, он примерно такой же, как маисовый полоз, однако толще.

 

Королевский питон медлителен, почувствовав опасность, сворачивается в шар. Взаимодействие с этим питомцем может быть довольно умиротворяющим. Эти питоны представлены в разном окрасе.

Радужный удав

Если говорить о змее побольше, то стоит обратить внимание на радужного удава.

 

Два метра длиной, не слишком толстый для такой длины. Обычно он бывает спокоен, однако случаются исключения, так как у каждой змеи свой характер. Они самой разной расцветки, а чешуя переливается на солнце, что выглядит чрезвычайно красиво.

Императорский удав

Это самая спокойная змея, которую можно держать дома. Максимальная длина — два с половиной метра. Представлены в разнообразном окрасе, рисунок хвоста удава отличается от общего рисунка. Пропорциональность, сила, наличие мертвой хватки — вот характеристика императорского удава.

 

Но удав или питон — это змея, на содержание которой решится не каждый. Многие остановят свой выбор на змее меньшего размере и более юркой.

Королевские и молочные змеи

Тогда, помимо уже названного маисового полоза, можно обратить внимание на королевских и молочных змей.

Разнообразие окраса гарантировано, размер — не больше одного метра.

 

Узорчатый полоз

Также существует узорчатый полоз. Он около восьмидесяти сантиметров в длину, имеет рисунок, который никого не оставит равнодушным.

 

Помимо визуальной части, на которую сделан упор в данном обзоре, также следует учитывать особенности содержания. Поэтому после того, как вы выберете подходящую змею, обязательно ознакомьтесь с информацией о ее особенностях и уходе.

Источник фото: pxhere. com

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