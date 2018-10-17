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Автор Полина Чепляева

"Модные" домашние животные: мини-пиг, фретка, улитка ахатина и ещё три питомца

Зоосфера » Экзотика

В наши дни каждый пытается удивить окружающих. Это проявляется в различных сферах жизни, гонка за уникальностью дошла и до братьев наших меньших. Сейчас "немодно" заводить волнистого попугая, хомяка, котёнка, многие желают разделить свой быт с каким-то экзотическим, редко встречающимся животным. Никого не удивишь даже редкой породистой собакой! Во многом на данное веяние повлияли мировые знаменитости. Так, в Сети распространены фотографии огромной черепахи Леонардо ди Каприо, енота Пэрис Хилтон, свиньи Джорджа Клуни и прочие.

"Модные" домашние животные: мини-пиг, фретка, улитка ахатина и ещё три питомца

Мини-пиги

Так, большую популярность среди любителей домашних животных имеют мини-пиги. Начали разводить такую милую породу поросят еще пятьдесят лет назад в Германии, но выступать в качестве питомцев они стали не так давно. Мини-пиги отличаются своими компактными размерами и неприхотливостью. Весят около тридцати килограмм, вырастают в длину не больше одного метра. Животные легко обучаются, поэтому есть шанс удивить знакомых своими навыками дрессировки. В отличие от своих крупных сородичей мини-пиги чистоплотны, но к порядку их стоит приучать с "детства".

Хорёк

Еще одним распространенным домашним животным становится хорек. Существует определенный одомашненный вид хорька — фретка. Он отличается игривостью, лаской, привязанностью. Хорьки много спят и лишь четыре часа бодрствуют. Зачастую хозяева сталкиваются с периодической пропажей каких-то вещей. Действительно, из-за того, что хорьки в естественной среде проживают в норе, генетически заложено туда что-то прятать. Поэтому не стоит удивляться, если вы найдете свою любимую заколку под ванной или диваном.

Домашние обезьяны

В последнее время можно встретить также домашних обезьян. Считается, что содержать приматов невероятно сложно, поскольку они практически никогда не признают вашу значимость и власть в доме. Именно поэтому так часты случаи нападения обезьян на домочадцев, животное просто пытается занять место вожака. К сожалению, из-за такого поведения хозяева вынуждены держать их в клетке, контролировать при их свободном перемещении по помещению.

Улитки ахатина

Среди занятых людей популярны улитки ахатина. Неприхотливые, нескучающие, не нуждающиеся в прогулках, питающиеся пару раз в неделю — мечта деловых и ограниченных во времени людей. Улитки едят абсолютно все, что есть в вашем доме! Не нужно переживать, отправляясь в путешествие,  поскольку при отсутствии пищи улитка ахатина засыпает. Также она обладает особой привязанностью к хозяину.

Пауки-птицееды

Перейдем к экзотическим видам. Экстремалам нравится держать в доме пауков-птицеедов. Такие насекомые в дикой природе являются хищниками и представляют некую опасность. Слабонервным не советуем заводить птицеедов, поскольку в домашних условиях их необходимо кормить тараканами и мышами. К экзотическим питомцам также относятся игуаны. Их содержание остается не самым дешевым, животные нуждаются в правильном уходе, без которого могут погибнуть. По статистике, игуаны не доживают до взрослого возраста в домашних условиях. Для семей с детьми эти рептилии не подходят, поскольку они имеют острые когти, оставляющие глубокие раны.

Муравьеды

Самым необычным животным все же остаются муравьеды. Они спокойны, неприхотливы, чистоплотны и забавны. Свою популярность они получили после новости о том, как Сальвадор Дали выгуливал такого питомца на улицах города. Сейчас наибольшее количество муравьедов как домашних животных насчитывается в США.

Так, вашим любимцем может стать и самое экзотическое животное! Но важным остается не вид питомца, а ваша любовь к нему. А какое домашнее животное заведете вы?

Фото: phunuvagiadinh.vn

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