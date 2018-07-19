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Автор Любовь Степушова

Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп скептически относится к постулату, что за поддержание американской империи надо платить. Он уже вывел США из ЮНЕСКО, Совета по правам человека ООН, почему бы ему не покинуть и НАТО, который, по его мнению, работает не на США, а на союзников в Европе, которые не ценят заботу и "несправедливо" торгуют с Америкой?

Почему Трамп не хочет
На закрытом заседании саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп, как сообщают некоторые СМИ, угрожал союзникам покинуть НАТО, если они не обеспокоятся выделением достаточных средств на свою оборону. Но в деньгах ли дело? Ведь победа в сегодняшней войне не обеспечивается накоплением традиционной военной мощи. Что стоит за угрозой Трампа?

На саммите НАТО в Брюсселе Трамп назвал Европейский союз "противником" в сфере торговли. Еще бы, европейский профицит в торговле с США составляет около 500 миллиардов долларов. Говорят, что на закрытом заседании президент США обрушился с резкой критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель, подняв вопросы, которые ранее считались невежливыми.

Каким мог быть выговор Меркель

"Вы, фрау Меркель, торгуете с Путиным, он вами управляет через "газовую трубу", дестабилизирует на ваши деньги Восточную Европу. А защищать вас от него должны мы? Разве это справедливо? Ваш бывший канцлер Герхард Шредер состоит в правлении "Роснефти" и строит "Северный поток — 2" вместо того, чтобы покупать у нас наш СПГ. Разве у нас, как союзников, нет преференций в торговле, тем более при таком дефиците торгового баланса? Если бы вы, фрау Меркель, действительно были озабочены энергетической безопасностью, вы бы не потакали антиядерным фантазиям ваших законодателей, а, как Франция, вернулись бы к использованию ядерной энергии. Ну и что, что у вас был референдум, мы все знаем, как дать нужный результат.

Да и сланец у вас есть, почему бы вам его не разрабатывать? Если вы не агент Путина и хотите показать свою лояльность к нашим общим ценностям, то, пожалуйста, платите в бюджет НАТО два процента от ВВП, а то и четыре, как главный партнер по альянсу, самая мощная страна в Европе, с самой сильной риторикой о защите Европы от российской военной угрозы. И при этом, фрау Меркель, посмотрите, в каком состоянии у вас бундесвер! Ваши СМИ, не переставая, пишут о его профнепригодности, слабой технической базе и моральном духе".

Возможно, примерно такими были претензии Трампа Меркель на закрытом совещании альянса. Он подсчитал все плюсы и минусы и решил, что тащить на себе империю НАТО он больше не хочет. Нет в этом ни смысла, ни выгоды, ни удовольствия.

Дело не в деньгах, а на что их тратить

О том, что дело вовсе не в пресловутых двух процентах, говорит тот факт, что, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в прошлом году 29 членов НАТО потратили на оборону 900 миллиардов долларов, а Россия — 66 миллиардов. Четыре европейских участника альянса: Франция, Германия, Великобритания и Италия, — вместе имеют военный бюджет в 2,5 раза больший, чем Россия. Реальный вопрос не в объемах вложений, а на что их тратить. Трамп не доволен тем, как их тратит Европа — речь идет даже о пенсиях военным.

После событий в Сирии и на Украине стало ясно, что не количество баз, танков и орудий определяет силу государств, а наличие оружия высокой точности, способность вести кибервойну, гибридные войны, оказывать информационное пропагандистское воздействие. Россия готова к новой войне гораздо лучше, чем НАТО, если, конечно, не считать паранойей все то, о чем пишут западные СМИ в этом отношении.

Грядет новая Большая сделка?

Возможно, грядет новая Большая сделка по переделу мира без Европы, и, судя по всему, Путин и Трапом об этом говорили на саммите в Хельсинки. Трамп признавался, что встреча с российским лидером, "может быть, самая легкая из всех в моем европейском турне". Он также признался, что разговаривал с Путиным о прекращении военных учений с участием США "для защиты партнеров по НАТО в Прибалтике". По словам президента США, Путин не является его противником, он является его конкурентом, и есть надежда, что "однажды станет другом".

Может ли Трамп вывести США из НАТО? Нет ничего невозможного в стране, занимающейся перестройкой в момент кризиса. Если Трамп не потеряет большинство в конгрессе в ноябре на промежуточных выборах, то внешняя политика Вашингтона изменится и консенсус он будет искать в союзе с другими партнерами, а не с Европой. Почему бы, кстати, и не с Россией и Китаем?

Как сказал "Правде.Ру" член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин, эпатажные высказывания Трампа — "это некий пиар-повод, который лишний раз заставил всех говорить о попытках Трампа влиять на все происходящее". "Весь европейско-американский блок очень ценит то, что существует НАТО, и то, что есть такие военные договоренности. Поэтому разговор о том, что Америка выйдет из НАТО, — это примерно то же самое, что говорить о том, как Америка переселится сейчас на Марс. Этого не случится. Это просто один из аргументов риторики, которая позволяет Трампу показать, что он самая влиятельная фигура в мире. И лишний раз подчеркнуть величие Америки", — сказал эксперт "Правды.Ру".

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