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Автор Редакция рубрики "Мир"

Пять причин, почему Запад умирает

Мир » Северная Америка

"Правда.Ру" представляет еще одну часть интервью американского консервативного писателя и публициста Патрика Бьюкенена. Напомним, что интервью было опубликовано в 2001 году. Однако многие соображения, высказанные тогда Бьюкененом, на наш взгляд, вполне актуальны и сегодня. Насколько — предоставим судить нашим читателям.

— Почему умирает Запад? Во-первых, потому что люди умирают. Ни в одной европейской стране, кроме мусульманской Албании, не наблюдается естественного прироста населения: женщины просто не рожают столько детей, сколько необходимо для продолжения жизни нации. В двадцати странах Европы — в их числе и Россия — хоронят чаще, чем рожают: гробов нужно больше, чем люлек.

Во-вторых, место каждого умершего европейца сейчас же занимает иммигрант-неевропеец. Китайцы, выходцы из мусульманских стран переселяются в Сибирь, Центральную Азию и на Кавказ. Сотни тысяч арабов, африканцев ежегодно переезжают в Европу. Америку тоже наводнили иммигранты. У нас сейчас 35 миллионов латиносов, и еще 1,5 миллиона приезжает каждый год; как минимум треть из них нелегалы, а 90 процентов — выходцы из стран третьего мира. 45 миллионов из ныне живущих в нашей стране не говорят по-английски. Ситуация похожа на ту, что привела к развалу Советского Союза.

К 2050 году большинство населения Америки будут составлять выходцы не из Европы, а из Азии, Африки и Латинской Америки. Это будет такая страна третьего мира. Эти работяги не будут заниматься сохранением западных ценностей: истории, литературы, культуры.

Все эти бывшие колонии, начиная от Китая и Юго-Восточной Азии кончая Индией, Пакистаном, Аравией и Африкой отправляют своих граждан на север: захватывать западные метрополии. И вот так они мирно оккупируют Запад. Мексиканцы, даже те, что живут в Америке, рассуждают о "реконкисте", о возращении земель, которые Мексика утратила в процессе войны с Америкой.

В-третьих, великий католический писатель Хиллэр Беллок сказал: "Религия — это Европа, и Европа — это религия". В Европе и, в частности, в России умирает вера. В Америке христианство подвергается различным нападкам. Средства массовой информации, культура, образование поддерживают гедонизм, ценности 60-х. На такие важные проблемы, как аборты, гомосексуализм, эвтаназия, порнография, люди смотрят как язычники. Мы очищаем наши реки и озера, и при этом отравляем и загрязняем нашу культуру. В Европе никто не ходит в церковь — в католические, протестантские, православные храмы, в то время как мечети переполнены.

В-четвертых, как предупреждал нас президент Рональд Рейган, мы забыли о том, кто мы такие и откуда мы пришли. Для американской культурной элиты крестоносцы — злодеи, конкистадоры, покорявшие Новые Свет, — расисты, отцы-основатели нашего государства — жестокие работорговцы, а ковбои и солдаты, осваивавшие Запад, обвиняются в культурном геноциде и зверствах против индейцев. О боевых флагах и южанах — героях гражданской войны вообще лучше не вспоминать. Юным американцам не преподают историю. Наша цивилизация вряд ли выживет, если мы не будем помнить, кто мы и откуда мы, или мы просто возненавидим наших предков, которые, собственно, и дали нам то, что мы сейчас имеем.

И, наконец, западные страны отказываются от собственного суверенитета в пользу транснациональных институтов. Есть такие этнические силы, которые не дают покоя Англии, Франции, Испании, Канаде. Югославия, Чехословакия, Советский Союз уже развалились. Даже внутри самой России существуют такие "раскольнически" движения. Существовавшие издревле национальные государства Западной Европы буквально продают свою свободу и независимость, чтобы исчезнуть внутри бюрократического супергосударства под названием Европейский союз. Эта великая битва началась после "холодной войны". Надеюсь, Россия отстоит свою национальную самобытность, свою культуру и веру.

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Темы религия мигранты консерватор Рональд Рейган Патрик Бьюкенен
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