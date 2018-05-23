Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов

Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Вслед за президентом Руменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов. Болгария загубила три крупных совместных проекта. Какая гарантия, что сейчас не будет того же? Можно ли верить болгарским политикам, ведь их предательство выливается в огромные финансовые потери для России?

Елей льется с двух сторон

Болгарская пресса не оставила без внимания визит в Россию своего президента Румена Радева. Подчеркивается, что это первые за десять лет контакты на высшем уровне. Так, издание "Факти.бг" пишет, что целью визита является "восстановление политического диалога на самом высоком уровне после многолетнего перерыва и успешного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес".

"Я знаю, что трудно говорить о доверии после приостановления трех масштабных проектов (нефтепровода Бургас — Александруполис, АЭС "Белене" и газопровода " Южный поток". — Ред.), после иногда жесткой оппозиции между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Россией — с другой, а также с точки зрения ограничительных недальновидных санкций. Но могу сказать, что этот первый, решающий шаг (для нормализации отношений. — Ред.) был сделан", — сказал Радев.

Российский президент был радушен в ответ — собственно, от известного мастера компромиссов трудно ожидать иного. Путин отметил, что празднование 140-летия Освобождения Болгарии в результате русско-турецкой освободительной войны является одной из самых важных дат в общей истории двух стран. "Этим наши двусторонние отношения не ограничены. Есть много вещей, которые связывают нас. Мы отпразднуем День славянской литературы 24 мая. Осенью в Болгарии будут культурные дни России. В прошлом году мы наблюдали рост двусторонней торговли, и у нас есть большие возможности. Через несколько дней мы примем премьер-министра Болгарии, и мы продолжим диалог с ним", — цитирует Путина ресурс "Факти.бг".

Как умеют переобуваться в воздухе

Отметим с болгарской стороны несколько удивительных для России моментов. Во-первых, еще совсем недавно София на праздники освобождения от турецкого ига предпочитала приглашать Эрдогана, а от России ездил Патриарх Кирилл (и вынес оттуда неприятные впечатления), о Путине и не вспоминали. Еще совсем недавно о проекте АЭС "Белене" говорили, как о ядерной бомбе замедленного действия, о коррупционной кормушке. Отказа именно от этой АЭС требовала Еврокомиссия при вступлении Болгарии в Евросоюз. Еще совсем недавно, в сентябре 2017 года, премьер Борисов заявил, что не может согласиться с тезисом, что Россия не враг Болгарии.

Во-вторых, именно при Борисове отношения с Россией крайне испортились. Он поучаствовал в закрытии и АЭС "Белене", и "Южного потока". В-третьих, в Болгарии госпропаганда все эти десять лет работала на минимизацию роли России в освобождении Болгарии от турецкого ига и во Второй мировой войне. Прежний президент Плевнелиев часто позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что болгарская пресса не сразу поняла суть происходящего, а именно — переориентацию Софии на Москву. Так, Bulgaria OnAir цитирует мнение профессора Румяны Коларовой, которая утверждает, что визит Радева в Россию и встреча с Путиным "не имеют реального эффекта", а "это что-то типа протянутой руки и открытых возможностей". По словам Коларовой, болгарский рынок настолько мал, что было "неинтересно строить для него газопровод". А АЭС "Белене" — это, с ее точки зрения, "нереалистичный проект, который ищет возможность потратить деньги, и чрезмерно рискованный". Румяна Коларова подчеркнула, что Борисов должен встретиться с Путиным в качестве представителя ЕС, а не Болгарии.

Евросоюз послал гонцов

А что если предположить, что премьер Борисов (именно он, а не Радев управляет в парламентской республике) перекрасился по одной простой причине — из Брюсселя подсказали. И он, как председатель Евросоюза (Болгария с 1 января председательствует в Евросоюзе), едет договариваться о возобновлении "Южного потока", или "Южного коридора" (кому как нравится), именно в интересах Восточной и Центральной Европы?

В условиях нагнетания Вашингтоном антиевропейской истерии в виде пошлин и ограничения экспорта стали и алюминия, ультиматумов в отношении "Северного потока — 2", отказа от стратегического партнерства в области безопасности это вполне возможный вариант. Тем более, после визитов в Москву и Пекин канцлера Германии Ангелы Меркель.

Что касается Болгарии, то если дана отмашка, право слово, почему бы не посмотреть в сторону Венгрии, которая строит АЭС "Пакш-2" на кредиты "Росатома", не боясь экологической катастрофы, и получает дешевый и независимый источник поставок энергии углеводородов? Если же мы говорим о новом трубопроводе (возможно, речь пойдет о продолжении "Турецкого потока"), то это, как минимум, заработок двух миллиардов евро в год на транзите и организация 40-50 тысяч рабочих мест, которые поднимут из разрухи северные районы Болгарии.

Что же, София, может быть, и не меняется, но меняется Берлин. Именно он пострадал и пострадает больше всего от кнута Трампа. Европа хочет сотрудничества с Россией, потому что вынуждена это делать. Экономика теряет глобальный характер, надо полагаться на соседей по региону. Тенденция явно долгосрочная и подтверждает слова Путина о том, что "вдолгую мы все равно выиграем". "Те, кто капает куда-то яд, сами и проглотят его в конце концов, сами этим ядом отравятся", — сказал президент в фильме "Миропорядок" Владимира Соловьева.

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