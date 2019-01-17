Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС) настойчиво призывает правительство страны не пускать в порты Болгарии российские корабли. Россия опасна для Болгарии, надо срочно созывать Совет безопасности, бьет тревогу руководство БЗНС. Что решит Бойко Борисов?
Запретить заходы российских кораблей в порты Болгарии
Болгарские СМИ сообщили во вторник, что политическое руководство Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) обратилось с письмом в к премьер-министру Бойко Борисову с просьбой не допустить нахождения в портах Болгарии и в болгарских территориальных водах российского корабля "Брест-1", так как он является "нарушителем суверенитета Украины".
Поясняется, что судно 24 декабря 2018 года "незаконно вошло в закрытый порт Керчи с временно оккупированного Крымского полуострова, а потом отплыл в порт Бургас". По словам руководства БЗНС, "вход судна под иностранным флагом в украинский порт является нарушением международного права".
"Поскольку Болгария является членом ЕС и НАТО, то не должно быть никаких исключений, опасных для Болгарии", в то время когда "территориальную целостность Украины поддерживают 100 стран". По информации БЗНС, такими действиями " российская сторона стремится узаконить оккупационный статус Крыма и опозорить международное сообщество, которое уже осудило агрессию против Украины и незаконный арест на Крымском полуострове".
Оценить "российскую угрозу" для Болгарии
Отдельным письмом руководство БЗНС просит Борисова созвать Совет безопасности Болгарии "из-за попыток России дестабилизировать Болгарию в качестве члена ЕС и НАТО". Руководитель партии - бывший министр обороны Николай Ненчев обосновывает свое требование недавним докладом Конгресса США, в котором режим в Кремле называется "опасным для Европы и Болгарии". "Существуют тревожные факты о влиянии Москвы на Болгарию", - говорится в докладе.
"Отмечается доминирующая роль России в энергетическом секторе Болгарии, описываются тесные отношения и зависимости некоторых политических лидеров, а также сильная зависимость в области обороны и вооружений болгарской армии. Болгария однозначно определена (в докладе) как страна, наиболее затронутая пропагандой, экономическим вмешательством и смешанной войной во главе с кремлевским режимом", - говорится в письме.
Википедия отмечает, что БЗНС оформился в политическую партию в 1908, она отражала интересы зажиточного крестьянства аграрно-социалистической направленности, в коммунистические годы партия работала с коммунистами в союзе. Однако ее современная история не отражена даже в болгарской версии Википедии. Это не парламентская партия, вероятно потому, что не завоевала доверие избирателей.
Вместо того, чтобы решать проблемы болгарского сельского хозяйства, поддерживать болгарских фермеров, вести борьбу за болгарские сорта и породы, против проникновения ГМО, лидеры БЗНС с генералом во главе стали борцами за украинскую незалежность. Ясно, что это отработка заказа, и понятно - от кого.
Пойдет ли Борисов на удовлетворение требований "фермеров"?
Сомнительно, что Борисов пойдет на предложенные меры, поскольку он желает продолжения "Турецкого потока" через Болгарию в Австрию. За сей статус борется и Греция, премьер Алекс Ципрас приезжал в Россию и просил Путина об этом. "Один из вариантов продолжения газопровода "Турецкий поток" - через Болгарию - Сербию - Венгрию до места хранения газа в Баумгартене, Австрия, заявил Владимир Путин в интервью сербским газетам Politika и Evening News.
Если Болгария, так опрометчиво уступившая давлению ЕС по "Южному потоку", проиграет и эту партию, то окажется на обочине реализации крупных инфраструктурных проектов на континенте и окончательно потеряет потеряет свое стратегическое положение на газовой карте Европы, а не только доход от транспортировки и доступ к дешевому газу.
Болгарии, по логике вещей, надо сопротивляться давлению Вашингтона, который эксплуатирует страну "по черному". "Соединенные Штаты имеют на территории страны четыре военные базы", а "мы ничего не имеем взамен", сказал в среду на заседании парламента лидер партии "Атака" Волен Сидеров. На заседании обсуждалась покупка бомбардировщиков США F-16 на сумму 1,5 миллиарда долларов, которых в бюджете нет.
"И с их (США) стороны то, что мы получаем - это не просто ничего, "они создают препятствия на пути нашего экономического развития". Это называется " эксплуатация самой богатой страны - одной из самых бедных", так так пусть "они нам отдадут самолеты бесплатно" в счет платы за базы, предложил Сидеров.
Как сказал "Правде.Ру" научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт, в странах Восточной Европы, в частности в Болгарии, есть политические партии, группы, которые сделали последовательную ставку на отстаивание интересов Запада в борьбе с Россией. И в этой политике они, в частности, отстаивают интересы Украины.
Аграрный союз за счет такой позиции пытается набрать очки на болгарской политической сцене и выслужится перед Вашингтоном и Брюсселем, а потом за это получить оплату, возможно, в виде политического протежирования, продвижения интересов, инициатив или просто денег, отметил Гергий Энгельгардт.
По мнению эксперта, вся эта история должна, по идее, постоянно муссироваться в Европе, чтобы можно было потом ссылаться: "Вот, видите, в Болгарии народ беспокоится, вопрос, видите, актуальный, серьезный. Надо принимать решения. Надо реагировать. Нельзя отмалчиваться".
Очевидно, конечно, что они будут "максимально вставлять палки" России по вопросу захода наших кораблей в их порты и территориальные воды. В нужный момент это может стать элементом для введения очередного витка санкций, сказал Георгий Энгельгардт.
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