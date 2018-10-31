Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выступил с официальным заявлением, в котором обвинил власти Ирана в подготовке покушения на лидера датского филиала такой организации, как «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза».

Это движение на территории Ирана признано сепаратистским, и выступает оно за организацию независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан.

Суда по тому, что у данной организации есть в том числе и «датский филиал», речь идет о международной структуре. Которая, при этом, во многих странах Европы террористической и сепаратистской не считается.

Власти Дании при этом обвинили официальный Тегеран в том числе и в незаконных действиях иранских спецслужб на датской территории. Задержан и подозреваемый в подготовке покушения. Некий «гражданин Норвегии арабского происхождения».

По этому поводу Дания отозвала из Ирана своего посла. Впрочем, официальный Тегеран также сделал заявление, в котором отрицаются все обвинения Дании. По словам официального представителя МИД Ирана, Бахрама Касеми, «такие заявления соответствуют планам и заговорам против крепких и постоянно развивающихся ирано-европейских отношений в условиях современных серьёзных и особых условий».

Впрочем, есть мнение, что дело здесь не столько в Иране, сколько в Саудовской Аравии. В посление несколько дней самой популярной и резонансной новостью стала трагедия с турецким журналистом Хашогги, убитым в посольстве СА в Анкаре.

Саудовские власти уже признали, что это действительно было убийство, и заявили, что «виновные понесут наказание». Но это не отменяет того факта, что был убит человек на официальной дипломатической территории.

Тем не менее, Саудовская Аравия - это не только региональный лидер, но и достаточно значимый игрок на глобальном уровне. С которым и у Европы, и у США заключены многомиллиардные контракты. К тому же, СА - это государство, которое существенно влияет на котировки цен на нефть, и через это на мировую экономику в целом.

При этом, многие западные государства по поводу убийства журналиста отделались заявлениями в духе, «ну, это нехорошо, но у нас тут большой бизнес, к тому же, саудиты же извинились».

Президент США Дональд Трамп вообще был максимально прямолинеен и заявил, что Штаты не будут вводить санкции и иные меры давления в адрес Саудовской Аравии, поскольку это «противоречит национальным интересам США».

Тем не менее, международная общественность и ряд европейских оппозиционных партий требовали таких санкций в адрес СА от своих правительств. К тому же настолько циничная реакция потрясла очень многих, и тема с убийством журналиста и игнорированием этого факта огромным числом европейских государств продолжает горячо обсуждаться в Сети на глобальном уровне.

И вот появляется заявление Дании про Иран. Не правда ли, удачно и «вовремя» оно появляется? И нет ли в этой истории попытки переключения внимания общественности на другую тему?

Особенно подозрительным данного «расследования» с покушением выглядит в контексте того, что Иран, во-первых, находится под жесткими санкциями Запада и США, а во-вторых это государство уже давно является геополитическим противником Саудовской Аравии.

Санкции Запада, стоит напомнить, появились в силу создания и реализации Иранской ядерной программы. С которой вообще все очень непонятно. Потому что по версии США и ряда Европейских государств эта программа есть и направлена она на создание ядерного оружия. А вот по версии Ирана - эта программа исключительно про «мирный атом» и попытки обеспечения энергетической самодостаточности государства, через постройку АЭС.

Но так или иначе, Иран же несколько лет и в ЕС, и в США считается этаким «государством-изгоем». А потому его, что называется, «не жалко». К тому же, власти Тегерана максимально резко прореагировали на убийство турецкого журналиста, отметив не только вину в преступлении властей Саудовской Аравии, но и лицемерие «западных стран».

И в этом контексте обвинения со стороны Дании в адрес Ирана выглядят еще более неоднозначно. К тому же, что характерно, покушения не состоялось, был задержан некий «анонимный гражданин Норвегии», да и деятельность «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза» далека от миротворческой, гуманитарной, а то и попросту законной. И очень уж напоминает деятельность структур типа «Аль-Каеды» и иже с ними.

Ну, и как всегда, в рамках последней политической моды МИД Дании не предоставил никаких доказательств подготовки покушения и того, что покушение было инициировано именно официальным Тегераном. Скандал, впрочем, все равно получился, и внимание общественности стало переключаться с Саудовской Аравии на Иран.