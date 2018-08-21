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Автор Любовь Степушова

Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?

Мир » Азия » Ближний Восток

Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. В условиях экономического кризиса — это инвестиционный проект с сильным экономическим мультипликатором и одновременно политический поводок для сдерживания России и США.

Помощь крымским татарам придет по каналу

Новый канал в Черное море

Новый канал, по плану, который Реджеп Эрдоган озвучил в рамках своего выступления на съезде Партии справедливости и развития Турции, станет альтернативой проливу Босфор. Его протяженность составит 43 километра, он будет 400-500 метров в ширину, 25-30 метров в глубину. Это позволит проводить через него суда водоизмещением в два раза большим, чем через Босфор. "Стамбул" пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря, далее, что называется, везде. Строительство канала должно начаться в 2018 году и закончиться в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики, сказал президент Турции.

Даже с учетом экономического кризиса нет оснований не верить Эрдогану, который намерен править страной вплоть до 2029 года. Тем более, что за прошедшие годы его правительство реализовало немало грандиозных проектов. В том числе, был построен мост через Босфор имени Селима, тоннель под ним же "Мармарай" и третий огромный аэропорт в Стамбуле. Строительство канала "Стамбул" оценочной стоимостью 15 миллиардов долларов оживит экономику за счет значительного мультипликационного эффекта: даст работу тысячам турецких предприятий и обеспечит занятость населения. Но это внутренние дела Турции, россиян больше интересует экологическая и военная составляющие проекта. В этой статье речь пойдет о второй проблеме.

Конвенция Монртё не для "Стамбула"

Турция — это ключевой элемент безопасности в Черноморском регионе, именно она регулирует проход кораблей в стратегически важное для России Черное море путем конвенции Монтрё. Конвенция ограничивает пребывание военных кораблей третьих стран, в том числе США, по грузоподъемности и срокам пребывания в нем до 21 суток, а в военное время и вовсе запрещает их движение. Турция может на что-то "закрывать глаза", а где-то придираться. Например, если сочтет наличие угрозы для своей безопасности.

Однако премьер-министр Бинали Йылдырым объявил в январе, что канал "Стамбул" не будет подчиняться конвенции Монтрё. Возникает вопрос, не прибавится ли кораблей НАТО в Черном море, когда он будет построен.

В настоящее время один из старейших и самых стратегических военных альянсов Америки на Ближнем Востоке НАТО находится в кризисе в связи с политикой Дональда Трампа в отношении Турции. Турция является ключевым союзником США по НАТО с 1946 года, а авиабаза Инжирлик служит ключевым местом для нанесения воздушных ударов возглавляемой США коалиции против ИГИЛ* на Ближнем Востоке. Там же находится американское ядерное оружие. Но Эрдоган почти не использует эти рычаги влияния в этом нынешнем кризисе. И это правильно, поскольку операция коалиции НАТО с другими странами в Сирии сворачивается в связи с победой армии Башара Асада.

Две большие разницы: НАТО и США

Однако на саммите НАТО в Брюсселе Эрдоган предложил использовать штаб турецкой армии в Стамбуле для новой структуры сухопутного командования НАТО. Турция также намерена взять на себя командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО (VJTF) в 2021 году. Эрдоган также поддержал предложение Трампа о доведении военных расходов стран альянса с двух до четырех процентов от ВВП. Сама Турция тратит 1,8 процента. Таким образом, для Турции США — это США, а НАТО — это НАТО.

Строительством альтернативного Босфору канала Эрдоган внешнеполитически обеспечивает сдерживание в регионе России и США одновременно. Россия не хочет увеличения присутствия кораблей НАТО в Черном море, а США не хотят упускать такой возможности: посылать сколько угодно кораблей в Черное море, чтобы создавать в этом ключевом регионе угрозу России.

Пока не ясно, как Россия будет вести с Турцией переговоры по этой жизненно важной проблеме. Когда мы говорим о Турции, надо быть очень осторожными в определении "союзник". Эрдоган хочет остаться в истории основателем Османской империи 2.0, и судьба крымских татар всегда его будет волновать. Может настать момент, когда кто-нибудь из меджлисовцев* призовет его на помощь против "российских угнетателей". И помощь придет именно через внутренний турецкий канал "Стамбул".

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО доктор юридических наук Дмитрий Лабин, "в обход соглашения Монтрё Анкаре в любом случае не удастся пойти". По договору, Турция обязана обеспечивать одновременно в Черном море не более чем девяти военных кораблей с общим тоннажем не более чем 30 тысяч и на срок не более чем 21 день, и не важно, как они будут туда попадать, заметил эксперт в интервью "Правде.Ру". По его мнению, "в данный момент это обеспечивает пролив Босфор и Дарданеллы, будет другая артерия, она также попадает под ограничения". Что же, осталось убедить в этом Анкару. 

* ИГИЛ и "Меджлис" — организации, запрещенные в России.

Фото: Public.Navy.mil

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Темы Турция Босфор Черное море канал Стамбул крымские татары конвенция Монтрё
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Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
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