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Автор Харун Яхья

По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут

Мир » Азия » Ближний Восток

Лидеры России, Турции и Ирана — стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане — собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.

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Помимо широкого освещения, которое саммит получил в российской, турецкой и иранской прессе, трехсторонняя встреча привлекла внимание и всего мира. На заключительном заседании переговоров в Астане, которое будет играть определяющую роль в будущем Сирии, лидеры трех стран уделили особое внимание обеспечению территориального суверенитета и целостности страны, а также достижению политического урегулирования кризиса путем нейтрализации террористических элементов в регионе. Лидеры также подчеркнули тот факт, что Россия, Турция и Иран остаются привержены совместной работе по этому вопросу и будут поддерживать сотрудничество в данном направлении, не отказываясь от него и в будущем.

Действительно, наиболее конкретные шаги, направленные на то, чтобы положить конец многолетнему кровопролитию в Сирии, могли быть сделаны только при участии в процессе России, Турции и Ирана — трех самых влиятельных игроков в регионе. Эти шаги позволили прекратить огонь, создать зоны деэскалации и фактически нейтрализовать террористические элементы практически одновременно. В то же время многолетние проволочки, нежелание и нерешительность, которые были характерны для переговоров по Сирии в Женеве, привели к провалу данного формата.

Все вышесказанное указывает на то, что мирное решение кризиса может быть достигнуто по инициативе региональных держав под предводительством Турции, России и Ирана, без участия тех сил, которые проводили несправедливую политику оккупации, защищали исключительно свои собственные интересы и не приносили ничего, кроме разрухи, массовых убийств и раздора во имя проектов экономической и политической эксплуатации в регионе за последние 30 лет.

Визит президента Путина в Анкару, который российский государственный телеканал "Россия 1", назвал "историческим визитом, открывающим новую историю в отношениях двух стран", также нес в себе послание определенным влиятельным группировкам, в частности, силовому блоку Великобритании, которые всегда стремились вызвать вражду между двумя странами при любой возможности.

Следует помнить, что попытки России и Турции наладить более тесные отношения в прошлом приводили к серьезным последствиям. Например, бывший премьер-министр Аднан Мендерес был свергнут 27 мая 1960 года, незадолго до своего запланированного визита в Россию. Аналогичным образом, еще один премьер-министр Турции, Сулейман Демирель, лишился своей должности после того, как он запретил полеты дислоцированных в Турции разведывательных самолетов U-2 у территории России и заключил контракты с российскими компаниями по строительству алюминиевого завода "Сейдишехир", металлургического завода "Искендерун" и НПЗ "Алиага".

Благодаря действиям г-на Эрдогана и г-на Путина, а также благодаря их крепкой дружбе вышеупомянутые влиятельные круги не смогли свергнуть лидеров двух стран. Нынешняя быстро развивающаяся дружба между Россией и Турцией говорит о том, что коварная политика провокации и антагонизма, проводимая почти 200 лет под руководством невидимой руки влиятельных группировок Великобритании, сошла на нет.

Усилия черной пропаганды, которые в последнее время предпринимались теми же группировками как против России и Путина, так и против Турции и Эрдогана, являются еще одним свидетельством этой отживающей свой век грязной политики. Отныне международная общественность может оставить свои попытки предотвратить развитие естественных и законных добрососедских отношений, дружбы и альянса между Турцией, Россией и Ираном. Наоборот, Западу придется научиться жить с этой реальностью, ведь, к примеру, близкие отношения США и Канады, а также их альянс с Великобританией не вызывают ни у кого никакого возмущения.

Турция является членом НАТО, но этот факт не является препятствием для поддержания хороших отношений с Россией и Ираном, с которыми Турция имеет географические и стратегические связи. На самом деле, Турция никогда не принимала участия ни в одной из кампаний по оказанию давления на Россию, проводимых Великобританией и поддерживаемых странами НАТО. Турция не вводила санкции против России и не выслала российских дипломатов, как это сделали другие союзники по НАТО.

Кроме того, проект атомной электростанции Аккую, церемонию открытия которой Эрдоган и Путин смогли наблюдать при помощи телемоста, был осуществлен Россией. Аналогичным образом сделка по приобретению систем противоракетной обороны С-400, которую Турция, будучи членом НАТО, заключила с Россией, вызвала немало удивления среди участников Североатлантического альянса.

С другой стороны, во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля многие страны НАТО молчаливо ждали и смотрели на то, чем все закончится, а некоторые из них выступили с заявлениями о явной или скрытой поддержке заговорщиков. Тем не менее, президент России Путин выступил в поддержку г-на Эрдогана. Россия вновь заявила о своей поддержке Турции в операциях, проводимых против террористической организации YPG/PKK, группировки которой были развернуты на южной границе при поддержке США и Великобритании. Путин предоставил Турции неоценимую помощь в проведении операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", чтобы очистить регион от террористов, отдав приказ открыть воздушное пространство Сирии для турецких военных самолетов.

Конечно, все эти события не означают, что Турция отвернулась от Запада и НАТО. Они просто указывают на то, что Турция — это страна с сильным характером, которая осознает свои региональные права и обязанности, которая серьезно намерена играть активную роль в решении вопросов сотрудничества и солидарности со своими соседями и развивать рационалистическую и мирную политику, защищающую интересы региона. В этом смысле турецко-российская дружба и сотрудничество также служат отличным примером здоровых и добрососедских международных отношений.

Рациональная и разумная политика, проводимая двумя странами, уважающими интересы друг друга, также является фактором, способствующим улучшению отношений и развитию дружбы. С этой точки зрения, турецко-российские отношения представляют собой замечательную модель, которая доказывает, что соседние страны, связанные с различными международными союзами, могут проводить совместную политику и развивать весьма успешные отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и взаимопонимании.

Следует также иметь в виду, что искренний личный диалог и дружба между президентами Путиным и Эрдоганом сыграли определяющую роль в том, чтобы вывести развивающиеся турецко-российские отношения на новый, долгожданный уровень. Эта неподдельная дружба между двумя лидерами также стала важным символом дружеских отношений между Россией и Турцией.

Само собой разумеется, такое положение вещей полностью противоречит целям империалистического механизма тайной власти и создает угрозу для глобальной системы эксплуатации, которая была установлена в течение многих веков. Также исторически доказано, что данный механизм способен использовать всевозможные абсурдные и бесчеловечные методы, как моральные, так и материальные, против элементов, которые он воспринимает как угрозу для своей системы.

В свете всего этого крайне важно, чтобы уважаемые лидеры России и Турции принимали все возможные меры предосторожности для своей безопасности и благополучия, а также чтобы Россия и Турция максимально защищали и поддерживали своих президентов.

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Темы Иран визит Сирия Турция война в Сирии россия и турция
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