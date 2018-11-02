Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"

"Из нас хотели сделать вторую Сирию", — сообщил в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" советник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи.

О специально подготовленной экономической операции против Турции, о военном перевороте в 2016 году, о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии, он подробно рассказал в программе "Точка зрения".

— В Турции этим летом был острый кредитно-финансовый кризис. Сейчас турецкая экономика уже успешно преодолела кризис, или по крайней мере его острую стадию, и перешла к экономическому развитию вместо принятия антикризисных мер?

— Конечно, наш президент об этом недавно уже говорил. И это был не совсем естественный экономический кризис, его можно назвать операцией внешних сил, которые недобросовестно относятся к Турции.

Они специально подготовили против Турции такую экономическую операцию. Мы знаем, что это за силы. Последний раз 15 июля 2016 года эти же силы пытались совершить в Турции военный переворот.

Но мы все показали, что в Турции и армия очень сильная, и экономика очень устойчивая, и общество у нас очень сильное. Ведь 15 июля наши безоружные люди вышли на улицы против танков и остановили военный переворот.

Экономические операции тоже не оказались такими результативными, как ожидали их организаторы. В начале доллар очень сильно вырос, и они думали, что это вызовет волнения в обществе. Но усилиями наших экономистов доллар пошел вниз и продолжает снижаться до сих пор.

Сейчас, конечно, еще рано говорить, что все очень хорошо, как прежде, но мы работаем над проблемой, чтобы нормализовать экономическое состояние. У нас нет нефти, нет природного газа, как таковых природных ресурсов нет. Но мы стремимся с пятнадцатого места по экономическому развитию в списке стран по всему миру подняться на десятое место с одним триллионом долларов объема экономики. Это наша цель, несмотря на все трудности.

— Некоторые опасались, что эти международные силы, о которых говорил Исмаил, планируют сделать "украинизацию" Турции. Но им отвечали, что президент Эрдоган по своим личным качествам гораздо выше, чем бывший президент Украины Янукович.

— Совершенно правильно. И у нас не только лидер сильный, у нас есть общество, которое поддерживает лидера. В итоге это одно целое противостояло вот этой провокации. Нас хотели сделать не только, как Украина, но и, как Сирия, но они увидели силу общества, объединенную с силой лидера, и не достигли этого.

— На туризме эти события никак не скажутся?

— Конечно же, хотим мы этого или не хотим, экономический кризис влияет и на туристическую отрасль. Но несмотря ни на какие экономические трудности, количество туристов не только из России, но из Европы становится все больше и больше.

А из России в этом году нас уже посетило рекордное количество туристов — шесть миллионов человек, и они продолжают до сих пор ехать в Турцию.

И самое главное, что они приезжают в Турцию с валютой, а валюта сейчас стоит в Турции дороже, чем раньше. Соответственно, они получают больше выгоды, получают больше товаров и услуг, чем до экономического кризиса. Поэтому для туристов экономический кризис оказался очень даже полезным.

— Исмаил, перейдем к вашей специализации. Сейчас весь мир обсуждает замечательную встречу в Стамбуле руководителей России, Турции, Франции и Германии. Президент Эрдоган, организовавший эту встречу, совершенно доволен ее результатами? Достигнут прорыв, который он планировал?

— Нельзя говорить о том, что с саммитом в Стамбуле все закончилось, и все проблемы решены. И как таковых глобальных целей в начале у нас и не было.

Давайте посмотрим на историю этих саммитов. Сначала их проводили в Женеве со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников. Они собирались, что-то обсуждали, но ни на одно зернышко этот вопрос не подвинулся в сторону мирного урегулирования. Это была просто конференция во имя конференции.

Поэтому появилась необходимость проводить такие встречи с привлечением Ирана, России, Турции в формате Астаны. И астанинские переговоры стали как раз той самой конференцией, которые породили стамбульский саммит.

Это — продолжение дела тех сил, которые на самом деле хотят мира в Сирии. У Соединенных Штатов и Запада в целом нет как таковой заботы, чтобы в Сирии наступил мир. Наоборот — они этого не хотят.

Астана показала, что для того, чтобы мир наступил в Сирии в переговорах должны участвовать Россия, Турция и Иран. И только при участии этих сил можно достигнуть хоть какого-то мирного урегулирования в сирийском вопросе.

И после Астаны в Сочи совершились такие же переговоры, и тоже с наибольшим результатом, чем это было в Женеве. Но сочинские переговоры тоже не привели к окончательному миру в Сирии, потребовалось продолжение того, что началось.

В Стамбуле это движение продолжается, но мы не можем говорить, что это завершает войну в Сирии. Однако мы работаем, чтобы в Сирии окончательно наступил мир.

Самым главным результатом стамбульского саммита можно считать то, что там участвуют Франция и Германия. Потому что раньше, в предыдущих переговорах, европейские страны не участвовали.

А то, что на этих переговорах присутствуют главные европейские страны, которые тоже хотят мирного урегулирования в Сирии, дает основание надеяться, что мир в Сирии наступит быстрее.

Источник фото: pxhere.com

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

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