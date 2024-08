Зеленского ждёт судьба Басаева. Визит Моди в Киев — пустая формальность

Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены

Мир

Мирные переговоры по Украине не отложены, они отменены из-за вторжения в Курскую область. Зеленский — это теперь Басаев, и его надлежит уничтожить физически.

Фото: https://www.president.gov.ua/photos/zustrich-prezidenta-ukrayini-ta-premyer-ministra-velikoyi-br-4741 by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Путин сравнил теракт в Беслане с вторжением ВСУ в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин, находясь во вторник, 20 августа, в Беслане, провёл параллель между терактом в Дагестане 20-летней давности под руководством банды Шамиля Басаева и вторжением ВСУ в Курскую область.

Президент напомнил, что "ужасный террористический акт" в Беслане, который унёс жизни 334 человек, из них 136 детей, был оправдан и поддержан из-за границы.

"У этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности. Да мы и наблюдаем это сейчас в реальной текущей жизни. Со стороны видим, что они сами там творят", — сказал Путин.

По его словам, "как мы боролись с террористами" в 2000-е годы, "нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии". Президент пообещал добиться своих целей как тогда — в борьбе с терроризмом, так и сейчас — "в борьбе с неонацизмом".

"И, безусловно, покараем преступников", — сказал Путин.

Позиция Путина: Зеленский для россиян теперь — это Басаев, которого ждёт его участь. А покровители Зеленского — это люди без морали, с которыми не будет переговоров. Напомним, что Басаев был уничтожен в 2006 году в результате подрыва грузовика с грузом, в котором спецслужбами РФ была заложена взрывчатка.

Визит Моди в Киев — пустая формальность

В подтверждение этой установки зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 21 августа, в Тelegram заявил, что после совершения неонацистами акта терроризма в Курской области "досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена".

"Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" — подчеркнул Медведев.

Он очень информированный человек и выражает то, чего Путин озвучить прямо не может.

В данном тексте есть указание на неких переговорщиков. Один из них, премьер Индии Нареандра Моди, направляется 23 августа в Киев и, конечно, без всякого "письма Зеленскому" по мирным переговорам, о котором накануне написал Bloomberg. Даже если что-то в этом плане было передано из Кремля, то теперь потеряло всякую актуальность.

Что касается Моди, то у него всего лишь появится аргумент, что он полезен для установления мира. Пусть так думают на Западе и в станах Глобального Юга, не стоит им мешать.

Украина приобретает статус государства-террориста

На самом деле страны Глобального Юга крайне обеспокоены последними действиями Киева. Образ "Украины-жертвы" разрушен, теперь Украина — агрессор, способный на любые провокации, в том числе ядерные. Вторжение ВСУ доказало, что, не начнись СВО в 2022 году, боевые действия на территории России всё равно бы были. С той лишь разницей, что Запад успел бы окончательно перевооружить Украину.

И в этом же контексте сегодня, 21 августа, опубликовано письмо в ООН руководителей Мали, Нигера и Буркина-Фасо, которые обвинили Киев в поддержке повстанцев-туарегов.

В письме министры иностранных дел Альянса государств Сахеля "самым решительным образом осуждают открытую и предполагаемую поддержку украинским правительством террористических группировок, действующих в Сахеле", и "настоятельно призывают Совет Безопасности принять меры, чтобы положить конец этой поддержке, которая угрожает стабильности региона".

Напомним, что Мали и Нигер разорвали отношения с Украиной из-за заявления ГУР о поддержке туарегов, которые сражаются с центральным правительством Мали и атаковали колонну "Вагнера".

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, комик, актёр кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, пародист и юморист. Был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал-95» (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала «Интер» (2010—2012). Начал политическую карьеру в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования был избран шестым президентом Украины. Карьерный путь начал с участия в КВН в командах «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», «Сборная Кривого Рога» и «95-й квартал», в последней из которых Владимир Зеленский был капитаном, актёром и автором большинства номеров. В 2003 году, после ухода из КВН, команда Зеленского «95-й квартал» начала давать концерты на телевидении. Уже как «Студия Квартал-95» в 2005 году команда создаёт шоу «Вечерний квартал», в котором Владимир Зеленский предстает идеологом, автором, режиссёром и ведущим актёром. В 2010—2011 годах работал генеральным продюсером телеканала «Интер». На протяжении своей карьеры выступал в многочисленных телепроектах, самое примечательное — в роли актёра («Вечерний квартал»), ведущего («Вечерний Киев», «Лига смеха») и судьи («Рассмеши комика»). Владимир Зеленский принимал участие в производстве свыше двух десятков кинофильмов и телесериалов в качестве актёра («Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Я, ты, он, она» и другие), продюсер («Сваты», «Я буду рядом», «Любовь в большом городе 3» и другие), сценарист («Сваты»), а также был актёром дубляжа («Хортон», «Приключения Паддингтона» и другие). В течение 2015—2018 годов Владимир Зеленский играл в телесериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько — учителя истории, которого избирают президентом Украины. Телесериал неоднократно обвиняли в политической рекламе, а первые три серии третьего сезона сериала вышли непосредственно перед первым туром выборов президента Украины 2019 года, в которых Владимир Зеленский принимал участие как выдвиженец одноимённой с телесериалом партии «Слуга народа» и получил наибольшее количество голосов. После победы во втором туре выборов был избран на пост президента Украины. Во время полномасштабного вторжения России на Украину 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский занял позицию, направленную на защиту суверенитета Украины, отказавшись эвакуироваться из Киева во время наступления российских войск на столицу. По оценке мировых СМИ, Зеленский принял роль, которой от него никто не ожидал. По версии журнала «Time», Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года, набрав 5 % голосов (более 3,3 миллиона читателей). Первоначально планировалось, что срок полномочий Зеленского истечёт в мае 2024 года, но введение военного положения в феврале 2022 года помешало проведению запланированных президентских выборов. == Детство и юность == Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Украинская ССР) в еврейской семье. Владеет украинским, русским, английским языками. Дед — Семён Иванович Зеленский (5 мая 1924, Кривой Рог — 10 июня 1998), участник Великой Отечественной войны. В годы войны — командир миномётного взвода, затем — командир стрелковой роты 174-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году награждён двумя орденами Красной Звезды, войну закончил в звании гвардии лейтенанта. Прадед Владимира Зеленского и три брата его деда Семёна были убиты во время Холокоста. Отец — Александр Семёнович Зеленский (род. 23 декабря 1947), математик, программист, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики — преподаватель в том же вузе, где учился Владимир. Отец 20 лет жил и работал в Монгольской Народной Республике, строил горно-обогатительный комбинат в городе Эрдэнэт. Мать — Римма Владимировна Зеленская (род. 16 сентября 1950), имеет инженерное образование, трудовой стаж 40 лет, в настоящее время на пенсии. В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, где работал отец. Окончил там первый класс, после чего Владимир с матерью вернулись в Кривой Рог. Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка. В школьные годы занимался греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле. Зеленский начал активно изучать украинский язык в 2017 году, до этого использовав в общении преимущественно русский. В 16 лет получил грант на бесплатное обучение в Израиле, но отец был против этого. Окончил школу в 1995 году. В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился поступать в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, который окончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал. == Творческая карьера == === КВН === В 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей, ученики выиграли. После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог», потом был приглашён в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» для постановки танцевальных номеров; постепенно роль Зеленского в команде расширилась, и он стал участвовать и в номерах. Одновременно с Зеленским в «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» пришли будущие актёры студии «Квартал-95»: Денис Манжосов, Юрий Крапов, Александр Пикалов. Именно они после сезона 1997 года, в котором «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» стал чемпионом, создали новую команду, которую назвали «95-й квартал». Владимир Зеленский стал в ней не только актёром и капитаном, но и одним из ведущих авторов. С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по городам СНГ. В составе «95-го квартала» Зеленский в 2002 году дошёл до полуфинала Высшей лиги КВН и дважды (в 2000 и 2001 годах) становился обладателем «КиВиНа в светлом» — второго приза музыкального фестиваля КВН «Голосящий КивиН». === Студия «Квартал-95» === В конце 2003 года украинский телеканал «1+1» предложил «95-му кварталу» сделать серию концертов, состоящих из лучших номеров команды. В 2004 году команда начала готовить проект, одновременно подрабатывая в разных телепередачах. Владимир вёл кулинарное шоу «Мистер Кук». Все доходы вкладывались в общий проект, и в 2005 году на телеканале «Интер» началось телешоу «Вечерний квартал», идеологом, автором, режиссёром и ведущим актёром которого является Владимир Зеленский. Шоу быстро набрало популярность и вскоре по рейтингам среди украинской аудитории обогнало КВН и «Comedy Club». Критики относят «Вечерний квартал» к политическому кабаре. Кроме того, команда «95-й квартал» переросла в студию «Квартал-95», владельцами которой являются Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры, Андрей Яковлев. Студия выпустила несколько телепроектов («Вечерний квартал», «Бойцовский клуб», «Украина, вставай»), писала сценарии для телепередач («Песня года», «Полундра»), мюзиклов («За двумя зайцами», «Три мушкетёра», «Очень новогоднее кино или ночь в музее»), фильмов, корпоративов. В периоды с декабря 2010 по август 2011 и с ноября 2011 по сентябрь 2012 года Владимир Зеленский являлся генеральным продюсером канала «Интер», ряд руководящих должностей на канале занимали члены его команды. Финансирование было сосредоточено преимущественно на производстве проектов студии «Квартал-95». В 2012 году в рамках телешоу «Вечерний Киев», выходящего на украинском канале «1+1», ставил и читал текст от автора в мультипликационном сериале «Сказочная Русь». === Телепроекты === 2004 — «Мистер Кук» (ведущий) 2005—2019 — «Вечерний квартал» (актёр, автор) «Бойцовский клуб» (ведущий) «Песня года в Украине» (ведущий) 2006 и 2018 — «Танцы со звёздами», участник в паре с Алёной Шоптенко и победитель в 2006, в 2018 — член жюри последнего эфира 2008 — «Служебный романс» (ведущий) 2010 — «Пороблено в Украине» (ведущий с Валерием Жидковым) «Чисто NEWS» (ведущий) 2011 — «Миллионер — Горячее кресло» (ведущий) 2011—2018 — «Рассмеши комика» — украинская версия (член жюри с Евгением Кошевым, ранее с Михаилом Галустяном) Международный музыкальный фестиваль в Ялте «Crimea Music Fest» (ведущий вместе с Машей Ефросининой и Максимом Галкиным) 2011—2013 — «Воскресенье с Кварталом» (автор идеи и продюсер) 2012—2017 — «Вечерний Киев» (ведущий с Валерием Жидковым) 2012 — «Червоне або чорне» (ведущий) 2013 — «Хочу V ВИА Гру» (ведущий с Верой Брежневой) 2014 — «Хочу к Меладзе» (автор идеи) 2015 — «Угадай ящик» (автор идеи) 2015—2018 — «Лига смеха» (ведущий) Телепроекты в России 2006, 2010—2012 — телевизионные концерты «Вечернего квартала» («ТВ Центр», «СТС», «Россия-1») 2010 — «Новая волна 2010. День премьер» («Россия-1») — один из ведущих 2011 — «Фактор А. 1 сезон» («Россия-1») — ведущий с Филиппом Киркоровым 2011 — «Новая волна 2011. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих 2011 — «Магия» («Россия-1») — ведущий с Татьяной Лазаревой (три выпуска вышли в эфир в мае 2019 года на НТВ, ранее перемонтированная версия отснятого материала 1-го выпуска вышла 9 июля 2012 года на «1+1» с Юрием Горбуновым) 2011 — «Новогодний парад звёзд-2012» («Россия-1») — ведущий с Максимом Галкиным 2012 — «Рассмеши комика. Российская версия» («Россия-1») — член жюри с Максимом Галкиным. В феврале 2014 года планировались кастинги на перезапуск российской версии на канале СТС, но впоследствии они были отменены 2012 — «Новая волна 2012. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих 2012 — «Новогодний парад звёзд-2013» («Россия-1») — гость программы 2013, 2014 — «Первый/второй новогодний вечер» («Россия-1») — соведущий с Максимом Галкиным 2013 — «Новая волна 2013. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих 2013 — «Новогодний парад звёзд-2014» («Россия-1») — гость программы 2014 — «Голубой огонёк-2014» («Россия-1») — гость программы === Кино === В 2008 году снялся в роли стоматолога Игоря в полнометражном фильме «Любовь в большом городе», снятом по сценарию всё той же «Студии Квартал-95». В 2010 году вышло продолжение под названием — «Любовь в большом городе 2». 25 января состоялась премьера фильма «Ржевский против Наполеона», где Зеленский сыграл одну из главных ролей — Наполеона Бонапарта. 17 марта 2011 состоялась премьера фильма «Служебный роман. Наше время», где он сыграл Анатолия Новосельцева. 8 марта 2012 года на экраны вышел фильм «8 первых свиданий», где он сыграл главную роль. 1 января 2014 года на экраны кинотеатров вышла комедия «Любовь в большом городе 3», где Владимир снова сыграл роль стоматолога Игоря. 1 января 2015 года на экраны выходит фильм «8 новых свиданий» также с ним в главной роли. 24 апреля 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник сообщил, что НАБУ подозревает компанию «Киноквартал», учредителем которой является Владимир Зеленский, в растрате государственных средств. Против компании начато расследование. Сытник рассказал, что в апреле в НАБУ поступило заявление от организации «Союз добровольцев». По её данным, Госкино Украины финансировало 49 % бюджета фильма «Я, ты, он, она», выпущенного «Кинокварталом». Компания обязалась создать фильм полностью на украинском или крымскотатарском языке, но не выполнила это условие, утверждает «Союз добровольцев». === Фильмография === ==== Актёр ==== ==== Сценарист ==== ==== Продюсер ==== ==== Режиссёр ==== 2018 — Я, ты, он, она (совместно с Дэвидом Додсоном) ==== Дубляж на украинский язык ==== 2008 — Хортон — мэр Хтовска 2014 — Приключения Паддингтона — Паддингтон 2016 — Angry Birds в кино — Ред 2017 — Приключения Паддингтона 2 — Паддингтон == Политическая карьера == === Общественно-политическая активность === Поддержал Евромайдан. Во время эскалации конфликта на Украине Зеленский поддержал действия украинской армии и добровольческих батальонов, выступал с концертами перед украинскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, совместно с другими участниками «95-го квартала» пожертвовал на нужды добровольческих батальонов один миллион гривен. В своих выступлениях начал высмеивать российских политиков и жителей России, самопровозглашённые республики: ДНР и ЛНР. Одновременно с этим у Зеленского возникли сложности в России. В частности, на российском телевидении было отменено шоу «Вечерний квартал», а в феврале 2015 года Следственный комитет Российской Федерации по запросу депутата московского муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова начал проверку информации о финансировании Зеленским, а также другими украинскими деятелями культуры действий украинских силовиков. Также была заморожена работа над седьмым сезоном популярного и коммерчески успешного российско-украинского телесериала «Сваты»; некоторые средства массовой информации сообщили, что причиной стали политические разногласия между Зеленским и российскими актёрами. Вместе с тем Зеленский выступал против запрета въезда на Украину российских деятелей культуры и негативно высказывался о предложении запретить сериал «Сваты» на территории Украины. === Президентская кампания (2019) === В декабре 2018 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Владимир Зеленский сообщил о намерении своей партии «Слуга народа» участвовать в будущих парламентских выборах. 31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский на телеканале «1+1» обратился к украинцам, где заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, причём, ради этого на более позднее время было передвинуто традиционное поздравление президента Украины Петра Порошенко (последующие заявления Зеленского о технической ошибке опровергались пресс-службой «1+1», позиционировавшей произошедшее как осознанный шаг канала). 21 января 2019 года партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В конце января Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных опросах. К февралю рейтинг Зеленского вырос до 25—30 %, а в середине марта — до 34 %. 31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором наибольшее число голосов (30,24 %) набрал Владимир Зеленский — почти вдвое больше, чем действующий президент Пётр Порошенко. Во втором туре выборов 21 апреля 2019 года, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов (13,5 млн голосов избирателей). 3 мая информация о победителе президентских выборов была размещена в издании Верховной рады газете «Голос Украины» и газете кабинета министров Украины «Правительственный курьер». === Продление полномочий и отсрочка президентских выборов 2024 года === В соответствии с конституцией Украины президентские выборы 2024 года отложены на основании закона о работе президента и правительства Украины во время войны. Согласно конституции Украины во время военных действий на территории страны продлены полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского и его легитимность соответствует закону. Президент сделал соответствующее заявление в Харькове 24 мая 2024 года для независимых СМИ стран Центральной Азии. == Президент Украины == Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Приоритетами своей команды он назвал прекращение огня на востоке страны и возвращение «украинских Крыма и Донбасса». В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и призвал членов правительства «освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах». 21 мая 2019 года президент Зеленский распустил действующую Верховную раду Украины и назначил внеочередные парламентские выборы. Как заявил Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций, «главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой организации — 4 %». 21 июля 2019 года состоялись внеочередные парламентские выборы. Пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16 % голосов и получила 124 места. В дополнение кандидаты, поддержанные этой партией, одержали победу в 130 одномандатных округах. Благодаря этому партия получила большинство в парламенте и составила однопартийную правительственную коалицию. 29 августа 2019 года Верховная рада Украины IX созыва одобрила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра и утвердила новый состав правительства. Рада также утвердила по представлению Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко, министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова. === Вторжение России на Украину (с 2022) === 24 февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения России на Украину объявил военное положение. Зеленский также объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Россией. Позже в тот же день он объявил всеобщую мобилизацию. 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе с просьбой о немедленном присоединении к ЕС по специальной процедуре. 27 марта 2022 года дал первое с начала вторжения интервью российским журналистам. В нём он, в частности, назвал фейковыми документы о том, что Украина готовила нападение на Донбасс. Кроме того, он обратил внимание на то, что показанный российской пропагандой «приказ о захвате Крыма» подписан «В. А. Зеленський», тогда как если бы он был подлинным, то инициалы были бы «В. О.». 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский в ответ на объявление аннексии четырёх областей Украины своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с действующим президентом РФ В. Путиным. 21 декабря 2022 года Зеленский совершил свой первый с начала полномасштабного российского вторжения официальный визит в США. В Вашингтоне он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Многие СМИ оценили визит как исторический. 8 ноября 2023 года после выполнения Украиной семи предварительных условий Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. == Галерея == == Имущество и доходы == Владимир Зеленский задекларировал за 2018 год доходы в размере 9,7 млн гривен (24 млн руб.), его жена — 4,9 млн гривен (12 млн руб.). Декларация о доходах размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. У семьи Зеленских имеются сбережения на счетах и наличными на общую сумму более 950 тыс. долларов (65 млн руб.). Владимир Зеленский является собственником дома (353 м²), квартиры (131 м²), земельного участка (1200 м²) и двух парковочных мест в Киеве. У него также есть три квартиры (132 м², 255 м² и 200 м²) в совместной собственности с супругой, дом в Италии (413 м²) и квартира в Великобритании (92 м²), квартира в Ялте (130 м²), а также десять гостиничных номеров в Грузии. В качестве ценного имущества Зеленский задекларировал наручные часы Rolex, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга — часы Breguet, серьги и кольцо с бриллиантами Graff. В семье Зеленских имеются автомобили Range Rover (2016 года) и Mercedes-Benz S500 4 Matic (2014 года). Согласно декларации, Зеленские являются конечными бенефициарами в фирмах: ООО «Киноквартал», ООО «Студия „Квартал-95“», ООО «Зелари Фиш», Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). Кроме того, у Владимира Зеленского имеются доли в компаниях: ООО «Продюсерский центр „Лига смеха“», ООО «Анимационная студия 95», ООО «Квартал ТВ», ООО «Фиш-Хаус», ООО «Гауди студио», ООО «Квартал-концерт». === Архив Пандоры === В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал на основе материалов «Архива Пандоры» материал, из которого следует, что Зеленский и его партнёры по студии «Квартал-95» с 2012 года владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний на Британских Виргинских Островах, на Кипре и в Белизе. В центре схемы находилась компания Maltex Multicapital Corp., в которой Зеленскому принадлежало 25 % и о которой он умалчивал в своей декларации. В разгар предвыборной кампании, после расследования «Схем» о бизнесе в России, Зеленский безвозмездно передал свою долю одному из акционеров компании Сергею Шефиру, который затем станет первым помощником президента (на общественных началах, что позволяло не публиковать декларации о доходах). Ещё через 6 недель были подписаны бумаги, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды, но уже в адрес Film Heritage, полностью принадлежащей супруге президента Елене Зеленской. == Критика == === Бизнес в России === В конце декабря 2018 года, за несколько дней до объявления о планах баллотироваться в президенты, в интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский сказал, что после событий 2014 года он с партнёрами закрыл бизнес в России. В январе 2019 года телепередача «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший») выпустила расследование о бизнесе Зеленского в России. Журналисты выяснили, что после 2014 года была закрыта лишь одна из четырёх производственных компаний, тогда как остальные, подконтрольные Зеленскому и его партнёрами через кипрскую компанию Green family Ltd., заработали в России с 2014 до конца 2017 года около 13 миллионов долларов (отчётность за 2018 была ещё недоступна). Эти доходы складывались как из отчислений по старым проектам, так и из выручки по новым фильмам (после 2014 года стартовали как минимум три фильма: «Между нами девочками», «Петля Нестерова» и «8 лучших свиданий»). Также российская «дочка» компания «Грин Филмс» получала субсидии от министерства культуры РФ на создание триллера «Вниз». Зеленский сперва отказался отвечать на вопросы журналистов «Схем», заявив, что это неправда. Через неделю Зеленский признал правдивость расследования и объявил о выходе из числа акционеров. === Связи с Коломойским === Зеленского с Коломойским связывали бизнес-отношения как минимум с 2012 года, когда студия Зеленского «Квартал 95» начала работать в эфире канала Коломойского «1+1». В декабре 2016 года «ПриватБанк» Коломойского был национализирован за символическую гривну по закону, внесенному лично действующим президентом Петром Порошенко. В дальнейшем Коломойский говорил, что поддержит любого кандидата против Порошенко. В результате медиа, подконтрольные Коломойскому, благоприятствовали Зеленскому ещё до официального старта избирательной кампании. В декабре 2021 года Государственное бюро расследований Украины открыло дело против Порошенко, обвиняя его в государственной измене и содействии террористическим организациям, по которым ему может грозить до 15 лет заключения. «Радио Свобода» отмечала, что «после прихода к власти Владимира Зеленского правоохранительные органы безуспешно пытались расследовать несколько десятков уголовных дел, в которых упоминался пятый президент Украины». В ходе предвыборной кампании нардеп Владимир Арьев обвинил Зеленского в том, что он и связанные с ним офшорные структуры участвовали в выводе $41 млн из «ПриватБанка», с 2012 года и вплоть до национализации банка в конце 2016 года. 2 сентября 2023 года Игорь Коломойский был арестован по обвинениям в мошенничестве, отмывании и присвоении денег с 2013 по 2020 год на общую сумму около 416 миллионов долларов. Зеленский прокомментировал арест Коломойского: «Для тех, кто разграбил Украину и поставил себя выше закона и любых правил, больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“» По состоянию на начало ноября 2023 года суд оставил Коломойского под стражей. == Семья == Супруга (с 6 сентября 2003) — Елена Владимировна Зеленская (дев. Кияшко, род. 6 февраля 1978). По образованию архитектор, окончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Бенефициар ООО «Студия Квартал — 95» (в собственности 0,01 % компании, остальные 99,99 % принадлежат супругу), владеет 25 % ООО «Зелари Фиш», занимающейся переработкой и консервированием рыбы. Сценарист и автор «Студии квартал 95». Владимир и Елена знакомы со школы, где учились в параллельных классах. У Владимира и Елены двое детей: дочь Александра (род. 15 июля 2004) и сын Кирилл (род. 21 января 2013). В 2014 году Александра снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя; в 2016 году участвовала в шоу «Рассмеши комика. Дети» и выиграла 50 000 гривен; её крёстный отец — Сергей Кравец, муж Елены Кравец. Тесть — Владимир Тимофеевич Кияшко (род. 15 августа 1951) работает помощником депутата Олега Бондаренко от партии «Слуга народа» на общественных началах, занимается темой очистки Украины от промышленных отходов, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций и сооружений Киевского института железнодорожного транспорта, преподаёт дисциплину «Строительные конструкции и сооружения на транспорте». == Награды == Государственные награды других стран Орден Витаутаса Великого с золотой цепью (1 марта 2022, Литва) — за заслуги в деле защиты вместе с украинским народом свободы и демократических ценностей в Европе, а также за личный вклад в развитие литовско-украинских межгосударственных отношений. Командор Большого креста ордена Виестура (2 марта 2022, Латвия) — в честь личного мужества и лидерства Владимира Зеленского в защите общеевропейских ценностей, руководящего героической борьбой всего украинского народа против российской агрессии. Кавалер Большого креста ордена Белого льва (8 марта 2022, Чехия). Государственная премия Александра Дубчека (27 марта 2022, Словакия). Кавалер ордена Белого орла (11 апреля 2022, Польша). Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (9 февраля 2023, Франция). Большая цепь ордена Свободы (24 августа 2023, Португалия). Кавалер ордена Двойного белого креста 1 класса (10 мая 2024, Словакия). Другие награды, премии, поощрения и общественное признание Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф», а также премий и лауреаций многих международных фестивалей и форумов. Почётная грамота Кабинета министров Украины (23 июня 2003) — за весомый личный вклад в реализацию государственной молодёжной политики, поддержку социального становления и развития молодёжи и по случаю Дня молодёжи. Почётная грамота Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (26 января 2011) — за весомый вклад в развитие электронных средств массовой информации Украины, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд. Премия «Орёл» имени Яна Карского (25 февраля 2022, Польша) — за героическую оборону Украины и моральные ценности западной цивилизации. Медаль Свободы Рональда Рейгана (7 марта 2022, США). Премия свободы имени Рональда Рейгана (7 марта 2022, США) — за мужественную борьбу с тиранией и постоянную позицию за свободу и демократию. «Profile in Courage Award» от Фонда библиотеки бывшего президента США Джона Кеннеди (23 апреля 2022, США). Знак «Герб Таллина» (15 мая 2022, Городское собрание Таллина, Эстония). Международная премия имени Карла Великого (4 июня 2022, Европейский Союз). Премия Борис Немцова (12 июня 2022, Фонд Бориса Немцова, Россия). Премия сэра Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля (26 июля 2022, Великобритания). Филадельфийская медаль Свободы (3 ноября 2022, США). Премия «Пульсация надежды» (22 ноября 2022, США). Орден «Честь Нации» (12 апреля 2023, Чеченская Республика Ичкерия). Орден имени Джохара Дудаева (12 апреля 2023, Чеченская Республика Ичкерия). Наградной пистолет CZ 75 от президента Чехии (5 мая 2023) — в знак уважения к героизму. Международная премия имени Карла Великого (14 мая 2023, Германия). == Публичный образ == 12 июня 2022 года стал лауреатом премии имени Бориса Немцова за смелость. В 2022 году стал самым влиятельным евреем года по версии издания The Jerusalem Post. 7 декабря 2022 года журнал «Time» объявил Зеленского «человеком года» в знак признания его лидерства во время вторжения России на Украину. Вокруг Зеленского сложилось оскорбительное прозвище «клоун» из-за своей прошлой актёрской деятельности. Прозвище «клоун» по отношению к Зеленскому неоднократно использовалось в российской пропаганде в качестве оскорбительного или уничижительного обозначения политика. == Названия в честь Владимира Зеленского == Ausichicrinites zelenskyyi — новый вид животных, древних морских лилий, описанный 20 июля 2022 года группой польских палеонтологов, назван в честь Владимира Зеленского «за его мужество и отвагу в защите свободной Украины». == Книги о Зеленском == Дмитрий Быков. VZ. Портрет на фоне нации (рус.). — Freedom Letters, 2023. — 508 с. — ISBN 9781446724231. — ISBN 978-1-998084-54-8. == Фильмы о Зеленском == «Зе! От Кривбасса до Донбасса». Фильм студии «Черный флаг» о Владимире Зеленском // Meduza «Суперсила» Документальный фильм Шона Пенна о Владимире Зеленском во время войны == Примечания == == Ссылки == president.gov.ua (укр.)​ (рус.)​ (англ.) — официальный сайт Владимир Александрович Зеленский Биография на официальном сайте студии «Квартал 95» ‘He was special’: the story of Zelenskiy told by his hometown // The Guardian, 19.08.2022

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (от лат. terror — «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Это слово стало распространённым в различных государствах и странах после «Периода террора» периода Великой французской революции. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него нет однозначного определения. Однако наиболее часто встречающееся мнение обозначает этот термин как «достижение насильственным путём политических, идеологических, экономических и религиозных целей». Объединения лиц, которые осуществляют террористическую деятельность, называются террористическими группами. В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных действий. В праве США — как предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества. В конце 1960-х годов появилась специфическая форма терроризма — международный терроризм. == Виды терроризма == По характеру субъекта террористической деятельности терроризм делится на: Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершают один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль, Тимоти Маквей и др.). Часто такие теракты совершают люди, считающиеся психически нездоровыми, под влиянием только им понятных мотивов; Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется и реализуется созданной для её осуществления организацией (народовольцы, эсеры, Красный террор, Белый террор, ИРА, ЭТА, Красные бригады, Аль-Каида, ИГИЛ и др.). Организованный терроризм наиболее распространён в современном мире. По целенаправленности терроризм делится на: Националистический — преследует сепаратистские или национально-освободительные цели (ЭТА, Тигры освобождения Тамил-Илама, Освободительная армия Белуджистана); Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой (индуисты и мусульмане и иудеи) и внутри одной веры (католики — протестанты, сунниты — шииты) и/или преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную; Политический — преследует цель коренного или частичного изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного терроризма служат эсеровский, фашистский, европейский «левый», Красный террор, Белый террор, экологический терроризм и др. Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах. Рассуждая о конкретных проявлениях террора и терроризма, некоторые исследователи и журналисты говорят о: терроризме оппозиционеров по отношению к власти и терроризме самих властей, государственном терроризме, терроризме как направлении государственной политики; терроризме индивидуальном, при котором адресатами терактов являются конкретные лица в силу личных действий или принадлежности к определённой группе или организации (русские цари и государственные сановники; Анвар Садат, Индира Ганди) — и терроризме массовом, или слепом, в отношении случайных людей (взрывы в Оклахоме, Москве, Волгодонске); уголовном терроризме. === Политический терроризм === Виды политического терроризма: Террор — запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения. Левый терроризм — террористическая деятельность, базирующаяся на ультралевой идеологии. В настоящее время встречается в странах Латинской Америки, Азии и Африки, основываясь на достаточно широком спектре идеологий (троцкизм, маоизм, социализм, анархизм, оригинальные местные учения). Правый терроризм — террористическая деятельность, базирующаяся на ультраправой националистической (Ку-клукс-клан, ОАС, НСУ «Серые волки») или религиозно-политической идеологии («Аль-Каида», ИГИЛ). Доктор философских наук Д. В. Джохадзе указывает, что терроризм есть одна из частных и искажённых форм проявления многоаспектной классовой борьбы. === Религиозный терроризм === Религиозный терроризм — форма терроризма, при которой насилие применяется для достижения определённых религиозных целей, то есть в служении сакральным (священным) целям или ценностям. Многие религии ограниченно поощряют терроризм, зачастую к иноверцам или нарушителям закона. Данный тип терроризма характеризуется размытостью объектов нападений как в географическом, так и в социальном и этническом аспектах. Религиозные террористы могут принадлежать как к небольшим, так и к распространённым религиозным конфессиям и деноминациям. К распространённым формам религиозного терроризма относятся исламский и христианский терроризм. Согласно данным Fondapol, с 1979 по май 2021 года было зафиксировано 48 035 исламских терактов, в результате которых погибло не менее 210 138 человек. === Государственный терроризм === Государственный терроризм — термин, используемый для обозначения государственного насилия против гражданских лиц. Под актами государственного терроризма обычно понимают задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые сотрудниками силовых структур (полицией и иными органами правопорядка). Государственным терроризмом также называют террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных органов государства. Отличают также терроризм, поддерживаемый государством, — тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, финансирует и поддерживает террористические группировки. == Борьба с терроризмом == Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две возможные стратегии борьбы с терроризмом — «прогрессивную» и «консервативную»: «Прогрессивная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям террористов — выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов равноправными партнёрами по переговорам и т. д.), «Консервативная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов и их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий. В вышедшей в 2003 году в США книге Алана Дершовица «Почему терроризм работает?» (англ. Why Terrorism Works), отмечает российский правовед, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин: «Известный учёный, в недавнем прошлом ярый правозащитник призывает использовать принцип коллективного возмездия по отношению к семьям, этносам, конфессиональным группам террористов; ратует за применение любых видов пыток; выступает за то, чтобы существенно ограничить иммиграцию и права чужестранцев, в особенности выходцев из определённых регионов мира…». Как отмечает российский эксперт полковник Владимир Луценко: «Терроризм невозможно победить только лишь силой. Спонсоры терроризма не собираются лично подрывать себя в вагонах метро. Для таких акций они рекрутируют „пушечное мясо“ в основном в экономически отсталых регионах, таких как Северный Кавказ или Центральная Азия. Поэтому искоренить терроризм можно, лишь уничтожив его питательную среду, то есть улучшив уровень жизни в экономически депрессивных и социально отсталых регионах, в первую очередь». == История терроризма == Специалисты расходятся в мнении как относительно времени возникновения терроризма, так и в том, можно ли оценивать события далёкого прошлого с точки зрения современных терминов: Иные приравнивают к терроризму любое политическое убийство, и, таким образом, корни терроризма отодвигаются в античные времена (У. Лакер), если не в ещё более ранний период; другие считают терроризм феноменом конца XX века (И. Александр, В. Чаликова и др.). Французский историк М. Ферро возводит терроризм к «специфической исламской традиции Хошашин XI—XII вв.», а Н. Неймарк относит происхождение современного терроризма к эпохе пост-Наполеоновской Реставрации. === Терроризм в Древнем мире === А. А. Королёв считает, что «ещё за триста сорок лет до нашей эры отец Александра Македонского был убит в результате теракта». Вальтер Лакер считает одной из наиболее ранних террористических группировок еврейскую секту сикариев («кинжальщиков»), действовавшую в Иудее в I веке н. э. Члены секты практиковали убийства представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступничестве от религии и национальных интересов и «коллаборационизме» с римской властью. В качестве оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч — «сику». Это были экстремистски настроенные националисты, возглавлявшие движение общественного протеста и настраивавшие низы против верхов и в этом отношении являющиеся прообразом современных радикальных террористических организаций. В действиях сикариев прослеживается сочетание религиозного фанатизма и политического терроризма: в мученичестве они видели нечто приносящее радость и верили, что после свержения ненавистного режима Господь явится своему народу и избавит их от мук и страданий. Сыграли важную роль в поражении Иудейского восстания 66—71 гг. и были уничтожены с его разгромом. В частности, их действия в осаждённом Иерусалиме привели к его разрушению после захвата города римлянами. === Терроризм в Средние века === Классическим примером террористической организации Средних веков, которая значительно развила искусство тайной войны, диверсионной практики и насильственных средств достижения цели, является секта ассасинов (хашашаинов, «едящих траву»). Около 1090 года Хасан ибн Саббах захватил в горной долине к северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. В течение последующих полутора столетий сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого вошёл в историю основатель секты, опираясь на контролируемый район, который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной», лишили покоя правящие династии на обширном пространстве от Средиземного моря до Персидского залива. Движимые неясной до конца религиозной мотивацией, практически неуловимые и от этого ещё более устрашающие, адепты секты (с позиций сегодняшнего дня — боевики) убили за период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и представителей официального духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей, существенно дестабилизировав политическую обстановку на обширном геополитическом пространстве Востока, и затем были уничтожены монголо-татарами в середине XIII века. ==== Примечательные личности ==== Каррье, Жан-Батист (Carrier, 1756—1794) — французский террорист; в 1792 году — фанатичный член конвента, в 1793 году казнил пленных вандейцев массами через утопление; после 9 термидора казнён. Тальен, Жан-Ламбер (Tallien, 1769—1820) — французский политический деятель, член конвента, террорист; под влиянием своей жены (с 1794) Терезы де-Фонтенэ (1775—1835) стал противником террора. 9 термидора содействовал низвержению Робеспьера; потом член совета пятисот. === Периодизация терроризма Нового и Новейшего времён === Политологи выделяют четыре глобальные волны терроризма Нового и Новейшего времён: связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе, а затем и Северной Америке революционных идеологий (иногда объединяемых под названием анархизма, хотя ни российские народники, ни ирландские фении анархистами в строгом смысле слова не были); связанная с антиколониальным, национально-освободительным движением XX века; имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-х годах; волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 1970-х и продолжающаяся до сих пор (в том числе и современный религиозный терроризм). == Статистика террористических актов == В докладе Национального консорциума по изучению терроризма и ответов на терроризм при Мэрилендском университете в США отмечается, что в 2012 году 8500 терактов по всему миру унесли жизни почти 15,5 тысячи человек. 2012 год — рекордный по количеству терактов и числу жертв. Наблюдения ведутся с 1970 года. Исследователи отмечают, что большая часть терактов совершалась в странах с преимущественно мусульманским населением. Шесть из семи наиболее опасных террористических группировок связаны с Аль-Каидой. Государства, наиболее пострадавшие от терроризма в 1994—2004 годах == Законодательство == === Терроризм в международном праве === === Уголовный кодекс Российской Федерации === Статья 205 УК РФ предусматривает за совершение взрыва, поджога или других действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угрозу совершения таких действий лишение свободы вплоть до пожизненного заключения в зависимости от обстоятельств. Ответственность предусмотрена также за «содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ), а также «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (ст. 205.2 УК РФ). 26 апреля 2023 года Совет Федерации принял поправки в УК РФ, согласно которым максимальное наказание по статье 205 (террористический акт) увеличится с 15 до 20 лет тюрьмы; по статье 361 (акт международного терроризма) — до пожизненного лишения свободы; по статье 205.4 У (организация террористического сообщества и участие в нём) — до 15 лет тюрьмы; за вербовку или вовлечение в терроризм — до семи лет лишения свободы, за содействие террористической деятельности — до 12 лет. Необходимость ужесточения наказаний законодатели обосновали «беспрецедентными угрозами», с которыми, по их словам, столкнулась Россия со стороны Украины. == См. также == Международный терроризм Список террористических организаций Прямое действие (теория) Покушение на преступление Фанатизм Поваренная книга анархиста Религиозно-политический экстремизм == Примечания == == Литература == == Ссылки == Терроризм // Кругосвет Карта происшествий в мире, потенциально связанных с терроризмом (обновление в реальном масштабе времени) Antiterror.ru. Информационно-тематическая площадка по терроризму в России и за рубежом, ежедневный мониторинг российской и зарубежной прессы по теме «терроризм», правовая и справочная информация