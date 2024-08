США составили секретный план по противодействию ядерным силам РФ, Китая и КНДР

США создают стратегические риски, обвиняя Китай, РФ и КНДР в координации ядерных сил

6:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Сообщается, что США готовятся к скоординированному ядерному удару со стороны Китая, России и Северной Кореи. На самом деле США готовы нанести превентивный удар.

Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

США считают, что РФ, Китай и КНДР могут нанести по ним скоординированный ядерный удар

Газета The New York Times сообщила, что США изменили цели своей ядерной стратегии. По данным газеты, в секретном плане, одобренном администрацией Джо Байдена в марте, обновлённая стратегия предписывает американским силам подготовиться к потенциальному скоординированному ядерному вызову со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Отметим, что в мае генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз, занимающий должность директора военной разведки Пентагона, заявил комитету сената США по вооружённым силам, что "даже если военные силы России и Китая несовместимы, они, безусловно, будут сотрудничать" и это побудило вооружённые силы пересмотреть свои стратегии.

Новый план, согласно NJT, также отражает обеспокоенность США быстрым расширением ядерного арсенала Китая, который, по прогнозам, в течение следующего десятилетия сможет конкурировать с арсеналами США и России. Ожидается, что более подробная информация будет представлена ​​в записке конгрессу до того, как Байден покинет свой пост.

Ядерный потенциал Китая увеличивается

В июне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщил, что Китай увеличил свой ядерный арсенал на 90 боеголовок, доведя общее количество до 500 по состоянию на январь.

По оценкам американской разведки, он может вырасти с 500 до 1000 боеголовок к 2030 году. Отметим, что у России в настоящее время имеется около четырёх тысяч боеголовок и она остаётся основным фактором, влияющим на ядерную стратегию США с примерно таким же количеством боеголовок.

В докладе SIPRI также прогнозируется, что общее количество межконтинентальных баллистических ракет Китая, которое в настоящее время составляет около 238 единиц, в течение следующего десятилетия может превзойти 800 ракет у США или 1244 — у России.

Китай призвал США не нагнетать "китайскую ядерную угрозу"

Официальный представитель МИД Мао Нин заявила в ответ на разоблачения NJT, что США являются "создателем крупнейшей в мире ядерной угрозы и стратегического риска". Она призвала Вашингтон добросовестно нести свою "приоритетную ответственность за ядерное разоружение, а также значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал".

Мао Нин добавила, что Соединённые Штаты в последние годы раскручивают так называемую "теорию китайской ядерной угрозы", чтобы найти оправдания для уклонения от своих обязательств по ядерному разоружению и расширению своей ядерной программы. Она подтвердила, что Китай проводит политику неприменения ядерного оружия первым и придерживается ядерной стратегии самообороны.

США и Китай возобновили неформальные переговоры по ядерному оружию в марте впервые за пять лет. Однако они были приостановлены в июле в ответ на продажу оружия США Тайваню.

Тогда представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что продажи "серьёзно скомпрометировали политическую атмосферу для продолжения консультаций по контролю над вооружениями".

США разрушили систему контроля над ядерным оружием и думают, что это "улица с односторонним движением"

В последние годы США энергично модернизировали свои ядерные силы: разрабатывали новые ядерные боеголовки, ядерное оружие малой мощности, гиперзвуковое оружие и т. д. В частности, модернизирована ядерная бомба B61.

США также совершенствуют тактическое ядерное оружие передового базирования и стремятся разместить его в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По сообщениям зарубежных СМИ, армия США может начать размещение ракет средней дальности наземного базирования на базах Гуама в 2024 году и в Германии. Администрация Байдена увеличила бюджет ядерного военного сектора до 37,7 млрд долларов США в своей заявке на оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, что на 9,6% больше, чем в прошлом году.

США также помогают Южной Корее в разработке ракет и поощряют её и Японию обсуждать совместное использование ядерного оружия с США.

США передали энергореакторы атомных подводных лодок и высокообогащённый уран оружейного качества неядерной стране Австралии, открыв "ящик Пандоры" ядерного распространения.

США также неоднократно нарушали договоры и выходили из договоров по контролю над вооружениями, таких как Договор по противоракетной обороне и Договор о ракетах малой и средней дальности. Они прекратили сотрудничество с Россией в рамках нового Договора о сокращении стратегических вооружений.

США поощряют заявления Украины на тему обладания ядерным оружием.

И только у США в ядерной доктрине предусмотрен превентивный ядерный удар. Кроме того, только США уже имели опыт его применения.

Различные действия США нанесли серьёзный ущерб краеугольному камню международной системы контроля над вооружениями, и у международного сообщества есть основания серьёзно обеспокоиться этим.

Читайте по теме:

В США пришли к неутешительным выводам относительно способности к самообороне

В Британии назвали сроки начала новой гонки ядерных вооружений

National Interest: Ядерный арсенал США устарел, нам нужны новые системы

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия. В такой войне главным оружием массового поражения является ядерное или термоядерное оружие. Во второй половине XX века считалась одним из наиболее вероятных вариантов развития холодной войны между США и СССР, гипотетическим вариантом Третьей мировой войны. == Список стран, имеющих ядерное оружие == Список действующих операторов: Россия США Китай Франция Великобритания Индия Пакистан Израиль КНДР Страны, отказавшиеся от ядерного оружия: ЮАР Белоруссия Украина Казахстан Бразилия Аргентина Ливия Республика Корея == Оснащение государств ядерным оружием == С 1945 по 1962 год США проводят атмосферные ядерные испытания. В 1945 году США применили ядерное оружие в ходе Второй мировой войны, сбросив две ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В течение нескольких лет после Второй мировой войны США создавали стратегические силы, основанные на использовании бомбардировщиков B-36 Peacemaker, способных наносить удары по любому потенциальному противнику с авиабаз на американской территории. Возможность ядерного удара по территории самих США рассматривалась как чисто гипотетическая, поскольку никакое другое государство мира не обладало в то время ядерным оружием. Главное опасение американских стратегов заключалось в возможности попадания ядерного оружия в руки «сумасшедшего генерала», который мог бы решиться на нанесение удара по Советскому Союзу без надлежащего приказа (этот сюжет использовался во многих фильмах и шпионских романах). Чтобы успокоить страхи общественности, ядерное оружие США было передано под контроль самостоятельного ведомства — Комиссии по атомной энергии США. Предполагалось, что в случае войны бомбардировщики Стратегического авиационного командования США будут переведены на базы Комиссии по атомной энергии, где на них будут погружены авиабомбы. Весь процесс должен был занять несколько дней. В течение нескольких лет среди многих представителей военных кругов США царила уверенность в непобедимости США. Существовало общее мнение, что угроза нанесения Соединёнными Штатами ядерного удара должна остановить любого потенциального агрессора. Одновременно обсуждалась возможность помещения арсенала Комиссии по атомной энергии США под международный контроль или ограничения его размеров. Тем временем усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. 29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. Американские учёные из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем Союз ССР обязательно создаст свой собственный ядерный потенциал — тем не менее, этот ядерный взрыв оказал ошеломляющее воздействие на военно-стратегическое планирование в США — главным образом, поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придётся лишиться своей монополии так скоро. В то время ещё не было известно об успехах советской разведки, сумевшей проникнуть в Лос-Аламос. В последующие годы распространение ядерного оружия по планете продолжилось. В 1952 году свою бомбу испытала Великобритания, в 1960 году — Франция. Западноевропейские ядерные арсеналы, однако, всегда были несущественными по сравнению с запасами ядерного оружия у сверхдержав, и именно ядерное оружие США и СССР представляло наибольшую проблему для мира в течение всей второй половины XX века. КНР обладающая с 1964 года ядерным оружием ведёт независимую политику, включая множество неурегулированных территориальных споров, из ядерных держав происходили столкновения с Индией. К ядерному клубу присоединились Индия (1974) и Пакистан (1998), у данных стран есть неурегулированный территориальный конфликт. КНДР испытала ядерное оружие в 2006 году. КНДР свойственна независимая и крайне агрессивная, милитаристская внешняя политика. == Доктрины ядерной войны == Доктрина ядерной войны была принята в США сразу после Второй мировой войны, впоследствии найдя отражение во всех официальных стратегических концепциях США и НАТО. Военная доктрина СССР также предусматривала решающую роль ракетно-ядерного оружия в войне (сегодня Российская Федерация также имеет ядерное оружие). === Всеобщая ядерная война (США) === Планы нанесения атомных ударов по СССР на случай войны с ним разрабатывались в США с 1945 года (план «Тоталити»). По мере накопления запаса ядерных бомб у США, американские (США) планы ядерной войны с СССР заменялись всё более новыми, и каждый новый план предусматривал применение против СССР бо́льшего количества атомных бомб, чем предыдущий. После создания в 1952—1953 годах термоядерного оружия у сверхдержав стала появляться возможность гарантированно уничтожить стратегический потенциал противника. В докладе Совета национальной безопасности США от 8 августа 1953 года констатировалось, что ядерная составляющая вооруженных сил США обходится бюджету дешевле, чем содержание обычных вооруженных сил, применение которых способно обеспечить эффект, сравнимый с эффектом от применения ядерного оружия. Из этого следовало, что США не нужно содержать большую армию в Западной Европе, а достаточно увеличивать на территории США количество ядерных боезарядов и средств их доставки. Государственный секретарь США Джон Даллес 12 января 1954 года заявил:Локальная защита всегда будет важной.… Но она должна быть подкреплена мощью устрашающего массивного возмездия… Чтобы сдержать агрессию, свободный мир должен быть готов и способен мгновенно нанести ответный удар, мгновенный и средствами, избранными по нашему усмотрению. Таким образом, заявлялось, что даже локальный конфликт с СССР или его союзниками в любой части света может привести к массированному применению США ядерного оружия. Рассматривалась возможность лишь всеобщей ядерной войны, для которой характерно неограниченное, массированное и сконцентрированное по времени применение всех видов ядерного оружия как по военным, так и по гражданским целям, в сочетании с другими средствами. Преимущество в такого рода конфликте должна была иметь сторона, которая первая нанесёт массированный ядерный удар по территории противника с целью уничтожения его ядерных сил. Однако такая атака могла не принести желаемого эффекта, что создавало большую вероятность нанесения ответного удара по крупным городам и промышленным центрам. Кроме того, выделение огромного количества энергии в результате взрывов, а также выбросы сажи и пепла из-за пожаров (так называемая «ядерная зима» или «ядерная ночь»), и радиоактивное заражение имели бы катастрофические последствия для жизни на всей Земле. Прямо или косвенно в такую войну — «третью мировую» — оказались бы вовлечены все или большинство стран мира. Существовала вероятность того, что развязывание такой войны привело бы к гибели человеческой цивилизации, глобальной экологической катастрофе. ==== Оснащение авиации ядерным оружием ==== Хотя СССР теперь тоже располагал ядерным потенциалом, США опережали как по количеству зарядов, так и по числу бомбардировщиков. При любом конфликте США легко смогли бы нанести бомбовый удар по СССР, тогда как СССР смог бы ответить на этот удар с трудом. В начале 1950-х на вооружение стали поступать бомбардировщики B-47 и B-52. Переход к широкомасштабному использованию реактивных истребителей-перехватчиков несколько изменил эту ситуацию в пользу СССР, снизив потенциальную эффективность американской бомбардировочной авиации. В ответ на численное увеличение советской бомбардировочной авиации в 1950-е годы США создали вокруг крупных городов довольно крепкую эшелонированную систему ПВО, предусматривающую использование самолётов-перехватчиков, зенитной артиллерии и ракет «земля-воздух». Но во главе угла всё же стояло строительство огромной армады ядерных бомбардировщиков, которым было предназначено сокрушить оборонительные рубежи СССР — поскольку считалось невозможным обеспечить эффективную и надёжную защиту столь обширной территории. Такой подход прочно укоренился в стратегических планах США — считалось, что причин для особого беспокойства нет, пока стратегические силы США своей мощью превосходят общий потенциал советских Вооружённых сил. Более того — по мнению американских стратегов, советская экономика, разрушенная в годы войны, вряд ли была способна на создание адекватного контрсилового потенциала. ==== Оснащение ракет ядерным оружием ==== В 1949 году Кертис Лемэй, новый командующий Стратегическим авиационным командованием США, подписал программу полного перехода бомбардировочной авиации на реактивную тягу. СССР испытал в 1957 году межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, способную достигать территории США. С 1959 года в Советском Союзе началось серийное производство МБР (в 1958 году свою первую МБР «Атлас» испытали и США). С середины 1950-х годов в США начинают осознавать, что в случае ядерной войны СССР сумеет нанести ответный равноценный удар по американским городам. Поэтому с конца 1950-х годов военные эксперты признают, что победоносная тотальная ядерная война с СССР становится невозможной (идея взаимного гарантированного уничтожения). === Ограниченная ядерная война === Американские эксперты были встревожены тем, что СССР мог, по их мнению, поставить США перед выбором между тотальной ядерной войной и локальным отступлением, зная, что американские политики в таком случае предпочтут отступить. В 1957 году будущий госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что война с неограниченным использованием ядерного оружия приведёт к одинаково проигрышному результату как для победителей, так и для побеждённых. Выходом, по его мнению, могло быть ограниченное использование ядерного оружия для поражения выборочных целей. Так, в противовес стратегии массированного возмездия, в 1960-е годы в США появилась концепция гибкого реагирования, предусматривающая дозированное применение силы в ответ на агрессию. Позднее, в 1970-х годах, ограниченная ядерная война стала рассматриваться как вооружённая борьба с применением различных видов оружия, включая тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие, использование которого ограничивается по масштабам, районам применения и видам ядерных средств. Ядерное оружие в этом случае применяется для поражения важнейших военных и военно-экономических объектов противника. Теоретики ограниченной ядерной войны исходят из того, что в случае возникновения подобного конфликта список целей можно ограничить пусковыми установками и аэродромами противника, а также его военно-промышленной и транспортной инфраструктурой (нефтяные предприятия, системы связи, железнодорожные узлы и т. п.). Другие объекты (города, угольные производства, электростанции) должны оставаться «в заложниках» для того, чтобы обеспечить подписание выгодного атакующей стороне мира. Поэтому ключевым элементом концепции ограниченной ядерной войны выступают разработанные в США в начале 1960-х годов понятия «эскалационный контроль» и «эскалационное доминирование». Первое предполагает, что один из противников сумеет навязать противоположной стороне сценарий, при котором конфликт ограничится использованием тактического ядерного оружия. Второе — что один из противников будет сохранять превосходство над оппонентом на всех стадиях ограниченного ядерного конфликта. Согласно теоретикам ограниченной ядерной войны, необходимым условием эскалационного доминирования служит превосходство в стратегическом ядерном оружии, прежде всего — в средствах нанесения контрсилового удара. Однако реализация «эскалационного контроля» и «эскалационного доминирования» упирается в неразрешимую до настоящего времени проблему: как сохранить конфликт на стадии применения тактического ядерного оружия, если противоположная сторона решается пойти на применение стратегического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения. Даже ограниченный ядерный конфликт, однако, несёт в себе опасность радиоактивного заражения обширных территорий и перерастания во всеобщий конфликт с участием нескольких государств, обладающих ядерным оружием. По аналогии с теорией ядерной зимы можно сказать, что ограниченная ядерная война приведёт в случае её возникновения к эффекту «ядерной осени» — долговременным негативным экологическим последствиям в рамках определённого региона. В 1958 году американский политолог Герман Кан выдвинул концепцию ограниченной ядерной войны. Предполагалось, что для решения определённых задач Вашингтон может пойти на применение небольшого числа тактических ядерных боезарядов. Наиболее вероятным сценарием считалось их использование для отражения советского наступления в Западной Европе. В декабре 1957 года Совет НАТО одобрил размещение американского тактического ядерного оружия в Европе, прежде всего — на территории Британии, Италии, Турции и ФРГ. Администрация Эйзенхауэра рассматривала возможность использования тактического ядерного оружия в локальных кризисах вокруг Кореи (1953), Индокитая (1954) и островов Куэмой и Мацу в Южно-Китайском море (1955 и 1958). 22 декабря 2015 года в США были опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю 1959 года. Исходя из анализа этого списка очевидно, что имелись планы полного уничтожения вооружённых сил СССР (включая размещённые за пределами страны), оборонного и промышленного потенциала, населения. === Гибкое реагирование === В начале 1960-х годов администрация Кеннеди выдвинула концепцию «гибкого реагирования» — допустимость использования ядерного оружия. Считалось, что руководство США должно само решать, в какой мере и в каком масштабе оно может использовать ядерное оружие. В Соединённых Штатах появляются и развиваются концепции «эскалационного контроля» и «эскалационного доминирования» как сценарии ведения регионального ядерного конфликта с СССР. Вместе с тем предполагалось, что ядерное оружие отнюдь не является универсальным средством защиты США и их союзников. С этого времени политико-военные доктрины США стали рассматривать ядерное оружие не как средство ведения военных действий, а как средство «сдерживания / устрашения» («deterrence») СССР. В начале 1960-х годов США начинают разрабатывать для своих ракет разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) и создавать мощный флот атомных подводных лодок. В начале 1970-х годов большинство американских носителей ядерного оружия морского и наземного базирования были оснащены РГЧ ИН, что позволило США достичь временного превосходства над СССР в количестве ядерных боезарядов. C начала 1960-х годов в США рассматривали возможность лишь контрсиловых ядерных ударов — поражения стратегических сил и других военных объектов СССР, избегая разрушения городов (во всяком случае, на первых этапах войны). Но все эти планы разбивались о вероятность массированного ядерного ответа другой стороны. Быстрый рост ракетного потенциала СССР во второй половине 1960-х годов сделал доктрину контрсилового удара нереалистичной. В 1970-х годах Советский Союз сумел создать собственные РГЧ ИН и оснастить ими боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. СССР построил систему предупреждения о ракетном нападении — сеть радиолокационных станций и спутникового наблюдения за ракетными пусками США и их союзников. За основу своей стратегии СССР взял доктрину ответно-встречного удара — массированный запуск носителей ядерного оружия после получения и подтверждения сигнала о начале ракетного нападения. В 1960-х годах и США, и СССР связывали доктрины ограниченной ядерной войны с развитием систем противоракетной обороны (ПРО). Больших успехов достиг в этой сфере Советский Союз: в 1962—1967 годах была создана система противоракетной обороны Москвы ПРО А-35, в 1971—1989 годах разрабатывалась система ПРО А-135, до сих пор находящаяся на вооружении. США в 1963—1969 годах разрабатывали системы ПРО Sentinel и Safeguard для защиты ракетной базы Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), которые так и не были введены в строй. Постепенно обе стороны стали осознавать дестабилизирующую роль противоракетной обороны. В 1972 году президент Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев заключили Договор по противоракетной обороне, а в 1974 году — дополнительное соглашение. Согласно этим документам, стороны могли иметь только 100—150 стационарных противоракет наземного базирования вокруг одного заранее оговорённого района. С начала 1970-х годов США делают ставку на сдерживание СССР посредством реалистической концепции ограниченной ядерной войны, под которой в те годы понималась оборона Западной Европы с помощью тактического ядерного оружия от возможного вторжения войск Варшавского договора. Толчком к развитию подобных теорий стало введение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Американские аналитики полагали, что превосходство США в средствах доставки с РГЧ ИН позволит в случае военного конфликта «сдержать» СССР от применения стратегического ядерного оружия, в то время как страны НАТО смогут с помощью тактического ядерного оружия отразить наступление войск Варшавского договора. Началось перенацеливание американских ядерных сил с гражданских объектов СССР на военные. Считалось, что СССР в ответ также откажется от ядерных ударов по американским городам, ограничившись лишь «контрсиловыми» ударами. Предусматривался комплекс мер, направленных на предотвращение превращения крупномасштабной обычной войны в ядерную и ограниченной ядерной войны с применением только тактического ядерного оружия в неограниченную. В конце 1960-х годов роль ядерного оружия стала пересматриваться и в рамках советской военной доктрины. В рамках советской стратегии ядерное оружие рассматривалось как инструмент ведения военных действий, а не как средство сдерживания. В начале 1960-х годов советские маршалы (например, Василий Данилович Соколовский) полагали, что в будущей войне термоядерное оружие будет использоваться так же, как и обычные вооружения. Быстрый рост ракетных потенциалов США и СССР убедил советское руководство в нереалистичности этой доктрины. Поэтому в СССР начинает проводиться различие между понятиями «ядерная война» и «война с применением ядерного оружия». Формально советское руководство отвергало концепцию «ограниченной ядерной войны». Советские военные теоретики (Виктор Куликов, Андрей Гречко, Дмитрий Устинов) выделяли пять типов возможных конфликтов: скоростную полномасштабную ядерную войну; продолжительную ядерную войну с использованием всех типов вооружённых сил; большую войну с применением ограниченного количества ядерного оружия; большую войну с применением обычного оружия; локальную войну с применением обычного оружия. При этом среди потенциальных противников в возможной ядерной войне советские эксперты называли не только США и другие страны НАТО, но также и КНР. В отличие от США, которые не исключали применение ядерного оружия первыми в ответ на советскую агрессию без применения ядерного оружия, СССР заявлял, что отказывается от использования ядерного оружия первым. Об этом впервые заявил в 1977 году Леонид Брежнев, а формально это обязательство СССР было закреплено в 1982 году. Фактически же СССР постоянно совершенствовал контрсиловой потенциал своих ядерных сил, создавая в том числе мобильные МБР железнодорожного базирования и на автотягачах. В начале 1970-х годов советский генеральный штаб исходил из предположения, что в случае войны в Европе фаза военного конфликта между НАТО и Варшавским блоком с применением обычных средств поражения продлится лишь 5—6 дней и силы НАТО обязательно применят ядерное оружие для того, чтобы не пропустить советские войска к западу от Рейна. Но к 1979 году советский генеральный штаб уже предполагал, что обычная фаза стратегической операции распространится и на советское продвижение во Францию. А к 1980—1981 годам советский генеральный штаб уже был убеждён, что война в Европе, если она произойдёт, будет вообще неядерной. Генерал-полковник, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР, А. А. Данилевич говорил в интервью: Первоначально предполагалось, что война с самого начала и до конца будет вестись с использованием ядерного оружия. С начала 70-х годов стала допускаться возможность её кратковременного ведения обычными средствами с последующим неизбежным переходом к применению ядерных. При этом, в отличие, от американцев, ограниченное применение ядерных средств исключалось: считалось, что в ответ на любое использование ядерного оружия одиночными зарядами, будет использован весь ядерный потенциал СССР. Так что США в тактическом оружии превосходили СССР. В начале же 80-х годов была признана возможность ведения операций не только ограниченного масштаба, но и стратегических, а затем и всей войны с использованием только обычных видов оружия. К этому выводу привела логика движения к катастрофе, которая ожидала бы обе стороны при неограниченном применении ядерного оружия. Считалось, что в случае начала войны превосходство стран Варшавского договора в обычных вооружённых силах позволит предпринять форсированное наступление на территории ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, в ходе которого ядерное оружие не будет применяться — наподобие того, как это было с химическим оружием в период Второй мировой войны. (Теоретически такое наступление облегчалось тем, что в 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО). В такой войне могло применяться и небольшое количество тактических ядерных боезарядов. В художественной форме такой конфликт описан в романе Тома Клэнси «Красный шторм» (1986). C другой стороны, бывший преподаватель Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР генерал-майор В. В. Ларионов говорил в интервью: Ядерное оружие — это оружие бедных. И мы вынуждены были перейти на обычные, не ядерные виды вооружения, хотя нам этого не хотелось, их производство требовало дополнительных затрат. Мы очень неохотно отказывались от наших концепций массированного ядерного удара. Именно из-за нашей бедности. Конечно, это не говорилось, открыто, но при расчетах это учитывалось. В середине 1970-х годов как в СССР, так и в США, становилась популярной идея, что задачи, которые ранее требовали применения ядерного оружия, теперь можно решить с помощью неядерного высокоточного оружия. В частности, её придерживался начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР маршал Николай Огарков. === Реалистическое устрашение === Реалистическое устрашение — стратегическая военная концепция США и НАТО, принятая в начале 1970-х годов в развитие стратегии «гибкого реагирования» в условиях сложившегося паритета сил в ядерных вооружениях с СССР. Основывается на качественном превосходстве в силах, партнёрстве (увеличении числа союзников) и переговорах. Предусматривает военное сдерживание противника путём угрозы применения ядерного и других высокоэффективных видов оружия, в том числе разведывательно-ударных систем, постепенное наращивание масштабов и интенсивности военных действий, ведение различных видов войн и конфликтов в зависимости от конкретно складывающейся обстановки . В середине 1970-х гг. сначала в США, а затем в СССР были созданы системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения ракет, что позволило значительно (по некоторым оценкам — до 30 метров) повысить их точность. Это возродило представления о возможности победы в «ограниченной ядерной войне» на базе выигрыша в подлётном времени. Одновременно для межконтинентальных баллистических ракет были разработаны разделяющиеся головные части индивидуального наведения, что повышало опасность контрсилового удара по ядерным силам противника. 17 августа 1973 года министр обороны США Джеймс Шлезингер выдвинул доктрину «ослепляющего» или «обезглавливающего» удара: поражение командных пунктов и узлов связи противника с помощью ракет средней и меньшей дальности, крылатых ракет, обладающих лазерными, телевизионными и инфракрасными системами наведения на цели. Такой подход предполагал выигрыш в «подлётном времени» — поражение командных пунктов до того момента, как противник успеет принять решение об ответно-встречном ударе. Упор в средствах сдерживания смещался со стратегической триады на средства средней и меньшей дальности. В 1974 году этот подход был закреплён в ключевых документах по ядерной стратегии США. На этой основе США и другие страны НАТО начали модификацию средств передового базирования (Forward Base Systems) — американское тактическое ядерное оружие, размещённое на территории Западной Европы или у её побережья. Одновременно США начали создание нового поколения крылатых ракет, способных максимально точно поражать заданные цели. Эти шаги вызвали опасения в СССР, поскольку средства передового базирования США, а также «независимые» ядерные потенциалы Британии и Франции имели возможность поражать цели в европейской части Советского Союза. В августе 1974 года КБ «Южное» начало разработку системы «Периметр», призванной нейтрализовать эффект «обезглавливающего удара». В 1976 году министром обороны СССР стал Дмитрий Устинов, который склонялся к жёсткому ответу на действия США. Устинов выступал не столько за наращивание сухопутной группировки обычных вооружённых сил, сколько за совершенствование технического парка Советской Армии. Советский Союз начал модификацию средств доставки ядерного оружия средней и меньшей дальности на европейском театре военных действий. Под предлогом модификации устаревших комплексов РСД-4 и РСД-5 (SS-4 и SS-5) СССР приступил к развёртыванию на западных границах ракет средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20). В декабре 1976 г. ракетные системы были развёрнуты, а в феврале 1977 г. — поставлены на боевое дежурство в европейской части СССР. Всего было развёрнуто около 300 ракет подобного класса, каждая из которых была оснащена тремя боевыми разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Это позволяло СССР в считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Западной Европе — центры управления, командные пункты и, особенно, порты, что в случае войны делало невозможным высадку американских войск в Западной Европе. Одновременно СССР модифицировал размещённые в Центральной Европе силы общего назначения — в частности, модифицировал тяжёлый бомбардировщик Ту-22М до стратегического уровня. Действия СССР вызвали негативную реакцию стран НАТО. 12 декабря 1979 г. было принято двойное решение НАТО — развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности на территории стран Западной Европы и одновременно начало переговоров с СССР по проблеме евроракет. Однако переговоры зашли в тупик. В 1983 США разместили на территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2» в 5-7 минутах подлёта до целей на европейской территории СССР и крылатые ракеты различного базирования. Параллельно в 1981 г. в США началось производство нейтронного оружия — артиллерийских снарядов и боеголовок ракеты меньшей дальности «Ланс». Аналитики предполагали, что это оружие может быть использовано для отражения наступления войск Варшавского договора в Центральной Европе. В ответ в ноябре 1983 года СССР вышел из проходивших в Женеве переговоров по евроракетам. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов заявил, что СССР предпримет ряд контрмер: разместит оперативно-тактические ракеты-носители ядерного оружия на территории ГДР и Чехословакии и выдвинет советские атомные подводные лодки ближе к побережью США. В 1983—1986 гг. советские ядерные силы и система предупреждения о ракетном нападении находились в состоянии повышенной боевой готовности. Согласно имеющимся данным, в 1981 г. советские разведслужбы КГБ и ГРУ начали операцию ракетно-ядерное нападение (операция РЯН) — наблюдение за возможной подготовкой стран НАТО к началу ограниченной ядерной войны в Европе. Тревоги советского руководства вызвали учения НАТО Able Archer 83 — в СССР опасались, что под их прикрытием НАТО готовится к запуску «евроракет» по целям в странах Варшавского договора. Аналогично в 1983—1986 гг. военные аналитики стран НАТО опасались, что СССР нанесёт упреждающий «разоружающий» удар по местам базирования «евроракет». Опасность конфликта сохранялась до 1987 года, когда СССР и США договорились уничтожить ракеты средней и малой дальности (Вашингтонский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности). === Стратегическая оборонная инициатива === В 1983 году администрация Рейгана начала программу стратегической оборонной инициативы (СОИ) — полномасштабной космической ПРО. Предполагалось, что система космических перехватчиков и лазерных станций сможет перехватить ослабленный удар советских МБР. В СССР началась разработка асимметричных контрмер, особую роль среди которых играло увеличение количества РГЧ ИН (боеголовок). Однако в 1985 году комиссия под руководством американского генерала Спенсера Абрахамсона пришла к выводу о неэффективности СОИ. (Одной из причин была названа невозможность энергетического обеспечения большого количества постоянно пилотируемых космических объектов.) В 1986 году США фактически свернули работы над СОИ. Дискуссии вокруг СОИ в контексте полемики по «евроракетам» способствовали росту страха перед началом ядерной войны. Опасность начала ограниченного ядерного конфликта резко снизилась после того, как в СССР началась «перестройка». == Доктрины сдерживания ядерной войны == Первая военно-силовая ударная акция для недопущения появления ядерного оружия была предпринята Израилем против ядерного потенциала Ирака ещё в 1981 году. Американская концепция «контрраспространения» ядерного оружия появилась после окончания «холодной войны». Впервые её озвучил в декабре 1993 г. министр обороны США Лёсс Эспин. Согласно этой теории, Договор о нераспространении ядерного оружия находится в кризисе и остановить распространение оружия массового уничтожения с помощью дипломатии невозможно. В критических случаях США должны нанести разоружающие удары по ядерным объектам «опасных режимов», в том числе не исключая ограниченного использования ядерных средств. В ноябре 1997 г. в Америке была принята президентская директива № 60, в которой перед вооружёнными силами США ставилась задача быть готовыми нанести удары по объектам производства и хранения ядерного, химического и биологического оружия. В 2002 г. стратегия контрраспространения стала частью «Стратегии национальной безопасности» США. В настоящее время стратегия контрраспространения включает в себя 5 вариантов действия: «выкуп» ядерной программы у потенциально опасного государства; установление контроля над ядерными объектами «проблемных» (с точки зрения США) стран; частичное признание ядерного статуса нарушителя в обмен на соблюдение им некоторых соглашений; силовые угрозы; воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны-поставщики уранового сырья. В любом случае США оставляют за собой право использовать силу, что чревато началом военного конфликта. В рамках стратегии контрраспространения в Америке обсуждается возможность уничтожения ядерных объектов таких стран, как Иран и КНДР. В критических случаях рассматривается возможность взять под контроль ядерный арсенал Пакистана. Обсуждаются планы создания новых видов ядерного оружия — чистого термоядерного оружия или противобункерных боезарядов (малое ядерное оружие, выбрасывающее небольшие радиоактивные осадки). Предполагается, что оно будет использоваться для поражения объектов производства и хранения оружия массового уничтожения. Первый раз США собирались нанести ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам КНДР в 1994 году («первая ядерная тревога» на Корейском полуострове). В начале 1995 г. появились сообщения, что США и Израиль готовы нанести подобные удары по Ирану с целью уничтожить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. В 2001 и 2004 гг. американцы вели переговоры с Пакистаном об установлении своего контроля над его ядерными объектами. Зимой-весной 2003 г. США вновь говорили о возможности уничтожить ядерные объекты КНДР («вторая ядерная тревога» на Корейском полуострове). В 2005 году КНДР заявила о наличии в стране ядерного оружия. В 2006 и 2007 гг. в Америке обсуждался план операции «Укус» — ударов по ядерным объектам Ирана. К 2016 году КНДР провела пять ядерных испытаний, а в 2015 году лидер страны Ким Чен Ын заявил о наличии в стране термоядерного оружия. Несмотря на такое развитие ракетно-ядерной программы КНДР, в апреле 2017 года появились сообщения, что США вновь приготовились к удару по территории КНДР для предотвращения нового ядерного испытания, а заместитель представителя КНДР при ООН заявил, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент, а новое ядерное испытание КНДР намерена произвести. С экологической точки зрения поражение ядерных объектов будет мало отличаться от эффекта ограниченной ядерной войны из-за повышенного выброса в атмосферу радиоактивных веществ. Скорее всего, оно приведёт к эффекту ядерной осени. В 2003 г. в официальных российских документах появились планы «деэскалации агрессии… угрозой нанесения или непосредственно осуществлением ударов различного масштаба с использованием обычных и/или ядерных средств поражения», при этом предполагалась возможность «дозированного боевого применения отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания». Специалисты из закрытых институтов Минобороны РФ подчёркивают …ограниченный характер первого ядерного воздействия, которое призвано не ожесточить, а отрезвить агрессора, заставить его прекратить нападение и перейти к переговорам. При отсутствии желательной реакции предусматривается нарастающее массирование использования ядерного оружия как в количественном отношении, так и по энерговыделению. Поэтому… первое ядерное воздействие Российской Федерации может носить ограниченный характер. Реакция противника просчитывается в форме как массированного, так и ограниченного ядерного удара. Более вероятным, на наш взгляд, можно считать второй вариант. В его пользу говорит тот факт, что США являются страной, где родилась концепция ограниченной ядерной войны. В качестве возможных средств таких действий рассматриваются, в частности, новые тяжёлые наземные ракеты шахтного базирования «Сармат», поскольку уязвимость их пусковых установок не позволяет полагаться на них для осуществления ответного удара в случае массированной контрсиловой атаки США. Чаще всего в России подобные избирательные удары предлагаются как ответ на массированную неядерную «воздушно-космическую агрессию» США и других стран НАТО. США реанимируют концепции ограниченной стратегической ядерной войны в виде «индивидуально подстроенных под обстоятельства (англ. tailored) ядерных опций». Как оружие таких ударов обсуждаются, например, перспективные ядерные авиационные крылатые ракеты большой дальности (LRSO — long-range stand-off missile) и управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда (В-61-12). Они прорабатываются как реакция на ограниченное «ядерное воздействие» со стороны России или КНР. == Перечень событий — потенциальных предвестников начала ядерной войны == Создатели первой американской атомной бомбы в 1947 году создали антиядерновоенный проект «Часы Судного дня». Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент начала ядерной войны. Карибский кризис В октябре 1962 года разразился карибский кризис, который мог привести к ядерной войне. 27 октября 1962 года над Кубой был сбит самолёт U-2, а подлодка «Б-59» с ядерным оружием была окружена американскими кораблями. Командир подлодки Валентин Савицкий приказал атаковать корабли США ядерными торпедами, однако два других офицера, в том числе старший по должности на борту Василий Архипов, проявили выдержку и уговорили дать сигнал: «Прекратите провокацию!». Действия Архипова были признаны как спасшими мир. Ложное срабатывание систем предупреждения Ошибки срабатывания систем предупреждения о ядерном ударе не менее десятка раз могли привести к началу ядерной войны. В одном случае предотвратить начало ядерной войны пришлось личным решением подполковника С. Е. Петрова в нарушение устава. == Теоретические последствия ядерной войны == Потенциальный ядерный конфликт с дымовыми выбросами в 50 и 150 Tg (1Tg = 1012 g, или одна мегатонна) может привести к резкому глобальному охлаждению климата, так называемой «ядерной зиме». Потенциальный ядерный конфликт с применением суммарно 100 ядерных ракет может привести к так называемой «ядерной осени». == В произведениях культуры == === Книги === === Художественные фильмы и сериалы === === Анимационные фильмы и сериалы === === Игры === === Прочее === == Примечания == Комментарии Источники == Литература == Арбатов А. Г. Военно-стратегический паритет и политика США. — М.: Политиздат, 1984. Ядерное сдерживание и нераспространение. / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. — М.: Московский Центр Карнеги, 2005. — 82 с. Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945—1995). — М.: Конверт — МОНФ, 1997. Гордиевский О. Н., Кристофер Э. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачёва. — М.: Nota Bene, 1992. — 768 с. Кокошин А. А., Веселов В. А., Лисс А. В. Сдерживание во втором ядерном веке. — М.: Институт проблем международной безопасности РАН, 2001. Кокошин А. А. Ядерные конфликты в XXI веке. — М.: Медиа-Пресс, 2003. — 144 с. — ISBN 5-901003-08-X. Рогов С. М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов. — М.: Международные отношения, 1989. — 342 с. Фененко А. В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США. — М.: ЛКИ, 2007. — 248 с. — ISBN 978-5-382-00233-0. Anthony Cave Brown. Drop Shot. The United States Plan for War with the Soviet Union in 1957. — New York: Dial Press/J. Wade, 1978. — 330 p. — ISBN 9780803721487. Ian Clark. Limited Nuclear War: Political Theory and War Conventions. — Princeton: Martin Robertson, 1982. — 266 p. Lawrence Freedman. Deterrence. — Cambridge: Polity Press, 2004. — 145 p. David Holloway. Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy. 1939—1956. — New Haven & London: Yale University Press, 1996. — 480 p. Michael MccGwire. Perestroika and Soviet National Security. — Washington: Brookings Institution Press, 1991. — 481 p. == Ссылки == Сокращение стратегических вооружений. Проблемы, события, аналитика С.Федосеев. Оружие большого шантажа

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Байден родился в Скрантоне (Пенсильвания) и переехал со своей семьёй в Делавэр в 1953 году. Он окончил Делавэрский университет и получил степень юриста в Сиракузском университете. В 1970 году он был избран в Совет округа Нью-Касл, а в 1972 году — в Сенат США. Сенатор Байден предпринял усилия по принятию Закона о борьбе с насильственными преступлениями и обеспечении правопорядка и Закона о насилии в отношении женщин. Он также руководил шестью слушаниями по утверждению в должности в Верховном суде США, включая слушания Роберта Борка и Кларенса Томаса. Байден безуспешно баллотировался в президенты от Демократической партии в 1988 и 2008 годах. В 2008 году Обама выбрал Байдена кандидатом на пост вице-президента. Он был близким советником Обамы во время двух своих сроков на посту вице-президента. На президентских выборах 2020 года Байден выбрал Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента и победил действующего президента Дональда Трампа. Байден — старейший президент в истории США и первый президент, кто назначил на пост вице-президента женщину. Президент Байден подписал Закон об американском плане спасения в связи с пандемией COVID-19 и рецессией. Он подписал двухпартийные законопроекты об инфраструктуре и производстве. Он предложил Закон «Построить лучше, чем было», но Конгресс его не одобрил, хотя некоторые аспекты вошли в Закон о снижении инфляции, который был подписан в 2022 году. Байден назначил Кетанджи Брауна Джексона членом Верховного суда. Вместе с республиканцами он пытался разрешить кризис лимита госдолга США в 2023 году путём переговоров о повышении потолка госдолга. Во внешней политике Байден восстановил членство Америки в Парижском соглашении. Он руководил полным выводом войск США из Афганистана и положил конец войне в Афганистане, что привело к падению афганского правительства и захвату контроля талибами. В ответ на вторжение России на Украину он ввёл санкции против России и объявил об оказании гражданской и военной помощи Украине. Во время войны между Израилем и ХАМАСом Байден осудил действия ХАМАС и других палестинских боевиков как терроризм, объявил о военной поддержке Израиля и направил ограниченную гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению в секторе Газа. В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем. Байден стал первым президентом, который отказался от участия в выборах после того, как собрал достаточное количество делегатов, чтобы выиграть повторное выдвижение. Он поддержал Харрис на пост своего преемника и заявил, что останется президентом до окончания своего срока. == Биография == === Происхождение и ранние годы жизни === Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания. Родители: отец Джозеф Робинетт Ба́йден-старший (1915—2002), мать Кэтрин Юджиния (Джин) Финнеган (1917—2010). Семья была относительно консервативно-католической. Он первый из четырёх детей семьи, происходившей по линии матери, по разным источникам, из графства Лаут в Ирландии, либо из графства Дерри (ныне Северная Ирландия). Прапрапрадед Джо Байдена по отцу, Уильям Байден, родился в графстве Сассекс, Англия, откуда и эмигрировал в Соединённые Штаты. Его прадед по матери, Эдвард Фрэнсис Блюитт, был членом Сената Пенсильвании. У Джо Байдена два брата — Джеймс Брайан (род. 1949) и Френсис и сестра Валери Оуэнс (род. 1945). Учился в школе Святой Елены в Уилмингтоне, а затем в частной подготовительной школе «Академия Арчмер» в Клеймонте в штате Делавэр. В Академии Байден хорошо играл бейсбол в школьной футбольной команде. Хотя он происходил из семьи со скромными доходами, Джо был президентом класса в младших и старших классах. Он окончил учебу в 1961 году. В школьные годы у Байдена было заикание, но после 20-ти он начал постепенно побеждать свой дефект. Позже обучался в Делавэрском университете, будучи ничем не выдающимся студентом, окончил его в 1965 году, получив двойную степень бакалавра в истории и политологии. В 1968 году Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк со степенью доктора права. === Начало политической карьеры в штате Делавэр (1970—1972) === В 1970 году Байден был избран членом Совета округа Ньюкасл от 4-го избирательного округа. Его предшественник, республиканец Генри Р. Фолсом предпочёл баллотироваться в члены совета от 5-го округа. 5 января 1971 года Байден принёс присягу. В совете он запомнился как убеждённый противник строительства высокоскоростных магистралей на территории своего округа. На выборах штата Делавэр в 1972 году, Байден победил действующего сенатора-республиканца Калеба Боггса и стал младшим сенатором США от штата Делавэр. Члены семьи управляли и комплектовали кампанию, которая основывалась на личных встречах с избирателями и раздаче из рук в руки документов с изложением позиции, этот подход стал возможен благодаря небольшому размеру Делавэра. Он получил помощь от социолога-демократа Патрика Кэдделла. Его платформа была сосредоточена на защиты окружающей среды, уходе из Вьетнама, гражданских правах, общественном транспорте, справедливом налогообложении, здравоохранении и недовольстве общества «обычной политикой». За несколько месяцев до выборов Байден отставал от Боггса почти на тридцать процентных пунктов, но смог существенно сократить разрыв, а на выборах победил, набрав 50,5 % голосов в голосовании. 1 января 1973 года Байден подал в отставку из окружного совета в связи с избранием в Сенат США. Его преемником в совете стал демократ Фрэнсис Р. Свифт. === В Сенате США (1973—2009) === В 1972 году Джо Байден был впервые избран в Сенат США от штата Делавэр. На момент избрания ему было 29 лет, минимального для сенаторов 30-летнего возраста он достиг незадолго до инаугурации. С 1973 по 1979 год он являлся самым молодым сенатором США (30—36 лет). Байден переизбирался в сенат в 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 и 2008 годах. С 1987 по 1995 год возглавлял судебный комитет в сенате США. Дважды (в 2001—2003 и в 2007—2009 годах) становился председателем сенатского комитета по международным отношениям. В первые годы своего пребывания в Сенате Байден сосредоточил свое внимание на защите потребителей и проблемах окружающей среды и призывал к большей подотчетности правительства. В интервью 1974 года он описал себя как либерала в вопросах гражданских прав и свобод, проблем пожилых людей и здравоохранения, но консерватора в других вопросах, включая аборты и призыв на военную службу. Байден был первым сенатором США, поддержавшим кандидатуру Джимми Картера на пост президента на праймериз Демократической партии 1976 года. Байден также занимался вопросами контроля над вооружениями. После того, как Конгресс не смог ратифицировать Договор ОСВ-2, подписанный в 1979 году советским генеральным секретарем Леонидом Брежневым и президентом Джимми Картером, Байден встретился с советским министром иностранных дел Андреем Громыко в Москве, чтобы сообщить об обеспокоенности Америки и добиться изменений, которые ответили на возражения сенатского комитета по международным отношениям. В 1988 году Байден повторно посетил Москву по приглашению советского руководства для обсуждения проблематики разоружения. Он привлек значительное внимание, когда раскритиковал госсекретаря Джорджа Шульца на слушаниях в Сенате за поддержку администрацией Рейгана Южной Африки, несмотря на продолжающуюся политику апартеида. В 1988 году у Байдена была диагностирована аневризма двух сосудов головного мозга, в критическом состоянии он был доставлен в госпиталь, где ему была сделана срочная операция. Через семь месяцев после неё Байден смог вернуться к работе в Сенате. Байден часто действовал в интересах армянского лобби и в 1995—2007 годах входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за принятие антиазербайджанской Поправки 907 и за выделение американской финансовой помощи Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республике в 1992—2008 годах/ Байден проголосовал за положение 1993 года, которое считало гомосексуальность несовместимым с военной службой, тем самым запрещая геям служить в вооруженных силах. В 1996 году он проголосовал за Закон о защите брака, который запрещал федеральному правительству признавать однополые браки, тем самым лишая лиц, состоящих в таких браках, равной защиты в соответствии с федеральным законом и позволяя штатам делать то же самое. В 2015 году этот закон был признан неконституционным в деле Обергефелл против Ходжеса, где Байден поддержал уже защиту прав ЛГБТ. Байден критиковал независимого адвоката Кена Старра во время расследования скандала с Левински в 1990-е годы, заявив, что «в аду будет холодный день», прежде чем другому независимому адвокату будут предоставлены аналогичные полномочия. Он проголосовал за оправдание во время импичмента президента Клинтона. В 2000-е годы Байден поддержал Закон о банкротстве, которого добивались эмитенты кредитных карт. Клинтон наложил вето на законопроект в 2000 году, но в 2005 году он был принят как Закон о предотвращении банкротства и защите прав потребителей, причем Байден был одним из 18 демократов, проголосовавших за него, в то время как ведущие демократы и организации по защите прав потребителей выступили против него. Будучи сенатором, Байден решительно поддерживал увеличение финансирования Amtrak и обеспечение безопасности железных дорог. Байден был одним из оппонентов начатой Джорджем Бушем в декабре 2001 года кампании по выходу из советско-американского Договора по ПРО от 1972 года. К концу 2006 года Байден стал противником продолжения войны в Ираке и Афганистане, и вообще агресивных военных действий США. Он выступил против увеличения численности войск в 2007 году, заявив, что генерал Дэвид Петреус «совершенно ошибался», полагая, что увеличение численности войск может сработать. Вместо этого Байден выступал за разделение Ирака на свободную федерацию трех этнических государств. Являлся автором законопроекта, по которому 26 сентября 2007 года Сенат США принял резолюцию о поддержке федеративного государственного устройства в Ираке: федерацию трёх регионов — курдского, суннитского и шиитского.Вместо того, чтобы продолжать существующий подход или уйти, план предусматривал «третий путь»: федерализацию Ирака и предоставление курдам, шиитам и суннитам «передышки» в их собственных регионах. В сентябре 2007 года Сенат принял необязывающую резолюцию, одобрившую этот план, но идея не получила поддержки. === Президентские выборы в США (2008) === К 2008 году Байден был опытным сенатором, который пробыл на посту члена верхней палаты от Делавэра 35 лет. Перед президентскими выборами 2008 года Байден боролся за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии, но уже 3 января снялся с праймериз и сконцентрировался на переизбрании в Сенат. После того как кандидатом от демократов стал Барак Обама, он 23 августа 2008 года выбрал Джо Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. Байден после этого продолжил и свою сенатскую кампанию. 4 ноября 2008 года состоялись президентские выборы, на которых тандем Обама—Байден одержал победу над Джоном Маккейном и Сарой Пэйлин. Одновременно прошли выборы в Сенат от Делавэра, на которых Байден был вновь избран в верхнюю палату Конгресса. === Вице-президент США (2009—2017) === ==== Первый срок ==== Инаугурация Барака Обама и Джо Байдена состоялась 20 января 2009 года. За пять дней до этого, 15 января 2009 года Байден ушёл в отставку из Сената. На его место губернатор Делавэра назначил на два года другого представителя Демократической партии — Теда Кауфмана. Байден стал первым в истории США вице-президентом — католиком. Байден поддержал инициативу Обамы о реформе здравохранения, он шокирующе заявил, что подписание Обамой Закона о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании было «охрененно большим событием» 23 марта 2010 года. Байден активно агитировал за демократов на промежуточных выборах 2010 года, сохраняя оптимизм перед лицом прогнозов о крупномасштабных потерях для партии. В декабре 2010 года отстаивание золотой середины Байденом, за которым последовали его переговоры с лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом, сыграли важную роль в выработке компромиссного налогового пакета администрации, который включал временное продление снижения налогов, введенного Бушем. ==== Второй срок ==== В 2012 году Демократическая партия США вновь выдвинула кандидатуру Байдена на пост вице-президента для участия в выборах 2012 года (в паре с действующим президентом Обамой). Пара Обама—Байден одержала победу и на этих выборах — таким образом, оба они были переизбраны на второй срок. Инаугурация Обамы и Байдена на второй срок состоялась 20 января 2013 года на небольшой церемонии в его официальной резиденции Number One Observatory Circle. Закон Байдена о насилии в отношении женщин был снова утвержден в 2013 году. Этот закон привел к соответствующим событиям, таким как создание Совета Белого дома по делам женщин и девочек в первый срок, а также Целевой группы Белого дома по защите студентов от сексуального насилия в январе 2014 года под председательством Байдена и Валери Джарретт. Байден выступал за вооружение сирийских повстанцев. По мере усиления повстанческого движения ИГИЛ в Ираке в 2014 году вновь внимание было обращено на план федерализации Ирака Байдена-Гельба 2006 года, при этом некоторые наблюдатели предположили, что Байден был прав с самого начала. Сам Байден заявил, что США пойдут за ИГИЛ «к вратам ада». Журналисты разных изданий часто говорили, что во время своего второго срока Байден готовился к выдвижению своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии в 2016 году. Поскольку в середине 2015 года его семья, множество друзей и спонсоры поощряли его вступить в гонку, а рейтинги благосклонности Хиллари Клинтон в то время падали, Байден, как сообщается, снова серьезно рассматривал эту перспективу. К концу 2015 года Байден все еще не был уверен в возможности баллотироваться. Он чувствовал, что недавняя смерть его сына Бо в значительной степени истощила его эмоциональную энергию. 21 января, выступая с трибуны в Розовом саду вместе со своей женой и Обамой, Байден объявил о своем решении не баллотироваться на пост президента в 2016 году. Обозреватель интернет-издания Газета.ру Александр Братерский назвал Байдена неофициальным куратором украинского направления в администрации Обамы. Позднее в Сенате США потребовали от минюста расследовать украинские связи Байдена. === В отставке (2017—2019) === В декабре 2016 года Байден заявил журналистам, что не исключает того, что может баллотироваться на пост президента страны в 2020 году. В феврале 2017 года, после прихода к власти Дональда Трампа, Байден работал в Университете Пенсильвании, преподавал международную дипломатию. В 2018 году возглавил в университете центр «Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement», сосредоточенный преимущественно на дипломатии, внешней политике и национальной безопасности. === Предвыборная кампания 2020 года === 25 апреля 2019 года Джо Байден объявил о своём участии в выборах президента США, опубликовав сообщение в Twitter c текстом «Основные ценности этой нации… Наше положение в мире… Наша демократия… Всё, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Именно поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента США». При этом Байден стал 20-м по счёту политиком, который заявил о намерении добиться выдвижения от Демократической партии на выборах 2020 года. В отчёте врача Байдена, опубликованном предвыборным штабом политика, говорится, что Байден по состоянию здоровья может исполнять обязанности главы государства, «здоров и активен», у кандидата «нет каких-либо болезней или нарушений, которые бы могли помешать ему быть главой американской администрации». По данным врача, у Байдена иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако это не создаёт серьёзных трудностей. В отчёте также говорится, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом. Пресса обвиняла Байдена и его сына Хантера в связях с украинским газовым олигархом, бывшим министром экологии, а также владельцем компании Burisma Holdings Николаем Злочевским. По утверждению The New York Times, в ходе своего визита на Украину в марте 2016 года Байден угрожал задержать предоставление американских гарантий на кредит Украине в объёме 1 млрд долларов в случае, если не будет уволен обвинявшийся в бездействии на ниве борьбы с коррупцией генеральный прокурор, в сферу ответственности которого входили и возможные правонарушения в деятельности Burisma Holdings (генпрокурор Шокин был отправлен в отставку 3 апреля 2016 года). В день официального объявления об участии Джо Байдена в избирательной кампании сын Хантер вышел из состава совета директоров Burisma Holdings. В октябре 2019 года в ходе теледебатов Байден заявил, что не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании Burisma на Украине, заявив — «мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. … Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение (работать на Украине), я горжусь выбором, который он сделал». В конце декабря 2019 года Байден, отвечая на вопросы избирателей в штате Нью-Гэмпшир, не исключил возможность взять республиканца напарником в своей президентской гонке. При этом в новейшей истории США не было случаев, когда кандидат в президенты от демократов или республиканцев выбирал своим напарником в гонке и претендентом на пост вице-президента страны представителя иной партии, помимо своей. По итогам первого кокуса Демократической партии, проведённого в Айове, Байден неожиданно получил только четвёртое место с 15,8 % голосов, его опередили Пит Буттиджич (26,2 % голосов), Берни Сандерс (26,1 %) и Элизабет Уоррен (18 % голосов). Байден, выступая перед избирателями, назвал эти результаты «ударом под дых» и одновременно заявил, что его «не первый раз в жизни отправляют в нокдаун» и что он «не пойдёт на поводу тех, кто хочет списать со счетов». Также Байден проиграл кокусы демократов в Нью-Гэмпшире и Неваде. Первую победу на праймериз Джо Байден одержал в Южной Каролине, с большим отрывом обойдя Берни Сандерса. 18 августа 2020 года на общенациональном съезде демократической партии в Милуоки был официально утверждён её кандидатом на будущих президентских выборах, получив более 3,5 тысяч голосов партийных делегатов. В ходе всей гонки Байден был лидером по сбору финансовых пожертвований от сторонников в избирательный фонд. За второй, третий и четвёртый кварталы 2019 года он собрал в сумме 60,4 млн долларов (по кварталам: 22; 15,7; 22,7 млн долларов соответственно). ==== Отношение американцев ==== в начале января 2020 года опрос, проведённый исследовательской службой Morning Consult среди членов Демократической партии, показал, что Байдена поддерживает 31 % опрошенных. В то время как сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 23 %, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 14 %, мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича — 8 % и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга — 7 %; в середине февраля опрос социологической службы Ipsos, проведённый по заказу агентства Reuters, показал снижение поддержки Байдена до 17 % по всей стране после неудачных для него собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова. На первое место вышел Берни Сандерс (20 % опрошенных), третий — Майкл Блумберг (15 % респондентов), далее Элизабет Уоррен (11 %) и Пит Буттиджич (8 %). ==== Позиция Байдена по ключевым внешнеполитическим вопросам ==== Байден выступает за немедленный вывод американских войск из Афганистана и пообещал начать переговоры с талибами сразу после вступления в должность главы государства; одновременно политик считает необходимым сохранение минимально необходимого военного присутствия США в других «горячих точках» (как минимум — на уровне сил специального назначения) и считает нужным сохранять НАТО для противостояния России в Восточной Европе; выступает за сохранение «ядерной сделки» с Ираном и считает, что США должны добиться от властей этой страны возвращения к её условиям; считает, что США должны совершенствовать и модернизировать системы, предназначенные для защиты от кибератак из РФ и Китая; уверен, что налоговая политика Трампа «душит средний класс», и намерен «ликвидировать все те налоговые поблажки, которые предоставлены людям с высоким уровнем доходов»; Байден уверен, что президент России лично «не желает его победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах». === Президент США === 20 января 2021 года в 11:49 по Североамериканскому восточному времени Джо Байден произнёс присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны и первым президентом США из штата Делавэр. В рамках 59-й по счёту церемонии инаугурации Байден на западном крыльце Капитолия произнёс текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии. Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Робертс. После этого Байден произнёс 20-минутную речь, посвящённую объединению страны. ==== Формирование кабинета ==== Президент имеет право выдвигать членов своего кабинета в Сенат Соединённых Штатов для утверждения в соответствии с пунктом о назначениях Конституции Соединённых Штатов. До утверждения и во время слушаний в Конгрессе высокопоставленный карьерный член исполнительного департамента возглавляет этот предварительно утверждённый кабинет на исполняющей обязанности. Создание кабинета министров было частью передачи власти после президентских выборов в США в 2020 году. Помимо 15 глав исполнительных ведомств, в правительстве работают 10 чиновников. Байден изменил структуру своего кабинета, повысив посты председателя Совета экономических консультантов, директора Управления по научно-технической политике и посла в ООН до должностей на уровне кабинета министров. Первоначально Байден исключил директора ЦРУ из своего кабинета, но в июле 2023 года отменил этот шаг. ==== Внутренняя политика ==== За первые два дня на посту президента Байден подписал 17 указов — больше, чем большинство последних президентов за первые 100 дней. К третьему дню своего президентства Джо Байден отменил ряд указов Дональда Трампа: остановил выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, строительство стены на границе с Мексикой, разрешил гражданам из ряда мусульманских и африканских стран въезд в США и отменил строительство нефтепровода Keystone XL по просьбе экологов, также новоизбранный президент обязал носить медицинские маски в госучреждениях и при пересечении штатов. 31 августа 2021 года вывел американские войска из Афганистана. В январе 2023 года Джо Байден попал в скандал, связанный с секретными документами, обнаруженными за пределами Белого дома. Секретные документы Байден получил будучи вице-президентом, после завершения полномочий в 2017 году, президент США должен был сдать их в архив, однако не сделал этого. Согласно данным республиканцев, документы были обнаружены накануне промежуточных ноябрьских выборов в конгресс, однако информация была обнародована только в январе 2023 года. Скандал совпал по времени с началом расследования в Палате представителей деятельности Джо Байдена и его окружения. Конечная цель законодателей-республиканцев — импичмент президента. ==== Экономика ==== В первые дни президентства Байден упразднил законы о снижении налогов для богатых и корпораций, принятых Трампом. Поддерживает модель прогрессивного налогообложения. Президентский срок Байдена совпал с временем восстановления после рецессии в связи с пандемией COVID-19 — периодом быстрого роста валового внутреннего продукта, занятости и зарплат и сокращения безработицы, но и крайне высокой инфляции. Экономическую политику Байдена описывали термином «байденомика» (англ. bidenomics), по аналогии с рейганомикой. Одним из её основных принципов стало наращивание экономики «из центра в стороны и снизу вверх» — за счёт повышения спроса и покупательной способности населения, в противовес ориентированной на предложение рейганомике. В число важнейших пакетов реформ, проведённых правительством Байдена, вошли Закон об американском плане спасения 2021 года, Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (2021), Закон о снижении инфляции (2022) и Закон о чипах и науке (2022). Эти реформы включали в себя активное государственное вмешательство в экономику в виде денежных вливаний — в том числе вложений в транспортную инфраструктуру и создание новых рабочих мест, сокращение расходов на здравоохранение через регулирование цен на оплачиваемые государством лекарства, переход к альтернативной энергетике, а также стимулирование полупроводниковой промышленности. ==== Социально-государственная политика ==== Байден выступает и продвигает легализацию медицинских наркотиков, не поддерживает запрет абортов, но поддерживает жёсткую регламентацию небольшого перечня случаев, когда эту операцию могут оплатить за счёт медицинской страховки, в большинстве за зелёную политику, обязательное медицинское страхование, поддерживает двухпартийную систему предвыборной кампании. Байден поддерживал право на аборт на протяжении всего своего президентства. Он раскритиковал почти полный запрет на доступ к абортам, введённый в большинстве штатов, контролируемых республиканцами и принял меры по защите прав на аборт в Соединённых Штатах на федеральном уровне Во время президентства Байдена также усилилась юридическая защита прав ЛГБТ. В декабре 2022 года Джозеф Байден подписал Закон об уважении брака, который защищает однополые браки в США на федеральном уровне. Он назначил на руководящие должности нескольких гомосексуалов, включая первого открытого гомосексуала-члена кабинета министров Питта Буттиджича в истории США. Будучи сенатором, Байден не поддерживал права на однополые браки в отдельных штатах, голосовал за Закон о защите брака, но выступал против предложений о внесении поправок в Конституции, которые запретили бы однополые браки по всей стране. ==== Внешняя политика ==== В 2020 году Байден заявил:Соединённые Штаты всегда будут оставлять за собой право защищать себя и своих союзников силой, если это необходимо. Но сила должна использоваться разумно для защиты жизненно важных интересов Соединённых Штатов, только когда цель ясна и достижима, по информированному согласию американского народа и, если нужно, по одобрению Конгресса.В сфере безопасности администрация Байдена возлагается на внешнеполитическую Доктрину Пауэлла, суть которой состоит в том, что США не должны вступать в активные боевые действия не имея: чёткого национального интереса; общественной поддержки внутри и вне США; союзников, готовых оказать реальную военную и экономическую поддержку. В 2022 году с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Байден решительно поддержал Киев. Поддерживает упрощённое вступление Украины в НАТО после завершения войны. Вашингтон при Байдене оказал более 51 миллиард долларов США иностранной помощи (с начала вторжения и по состоянию на 19 февраля 2023 года). В 2023 году Джо Байден назвал политического лидера КНР Си Цзиньпина «диктатором». ==== Россия ==== 26 января 2021 года состоялся первый после избрания на президентский пост телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ряд ключевых проблем и вопросов двусторонних отношений, в том числе продление договора СНВ-III. 3 февраля договор был продлён на пятилетний срок без изменений. 2 марта США впервые с начала президентства Байдена объявили о введении санкций в отношении России по обвинению в попытке отравления Алексея Навального в августе 2020 года. Через две недели после этого, 17 марта, Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт его вмешательства в президентские выборы в США 2020 года, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России убийцей. 13 апреля в ходе телефонного разговора с Путиным Байден предложил ему встретиться на нейтральной территории и обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Через два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. 16 июня в Женеве состоялся саммит США и России, в рамках которого прошла первая встреча президентов двух стран. На ней был обсуждён широкий спектр вопросов, в числе которых кибербезопасность, права человека, стратегическая стабильность, ситуация на Украине и в Белоруссии, обмен заключёнными. В феврале 2024 года Владимир Путин заявил, что Джо Байден, как более опытный и прогнозируемый политик, более предпочтителен для России на посту президента США нежели Дональд Трамп. ==== Турция ==== 25 апреля 2021 года Байден признал геноцидом массовые убийства этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на высказывание американского президента заявил, что оно основано на популизме и Турция отвергает его. ==== Украина ==== 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины, Байден публично и твёрдо поддержал Киев. 9 мая 2022 года того же года, Байден подписал Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине, по которому США начинали оказывать Украине существенную военно-техническую помощь. 20 февраля 2023 года неожиданно посетил Киев, где выразил решимость США поддержать Украину перед лицом российской агрессии. Секретная поездка в Киев была совершена на поезде из Польши. Визит в Польшу был объявлен заранее, но о визите на Украину ничего не сообщалось из соображений секретности. Байдена сопровождали: советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель начальника президентской администрации Джен О'Майли Диллон и личный помощник Анни Томасини (Annie Tomasini). После встречи с президентом Зеленским, прогулки по Киеву и пресс-конференции Байден покинул Киев. В мае 2024 года в интервью с журналистами Time Байден заявил, что не готов поддержать вступление Укрaины в НАТО. === Предвыборная кампания 2024 года === 25 апреля 2023 года официально было объявлено об участии Байдена в президентских выборах 2024 года. Кандидатом в вице-президенты с ним пойдёт снова Камала Харрис, которая сейчас занимает эту же должность. Байден не участвовал в голосовании на праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января, но выиграл их в избирательной кампании, набрав 63,8 % голосов. Позже, 3 февраля выиграл в Южной Каролине, набрав 96,2 % голосов. Байден получил 89,3 % голосов в Неваде и 81,1 % голосов в Мичигане. 5 марта («Супервторник») он выиграл 15 из 16 праймериз, набрав 80 % и более голосов в 13 из них. 12 марта он набрал более 1968 делегатов, необходимых для победы в номинации от Демократической партии, став предполагаемым кандидатом. Первые президентские дебаты состоялись 27 июня 2024 между Байденом и возможным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Выступление Байдена широко раскритиковали. Комментаторы считали, что он часто терял ход мыслей и давал извилистые ответы. Несколько газетных обозревателей объявили Трампа победителем. Опросы показали, что большая часть общественности считает Трампа победителем. После того, как в ходе дебатов возникли вопросы о его здоровье, Байден столкнулся с призывами выйти из предвыборной гонки, в том числе со стороны коллег-демократов и редакций нескольких крупных новостных агентств. Изначально Байден отказался снимать свою кандидатуру, но 21 июля принял решение выйти из президентской гонки и написал, что сделал это «в интересах моей партии и народа». Решение об уходе было внезапным и создало беспрецедентную ситуацию с выбором нового кандидата на его замену. В качестве своего преемника Байден поддержал Харрис. 22 июля Харрис собрала достаточное количество делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Это был первый случай, когда действующий президент отказался баллотироваться на переизбрание со времён Линдона Б. Джонсона в 1968 году. == Личная жизнь == === Семья === Впервые Джо Байден женился на Нейлии Хантер (1942—1972), с которой познакомился в Нассау на Багамских островах, где Байден проводил весенние каникулы. Поскольку Байден был католиком, а семья Нейлии — пресвитериане, отец девушки возражал против их отношений, но Нейлии удалось его переубедить. Они поженились 27 августа 1966 года. В семье родились трое детей: Сыновья Бо (1969—2015) и Хантер (род. 1970) и дочь Наоми (1971—1972). 18 декабря 1972 года Нейлия и Наоми погибли в автокатастрофе. Бо и Хантер тоже находились в машине и получили серьёзные травмы, но выжили. В 1975 году на свидании вслепую Байден встретил учительницу Джилл Трейси Джейкобс Они поженились в часовне Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 17 июня 1977 года. Свой медовый месяц они провели на озере Балатон в Венгерской Народной Республике. Байден приписывает ей возобновление своего интереса к политике и жизни. Байден является католиком и вместе со своей женой Джилл посещает мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн в Гринвилле, штат Делавэр. Их дочь Эшли Байден (род. 1981) работает социальным работником и замужем за врачом Говардом Крейном. Бо Байден стал армейским судьей-защитником в Ираке, а затем генеральным прокуроромштата Делавэр; он умер от рака мозга в 2015 году, что причинило его отцу Джо очень глубокую трагедию и печаль. Хантер Байден работал лоббистом и консультантом по инвестициям в Вашингтоне; его деловые отношения и личная жизнь подверглись пристальному вниманию во время президентства его отца. === Личность и взгляды === В детстве Байден сильно заикался, но его речь улучшилась, когда он «разменял третий десяток лет». Байден говорил, что ему удалось улучшить речь, читая поэзию перед зеркалом. Однако есть предположения, что заикание повлияло на его выступление на дебатах Демократической партии 2020 года. Байден не употребляет алкоголь, так как, по его словам, в его семье «было достаточно алкоголиков». ==== Политические взгляды ==== Взгляды Байдена в большинстве соответствуют основным составляющим идеологии Демократической партии, а именно: экономический левоцентризм, американский политический либерализм, культурный либерализм и американский прогрессивизм. ==== Религиозные взгляды ==== Байден исповедует католицизм и отмечал социальное учение католической церкви. Он регулярно посещает церковные богослужения Католической церкви США. == Критика == Во время предвыборной гонки 2020 года Дональд Трамп назвал Джо Байдена «Сонным Джо». Прозвище получило распространение в Tik Tok и Твиттере и, согласно исследованиям, стало встречаться чаще, чем «Суперкубок» и мюзикл «Гамильтон». Только за 7 месяцев 2020 года хештег «#SleepyJoe» был размещён в Facebook, Twitter, Reddit и YouTube более 4 миллионов раз. Телеканал CNN сообщил в апреле 2022 года, что рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя. Опрос, проведённый Washington Post-ABC News в начале мая 2023 года, показал, что 6 из 10 американских респондентов считают, что у Байдена нет физического здоровья или остроты ума, необходимых для выполнения обязанностей президента США. == Политические скандалы против Байдена == === «Украинагейт» === В сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп был обвинён в злоупотреблении властью с целью получения компрометирующих материалов против Джо Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Это было связано с тем, что после украинских событий отношения с Украиной в администрации Барака Обамы курировал Джо Байден. В апреле 2014 года сын Байдена Хантер вошёл в совет директоров украинской энергетической фирмы Burisma Holdings — крупнейшей негосударственной компании, занимавшейся добычей природного газа на Украине. За свои услуги, как утверждается, он получал до 50 тысяч долларов в месяц. В отношении владельца компании Burisma Николая Злочевского ещё в 2012 году, при президенте Януковиче, генеральная прокуратура Украины начала расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и коррупции. В ходе расследования, проводившегося в Великобритании в 2014 году, британские власти заморозили в Великобритании активы Злочевского, однако расследование было закрыто из-за отсутствия доказательств. В 2015 году Виктор Шокин, назначенный новым генеральным прокурором Украины, продолжил доставшееся ему по наследству расследование. В администрации Обамы, однако, заявляли о своей обеспокоенности тем, что Шокин в недостаточной мере борется с коррупцией на Украине, защищает политическую элиту, что «препятствует усилиям по борьбе с коррупцией». По словам Шокина, администрация США стала препятствовать его расследованию в отношении Burisma Holdings. Сначала летом 2015 года американский посол на Украине Джеффри Пайетт намекнул, что расследование должно вестись в «белых перчатках» (прокурор интерпретировал это как указание ничего не делать). Затем весной 2016 года вице-президент Джо Байден, по его собственным словам, потребовал от президента Петра Порошенко немедленного увольнения Шокина, иначе Украине не будут предоставлены кредитные гарантии на 1 млрд долларов. Шокин был отправлен на пенсию и позже высказал версию о том, что причиной его отставки стало расследование возможных злоупотреблений компании Burisma и арест активов Burisma. Сменивший Шокина Юрий Луценко передал дело в созданное при поддержке США Национальное антикоррупционное бюро Украины, где его постепенно замяли. Через год Луценко объявил, что все судебные разбирательства и находящиеся на рассмотрении обвинения против Злочевского «полностью закрыты». В мае 2019 года Луценко заявлял, что никаких доказательств неправомерных действий со стороны Хантера Байдена не было обнаружено, но сам Луценко, по его словам, якобы собирался предоставить генеральному прокурору США Уильяму Барру информацию о выплатах членам совета директоров Burisma, чтобы американские власти могли проверить, включал ли Хантер Байден эти выплаты в свою налоговую декларацию. Как отмечают американские СМИ, нет никаких доказательств того, что действия Джо Байдена в отношении Украины имели целью защитить компанию Burisma, в совет директоров которой входил его сын, хотя и Дональд Трамп, и его личный адвокат Руди Джулиани высказывают такие предположения. После того как информация о звонке стала известна американским СМИ, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала расследование, предваряющее процедуру импичмента президента Трампа. В американской прессе скандал получил название «Украинагейт». == Награды == Американские Почётная медаль острова Эллис (1992). Премия Афинагора в области прав человека (2015). Президентская Медаль Свободы с отличием (2017); высшая государственная награда США для гражданских лиц. Иностранные Гранд-офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2001, Литва) Орден Креста земли Марии I степени (2004, Эстония). Орден Пакистана со звездой (2009, Пакистан). Орден Свободы (2009, Республика Косово) Орден Победы имени Святого Георгия (2009, Грузия). Орден Трёх звёзд II степени (2011, Латвия). Медаль Обязательств перед Ираком (2011, Ирак). Орден Бояки (2016, Колумбия) Орден Свободы (2017, Украина). Большой командорский крест ордена Витаутаса Великого (2018, Литва). Орден Черногорской Большой Звезды (2018, Черногория). Президентская медаль (2022, Израиль). Золотая цепь ордена Витаутаса Великого (2023, Литва) == Мемуары == Джо Байден «Обещай мне, папа» (2017). == Названия в честь Джо Байдена == Syllipsimopodi bideni — новый вид морских животных, древних головоногих моллюсков, описанный 8 марта 2022 года американскими палеонтологами, назван в честь Президента США Джозефа Р. Байдена. == Примечания == == Ссылки == Сайт президентской кампании Архивная копия от 17 декабря 2020 на Wayback Machine (англ.) Биография в Белом доме Архивная копия от 20 января 2017 на Wayback Machine (архив) (англ.) Биография Архивная копия от 27 августа 2008 на Wayback Machine в Биографическом справочнике Конгресса США (англ.) Финансовая информация (федеральный офис) Архивная копия от 1 ноября 2020 на Wayback Machine в Федеральной избирательной комиссии США (англ.) Спонсированные законопроекты Архивная копия от 1 ноября 2020 на Wayback Machine в Библиотеке Конгресса (англ.)

