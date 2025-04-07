Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не разогрели еду для кошки? Готовьтесь к ссоре с её высокими стандартами
Перец в хорошей компании: кого посадить рядом, чтобы не заболел и не зачах
Цены растут, спрос не падает — что происходит с загородной недвижимостью
Не вправе давать советы: вот что Ольга Бузова на самом деле думает об отношениях Бородиной и Сердюкова
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Импорт больше не нужен: в Москве научились делать провода для искусственного сердца
Марокко вместо Дубая: откройте для себя восточный колорит без лишнего блеска
7 дней на проверку: что будет с анализами после ДТП
До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так

Секреты базальтовых рек: почему лава снова в центре внимания

2:54
Наука

Что, если одна из самых разрушительных сил природы — лава — на самом деле ключ к пониманию прошлого Земли? Этот раскалённый поток, рождающийся глубоко под корой, рассказывает нам истории, которым миллионы лет.

Вулкан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вулкан

Горячее дыхание планеты

Лава — это магма, вырвавшаяся на поверхность. Пока она ещё в недрах, под давлением, — это единый расплав. Но стоит ему приблизиться к поверхности, как начинается бурление: газы вырываются вверх, унося с собой вещество через трещины земной коры. Именно этот "прорыв" и делает магму — лавой.

Ежегодно на поверхность выходит всего 4 км³ лавы. Кажется, немного, но в прошлом такие извержения изменяли климат планеты и приводили к массовым вымираниям. Так было 65 миллионов лет назад, когда в результате распада Гондваны магма хлынула на поверхность, особенно активно — на территории Индии.

Огромные потоки лавы (до 2 км толщиной) затопили пространство в 1,5 млн км², оставив след в истории Земли — геологический пласт Деканских траппов.

Катастрофа длиной в 30 000 лет

Потоки лавы тогда извергались с поразительной скоростью — за 30 тысяч лет. Этого хватило, чтобы в атмосферу попали тонны газов, нарушив озоновый слой и вызвав резкое похолодание. Последствия были катастрофическими: исчезло более 45% видов живых организмов.

Массовые вымирания совпадали с лавовыми катаклизмами и раньше. 250 млн лет назад извержения в Восточной Сибири покрыли землю базальтовым покровом в 2,5 млн км². В районе Норильска его толщина доходила до 3 км.

Лава под водой и на суше

Чаще всего на Земле извергается базальтовая лава — чёрная, тяжёлая, почти целиком состоящая из кварца и металлов. Её температура превышает 1200 °C, а скорость потока может достигать 18 м/с. Для сравнения: это быстрее бегущего человека.

Под водой она образует удивительные формы: как только расплав касается воды, он застывает каплями — "подушечная лава". Такие "пиллоу-лавы" особенно характерны для океанического дна, усеянного базальтовыми плитами толщиной до 10 км.

Жизнь в горячем камне

Удивительно, но в застывшей лаве тоже живёт жизнь. В 1990-х годах в базальтах океанского дна были обнаружены микроорганизмы. Они устраиваются в трещинах расплава, а доказательство их существования — изотопы углерода, азота и фосфора.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Авто
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей Аудио 
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Секретные потери РСЗО HIMARS: что стоит за уязвимостью артиллерии ВСУ? Дмитрий Плотников
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Не вправе давать советы: вот что Ольга Бузова на самом деле думает об отношениях Бородиной и Сердюкова
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Секретные потери РСЗО HIMARS: что стоит за уязвимостью артиллерии ВСУ?
Импорт больше не нужен: в Москве научились делать провода для искусственного сердца
Марокко вместо Дубая: откройте для себя восточный колорит без лишнего блеска
7 дней на проверку: что будет с анализами после ДТП
До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так
Как избавиться от запаха собаки в квартире: лучшие советы и породы без аромата
Самый воздушный кулич: рецепт, который больше не хочется менять
Выглядит странно, но действительно работает: проверенные методы для суперурожая огурцов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.