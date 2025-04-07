Секреты базальтовых рек: почему лава снова в центре внимания

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Что, если одна из самых разрушительных сил природы — лава — на самом деле ключ к пониманию прошлого Земли? Этот раскалённый поток, рождающийся глубоко под корой, рассказывает нам истории, которым миллионы лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Горячее дыхание планеты

Лава — это магма, вырвавшаяся на поверхность. Пока она ещё в недрах, под давлением, — это единый расплав. Но стоит ему приблизиться к поверхности, как начинается бурление: газы вырываются вверх, унося с собой вещество через трещины земной коры. Именно этот "прорыв" и делает магму — лавой.

Ежегодно на поверхность выходит всего 4 км³ лавы. Кажется, немного, но в прошлом такие извержения изменяли климат планеты и приводили к массовым вымираниям. Так было 65 миллионов лет назад, когда в результате распада Гондваны магма хлынула на поверхность, особенно активно — на территории Индии.

Огромные потоки лавы (до 2 км толщиной) затопили пространство в 1,5 млн км², оставив след в истории Земли — геологический пласт Деканских траппов.

Катастрофа длиной в 30 000 лет

Потоки лавы тогда извергались с поразительной скоростью — за 30 тысяч лет. Этого хватило, чтобы в атмосферу попали тонны газов, нарушив озоновый слой и вызвав резкое похолодание. Последствия были катастрофическими: исчезло более 45% видов живых организмов.

Массовые вымирания совпадали с лавовыми катаклизмами и раньше. 250 млн лет назад извержения в Восточной Сибири покрыли землю базальтовым покровом в 2,5 млн км². В районе Норильска его толщина доходила до 3 км.

Лава под водой и на суше

Чаще всего на Земле извергается базальтовая лава — чёрная, тяжёлая, почти целиком состоящая из кварца и металлов. Её температура превышает 1200 °C, а скорость потока может достигать 18 м/с. Для сравнения: это быстрее бегущего человека.

Под водой она образует удивительные формы: как только расплав касается воды, он застывает каплями — "подушечная лава". Такие "пиллоу-лавы" особенно характерны для океанического дна, усеянного базальтовыми плитами толщиной до 10 км.

Жизнь в горячем камне

Удивительно, но в застывшей лаве тоже живёт жизнь. В 1990-х годах в базальтах океанского дна были обнаружены микроорганизмы. Они устраиваются в трещинах расплава, а доказательство их существования — изотопы углерода, азота и фосфора.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.

