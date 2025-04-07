Не вправе давать советы: вот что Ольга Бузова на самом деле думает об отношениях Бородиной и Сердюкова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В скором времени начнётся новый сезон реалити-шоу "Сокровища императора", которое по-прежнему будут вести Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Бузова поделилась в беседе со "СтарХитом", что ей очень нравится это шоу, а отношения с участниками у неё прекрасные. Впрочем, некоторые из них показали такие свои стороны, о которых Бузова не догадывалась. Кроме того, она неоднозначно высказалась об отношениях Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, с которыми тоже встретится в новом сезоне. Ольга не стала прямо отвечать на вопрос, верит ли она в искренность Сердюкова или, как и многие, считает его альфонсом.

"Я не вправе давать советы, тем более Ксении. Она взрослая женщина и, думаю, прекрасно знает, что делает. Главное, какие взаимоотношения царят в паре, верят ли они друг другу", — заявила Бузова.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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