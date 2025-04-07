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Цены растут, спрос не падает — что происходит с загородной недвижимостью

2:00
Недвижимость

Мечта о собственном доме за городом всё чаще перерастает в продуманный финансовый ход. Загородная недвижимость — не только про шашлыки и качели под яблоней, но и про доход. Главное — разобраться в нюансах.

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

Почему вырос интерес

Пандемия перевернула рынок: желание "сбежать" из городских квартир вызвало всплеск спроса на дома и участки. Даже после снятия ограничений интерес не угас. Среди причин: рост популярности удалённой работы, ухудшение экологии, улучшение инфраструктуры и транспортной доступности.

Но в 2022 году, на фоне нестабильности, рынок замер. И всё же в 2025 году покупатели стали возвращаться — пусть и не в том объёме, как в 2020–2023 годах. Играет роль и то, что качественные предложения заканчиваются — всплеск продаж тех лет "вымыл" рынок.

Кто покупает

Загородную недвижимость чаще всего приобретают семьи с детьми. Для одних — это постоянное жильё, для других — дача на тёплый сезон. Выбор зависит от удалённости и наличия автомобиля.

Сложности и выгоды

Рынок загородной недвижимости всё ещё воспринимается как менее ликвидный. Продажа может занять до года. Однако интерес к инвестициям в такие объекты растёт.

Некоторые застройщики предлагают доходность до 30% при перепродаже на этапе стройки. А если самому достроить дом — доход может вырасти до 90%.

Главное — тщательно выбрать застройщика и локацию. Посёлок должен соответствовать заявленному классу жилья.

Что стоит рассматривать для вложений:

Земельные участки под строительство — их дефицит играет на руку инвестору.
Дома с современным ремонтом и архитектурой — особенно для аренды, поскольку подобных объектов на рынке мало.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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