Перец в хорошей компании: кого посадить рядом, чтобы не заболел и не зачах

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Болгарский перец не прощает ошибок — он любит тепло, заботу и идеальные условия. Именно поэтому его чаще всего выращивают в теплицах, где можно контролировать всё до мелочей. Но даже под плёнкой или стеклом есть один нюанс, который часто упускают: с кем именно "селить” перец на одной грядке.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий перец

Почему соседство важно

В закрытых конструкциях, где влажность всегда выше обычной, болезни распространяются стремительно. Если посадить рядом неподходящую культуру, можно столкнуться с инфекциями, ухудшением роста и даже потерей урожая. Перцу нужен не просто сосед, а союзник.

Лучшие соседи для перца

Вот культуры, которые не мешают, а помогают перцу:

Лук и чеснок — обладают антисептическими свойствами, защищают от болезней.

Пряные травы: базилик, петрушка, майоран, кориандр — улучшают микроклимат в теплице.

Редис, шпинат, листовой салат — не конфликтуют с перцем, сохраняют влагу в почве.

Капуста (белокочанная и цветная), морковь, кабачки, сельдерей — не затеняют перец и не вытягивают из почвы лишние ресурсы.

К тому же, в тандем с перцем отлично вписываются крапива и аптечная ромашка. Они не только отпугивают вредителей, но и ускоряют созревание плодов.

Ошибки, которые всё портят

Даже правильные соседи не помогут, если в теплице слишком тесно. Каждой культуре нужно пространство. Перец особенно не любит "толкучку” — от этого страдают и рост, и вкус.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

