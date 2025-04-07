Перец в хорошей компании: кого посадить рядом, чтобы не заболел и не зачах

Болгарский перец не прощает ошибок — он любит тепло, заботу и идеальные условия. Именно поэтому его чаще всего выращивают в теплицах, где можно контролировать всё до мелочей. Но даже под плёнкой или стеклом есть один нюанс, который часто упускают: с кем именно "селить” перец на одной грядке.
В закрытых конструкциях, где влажность всегда выше обычной, болезни распространяются стремительно. Если посадить рядом неподходящую культуру, можно столкнуться с инфекциями, ухудшением роста и даже потерей урожая. Перцу нужен не просто сосед, а союзник.
Вот культуры, которые не мешают, а помогают перцу:
Лук и чеснок — обладают антисептическими свойствами, защищают от болезней.
Пряные травы: базилик, петрушка, майоран, кориандр — улучшают микроклимат в теплице.
Редис, шпинат, листовой салат — не конфликтуют с перцем, сохраняют влагу в почве.
Капуста (белокочанная и цветная), морковь, кабачки, сельдерей — не затеняют перец и не вытягивают из почвы лишние ресурсы.
К тому же, в тандем с перцем отлично вписываются крапива и аптечная ромашка. Они не только отпугивают вредителей, но и ускоряют созревание плодов.
Даже правильные соседи не помогут, если в теплице слишком тесно. Каждой культуре нужно пространство. Перец особенно не любит "толкучку” — от этого страдают и рост, и вкус.
Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.