Тефтеля или фрикаделька? Пять признаков, по которым не ошибёшься

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд — и те, и другие шарики из фарша. Но если присмотреться (и попробовать), различия очевидны. Чтобы не путать суповую классику с соусной короной, разберёмся в пяти ключевых отличиях между фрикадельками и тефтелями.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

1. Начинка: лаконичность против щедрости

Фрикадельки — это минимализм. Немного соли, перца, иногда лук. В качестве бонуса — капелька вымоченного хлеба, чтобы не перебить вкус мяса.

Тефтели — сытнее: сюда кладут рис (чаще всего отварной), лук, морковь, зелень, а иногда даже чеснок. Всё это скрепляется яйцом.

2. Способ приготовления

Фрикадельки варят. Обычно — прямо в бульоне. Они отдают свой аромат жидкости и делают суп насыщеннее.

Тефтели — тушат. Как правило, в соусе: томатном, сметанном или их миксе. Получается плотное блюдо с выраженным вкусом.

3. Где подавать

Фрикадельки отлично идут с овощами, зеленью и, конечно, в супе. Можно капнуть немного лимонного сока или соевого соуса для глубины вкуса.

Тефтели подают с гарниром — картошкой, рисом, макаронами. Главное — не жалеть соуса.

4. Что класть в фарш

Во фрикадельки — ничего лишнего. Чем меньше «постороннего», тем чище бульон и нежнее шарик.

В тефтели — наоборот: наполнители приветствуются. Особенно рис и овощи.

5. Заморозка и хранение

Обе разновидности можно спокойно замораживать — сырыми или уже готовыми. Фрикадельки — прямо в суп, тефтели — сразу в соус. Без разморозки.

И ещё: мясные шарики — отличный источник белка, железа и витаминов группы B. Главное — использовать нежирное мясо и умеренно подходить к соли и специям.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.



