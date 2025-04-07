Тефтеля или фрикаделька? Пять признаков, по которым не ошибёшься

На первый взгляд — и те, и другие шарики из фарша. Но если присмотреться (и попробовать), различия очевидны. Чтобы не путать суповую классику с соусной короной, разберёмся в пяти ключевых отличиях между фрикадельками и тефтелями.
Фрикадельки — это минимализм. Немного соли, перца, иногда лук. В качестве бонуса — капелька вымоченного хлеба, чтобы не перебить вкус мяса.
Тефтели — сытнее: сюда кладут рис (чаще всего отварной), лук, морковь, зелень, а иногда даже чеснок. Всё это скрепляется яйцом.
Фрикадельки варят. Обычно — прямо в бульоне. Они отдают свой аромат жидкости и делают суп насыщеннее.
Тефтели — тушат. Как правило, в соусе: томатном, сметанном или их миксе. Получается плотное блюдо с выраженным вкусом.
Фрикадельки отлично идут с овощами, зеленью и, конечно, в супе. Можно капнуть немного лимонного сока или соевого соуса для глубины вкуса.
Тефтели подают с гарниром — картошкой, рисом, макаронами. Главное — не жалеть соуса.
Во фрикадельки — ничего лишнего. Чем меньше «постороннего», тем чище бульон и нежнее шарик.
В тефтели — наоборот: наполнители приветствуются. Особенно рис и овощи.
Обе разновидности можно спокойно замораживать — сырыми или уже готовыми. Фрикадельки — прямо в суп, тефтели — сразу в соус. Без разморозки.
И ещё: мясные шарики — отличный источник белка, железа и витаминов группы B. Главное — использовать нежирное мясо и умеренно подходить к соли и специям.
Фрикаде́льки фрикаде́ли — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.
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