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Кажется чистой, но опасна: правда о дождевой воде

2:02
Здоровье

Кажется, что дождевая вода — это чистейшая влага, подаренная природой. Но в реальности в каждом глотке может скрываться угроза. Современные исследования показывают: пить дождевую воду стало опасно даже в самых отдалённых уголках планеты.

Девушка с зонтом
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с зонтом

Почему пить дождевую воду — плохая идея: научные причины

Виновник №1 — микропластик

Микропластик формируется при разрушении пластиковых предметов и стремительно проникает в воздух, воду и пищу. Эти мельчайшие частицы уже обнаружены в дождевых каплях по всему миру. И хотя их влияние на организм до конца не изучено, уже ясно: они накапливаются в теле и могут вызывать воспалительные процессы и метаболические нарушения.

Химия, которая не исчезает

Не менее тревожны ПФАС — перфторированные алкильные соединения. Это стойкие химикаты, которые не разлагаются в природе. Их десятилетиями используют в упаковке, текстиле, антипригарных покрытиях и огнестойких материалах. Сегодня ПФАС обнаружены даже в арктических льдах — и, конечно, в дождевой воде. Связь этих соединений с онкологическими заболеваниями и нарушениями гормонального фона подтверждена в ряде исследований.

Кислотный дождь: проблема не исчезла

Добавим сюда кислотные осадки, вызванные выбросами диоксида серы и окислов азота. Их концентрации особенно высоки вблизи промышленных зон, но атмосферные потоки разносят загрязнение и дальше. Эти дожди способны повредить кожу, вызвать раздражение слизистых и нарушить кислотно-щелочной баланс организма.

Вывод очевиден

Пить дождевую воду напрямую — небезопасно. Даже фильтрация может не справиться с микропластиком и персистентной химией. До тех пор, пока не будут созданы технологии полной очистки, использовать дождевую воду можно только для технических нужд.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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