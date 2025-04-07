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5 причин съездить на Шри-Ланку: советует опытный путешественник

1:28
Туризм

Сезон на Шри-Ланке начинается в конце октября и длится до апреля. Ниже назовем причины, по которым стоит выбрать именно это направление для путешествия.

Индийский океан
Фото: commons.wikimedia.org by Calistemon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Индийский океан

Бесплатная виза

Большое преимущество Шри-Ланки — бесплатная виза, которую можно оформить онлайн или по прибытии за несколько минут.

Теплый океан

Теппая вода Индийского океана, омывающего остров, притягивает все больше туристов. И это неудивительно: температура круглогодично в среднем 29 градусов.

Дешево и сердито

Этот курорт привлекателен за счет сравнительно недорогого отдыха. Сейчас не так много локаций, где можно получить все преимущества курортного отпуска не за огромные деньги, сообщает "СЭ".

Модные локации

Шри-Ланка славится необычайно красивыми видами. Одна из самых популярных локаций — Девятиарочный мост. Туристам советуют проехаться по нему на поезде: впечатления невероятные.

Разнообразные пляжи

На Шри-Ланке найдется место на любой вкус. Пляж Унаватуна называют одним из самых безопасных пляжей мира, с большим количеством баров и дискотек.

Пляж Тангалле, наоборот, представляет собой элитный курорт с минимальным количеством ночных клубов.

А в Хиккадуве постоянно проходят пляжные вечеринки, всегда много молодежи и приятные цены.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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