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Любовь Степушова

Встреча Путина с Алиевым в Баку: цели визита, о чём договорились, сотрудничество России и Азербайджана

Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета
Мир

Азербайджан выбрал политический вектор развития страны в сторону "Большой Евразии", которую строит Россия.

Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета
Фото: Ilham Aliyev met with Russian President Vladimir Putin in Beijing by The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan is licensed under The permission letter from the Press Secretary for the President of Azerbaijan is available

В политике и экономике Баку полагается на сотрудничество с Москвой

"Баку настроен на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Баку по приглашению азербайджанской стороны.

"Мы очень довольны уровнем сотрудничества между нашими странами", — цитируют Алиева азербайджанские СМИ.

По его словам, подписанная в феврале 2022 года Декларация о сотрудничестве успешно реализуется: "Мы видим очень положительную динамику и хорошие показатели как в политической, так и в экономической сфере".

Алиев ставит на транспортный коридор "Север — Юг" и на координацию с РФ по нефти и газу

Алиев подчеркнул в заявлении для прессы, что РФ играет большую роль в установлении мира на Южном Кавказе.

По его словам, стороны подробно обсудили транспортный проект "Север — Юг" (проект стран БРИКС) из Белоруссии в Индию, по которому намечен товарооборот от 15 до 30 млн тонн в год.

Алиев отметил, что растут контакты между россиянами и азербайджанцами, они устойчивы, и их даже больше, чем было в СССР. Президент добавил, что обсуждались подробно дела в сфере поставок нефти и газа, развития энергетики, по эти темам договорились "координировать деятельность".

Ранее Алиев сказал, что Баку ведёт переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

"Кажется, обе стороны [ЕС и Украина] заинтересованы, потому что Украина сама нуждается в этом газе. Мы находимся в процессе переговоров с Россией. И если мы сможем помочь, мы поможем", — цитирует Алиева азербайджанское агентство "Apa".

Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС

Путин отметил в комментарии для прессы, что в Азербайджане работают 1300 российских предприятий, инвестиции которых составляют 4 млрд долларов. Заключены контракты по строительству вагонов для метрополитена в Баку, по танкерам река-море для Каспийского судоходства. Путин поблагодарил Алиева " за внимание к русскому языку", в Азербайджане его преподают в 300 школах, а также рассказал о планах создания российско-азербайджанского университета. Президент РФ пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани осенью и назвал партнёрство стратегическим.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы сообщил в интервью ТАСС, что Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС и работа по вопросу идёт.

С Арменией перестали считаться?

Путин заявил, что Москва "была бы рада, если бы могла что-то сделать для подписания мирного соглашения по Карабаху". По его словам, он планирует рассказать премьеру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку. Ранее посол Азербайджана в РФ заявил о том, что в Карабахе может появиться генконсульство России.

"Пашинян добился совершенно уникального достижения. Он не просто сделал так, что с Арменией перестали считаться, он сделал так, что Армения вообще не присутствует на подобных переговорах", — пишет армянский политолог Мика Бадалян в Telegram.

По его словам, на западные платформы Алиев не едет, а обсуждения темы урегулирования на Южном Кавказе на российской платформе проходит без Пашиняна. Соответственно, любые договорённости, которые будут достигнуты между Путиным и Алиевым, пойдут в плюс Баку и в минус официальному Еревану за его откровенно неконструктивную позицию:

"Пока Пашинян находится у власти, всё будет только хуже, а позиции Баку в регионе будут расти в геометрической прогрессии".

Визит Путина в Азербайджан подчеркнул, что Москва ценит конструктивную позицию Баку по жизненно важным вопросам для России и готова способствовать принятию Азербайджана в БРИКС, что говорит о евразийском выборе Баку. Это выгодно азербайджанской экономике, а конфронтация с РФ негативно отразится на благосостоянии азербайджанцев. Редкие политики имеют суверенитет это сказать. Алиев сказал.

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Как Алиев переиграл Эрдогана и Путина
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы брикс армения азербайджан ильхам алиев никол пашинян владимир путин
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