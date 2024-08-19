Встреча Путина с Алиевым в Баку: цели визита, о чём договорились, сотрудничество России и Азербайджана

Азербайджан выбрал политический вектор развития страны в сторону "Большой Евразии", которую строит Россия.
"Баку настроен на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Баку по приглашению азербайджанской стороны.
"Мы очень довольны уровнем сотрудничества между нашими странами", — цитируют Алиева азербайджанские СМИ.
По его словам, подписанная в феврале 2022 года Декларация о сотрудничестве успешно реализуется: "Мы видим очень положительную динамику и хорошие показатели как в политической, так и в экономической сфере".
Алиев подчеркнул в заявлении для прессы, что РФ играет большую роль в установлении мира на Южном Кавказе.
По его словам, стороны подробно обсудили транспортный проект "Север — Юг" (проект стран БРИКС) из Белоруссии в Индию, по которому намечен товарооборот от 15 до 30 млн тонн в год.
Алиев отметил, что растут контакты между россиянами и азербайджанцами, они устойчивы, и их даже больше, чем было в СССР. Президент добавил, что обсуждались подробно дела в сфере поставок нефти и газа, развития энергетики, по эти темам договорились "координировать деятельность".
Ранее Алиев сказал, что Баку ведёт переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
"Кажется, обе стороны [ЕС и Украина] заинтересованы, потому что Украина сама нуждается в этом газе. Мы находимся в процессе переговоров с Россией. И если мы сможем помочь, мы поможем", — цитирует Алиева азербайджанское агентство "Apa".
Путин отметил в комментарии для прессы, что в Азербайджане работают 1300 российских предприятий, инвестиции которых составляют 4 млрд долларов. Заключены контракты по строительству вагонов для метрополитена в Баку, по танкерам река-море для Каспийского судоходства. Путин поблагодарил Алиева " за внимание к русскому языку", в Азербайджане его преподают в 300 школах, а также рассказал о планах создания российско-азербайджанского университета. Президент РФ пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани осенью и назвал партнёрство стратегическим.
Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы сообщил в интервью ТАСС, что Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС и работа по вопросу идёт.
Путин заявил, что Москва "была бы рада, если бы могла что-то сделать для подписания мирного соглашения по Карабаху". По его словам, он планирует рассказать премьеру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку. Ранее посол Азербайджана в РФ заявил о том, что в Карабахе может появиться генконсульство России.
"Пашинян добился совершенно уникального достижения. Он не просто сделал так, что с Арменией перестали считаться, он сделал так, что Армения вообще не присутствует на подобных переговорах", — пишет армянский политолог Мика Бадалян в Telegram.
По его словам, на западные платформы Алиев не едет, а обсуждения темы урегулирования на Южном Кавказе на российской платформе проходит без Пашиняна. Соответственно, любые договорённости, которые будут достигнуты между Путиным и Алиевым, пойдут в плюс Баку и в минус официальному Еревану за его откровенно неконструктивную позицию:
"Пока Пашинян находится у власти, всё будет только хуже, а позиции Баку в регионе будут расти в геометрической прогрессии".
Визит Путина в Азербайджан подчеркнул, что Москва ценит конструктивную позицию Баку по жизненно важным вопросам для России и готова способствовать принятию Азербайджана в БРИКС, что говорит о евразийском выборе Баку. Это выгодно азербайджанской экономике, а конфронтация с РФ негативно отразится на благосостоянии азербайджанцев. Редкие политики имеют суверенитет это сказать. Алиев сказал.
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