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Любовь Степушова

Германия поставляет оружие Украине, а должна была объявить ей войну

Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине?
5:19
Мир

Диверсия Украины на "Северных потоках" была казусом-бели для Германии. Берлин же поставляет государству-террористу оружие. Это отразится на выборах в бывшей ГДР.

Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине?
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Германия с самого начала знала, кто взорвал "Северные потоки"

В среду, 14 августа, немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" и заявила, что диверсант действовал в составе группы.

На следующий день, 15 августа, The Wall Street Journal обвинила в организации диверсии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и подчеркнула, что Владимир Зеленский был в курсе. Согласно источникам газеты, немецкие следователи с октября-ноября 2022 года (то есть практически сразу после взрывов) были убеждены, что ответственность за диверсию несут украинцы.

Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг заявил, что теракт был осуществлен по приказу Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, пишет Die Welt. По словам Ханнинга, акт диверсии произошёл в результате "соглашения между высшими должностными лицами Украины и Польши".

Итак, очевидно, что для Германии взрывы — это акт терроризма Украины.

Диверсия на "Северных потоках" — казус бели

В результате теракта были выведены из строя три из четырёх веток трубопровода "Северный поток", после чего резко выросли цены на газ, а крупнейшие компании Германии потеряли около 10 млрд евро, вложенных в проект "Северный поток-2".

Германия сегодня платит миллион долларов в день за аренду терминалов для приёма сжиженного природного газа, которые лишь частично замещают потоки российского газа. Этот дешёвый газ был драйвером немецкой экономики, сейчас промышленность страны стагнирует, технологические предприятия уходят из страны. Косвенный ущерб нанесён всем отраслям экономики — от сельского хозяйства (удобрения) до нефтехимии.

Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NNZ), газопровод "был частью критически важной инфраструктуры Германии", поэтому диверсия на нём была "равнозначна акту войны". Украина "пренебрегла" Германией, и это даст "топливо критикам помощи (Украине) в Германии".

"Последствия могут быть непредсказуемыми", — пишет автор.

Последствия предсказуемы — падение рейтингов властей перед выборами

Тем не менее власти Германии уже поспешили объявить, что расследование не повлияет на факт поддержки Украины. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", — приводит его слова агентство DPA.

Берлин сразу же объявил о новом большом пакете военной помощи террористам:

  • 2 батареи ЗРК IRIS-M,
  • 2 батареи ЗРК IRIS-T SLS,
  • 10 ЗУ Gepard,
  • около 30 танков Leopard 1A5

и многое другое.

Германия продолжает поддерживать нелегитимный террористический режим. И эта позиция будет вызывать сомнения не только в странах Глобального Юга, но и в самой Германии, где в землях бывшей ГДР (Тюрингии и Саксонии (1 сентября) и Бранденбурге (22 сентября)) состоятся выборы в лантаги. Согласно опросам, впереди находится Альтернатива для Германии (АдГ). Альянс Сары Вагенкнехт набирает от 11 до 19% голосов.

Германия покрывает истинного виновника теракта на "Северных потоках"

Многие восточные немцы скептически относятся к поддержке Украины и хотят вести переговоры с Россией.

Для избирателей очевидна не только неблаговидная роль правительства в поддержке террористов, но и сокрытие истинного виновника — США, что ставит под сомнение суверенитет страны. Цели теракта, проведённого американскими военными с помощью, возможно, украинцев как прикрытия:

  • нанести России и Германии экономический ущерб,
  • разорвать связи,
  • заставить Европу поддерживать фашистский террористический режим Зеленского,
  • поддержать американский газовый бизнес, реальный сектор экономики и ВПК. 

Для справки

Два газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены несколькими взрывами 26 сентября 2022 года. Взрывы были зафиксированы вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Чуть позже в трёх из четырёх труб были обнаружены четыре утечки. Ранее российский природный газ поступал в Германию по "Северному потоку-1". "Северный поток-2" ещё не был введён в эксплуатацию.

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Нарочно не придумаешь: в Германии выдан ордер на арест Владимира З., подорвавшего «Северный поток»
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы теракт
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