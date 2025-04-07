Шиномонтаж в СССР: два домкрата, три ключа и крепкое словцо

Советский шиномонтаж — это не автосервис, а почти ритуал.
Там был пот, грязь, два домкрата и маты как универсальный инструмент регулировки.
Не было в СССР шиномонтажа, как мы его сейчас понимаем. Был дядя в спецовке, домкрат на честном слове и ворох матов, которыми лечилось любое колесо.
Инструменты: минимализм и отчаяние
Процесс
Шиномонтаж в СССР был не сервисом. Он был местом силы. Туда приходили чинить, обсудить, посоветоваться, и просто быть мужиком.
Сейчас это — кофе, диван, вай-фай. А тогда — шум, запах резины, руки в грязи и чувство победы над стихией.
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.