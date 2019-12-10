Путин заявил, что теракт в Беслане стал его "личной болью"

10 декабря состоялось заседание Совета по правам человека. На мероприятии зашла речь об отсутствии психологической помощи жертвам теракта в Беслане. Президент России Владимир Путин заявил, чтопробел необходимо исправить, поскольку это событие стало болью лично для него и для всей страны.