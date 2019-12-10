10 декабря состоялось заседание Совета по правам человека. На мероприятии зашла речь об отсутствии психологической помощи жертвам теракта в Беслане. Президент России Владимир Путин заявил, чтопробел необходимо исправить, поскольку это событие стало болью лично для него и для всей страны.
"Вы упомянули про Беслан. Я пометил себе. Обязательно займусь этой темой. Это такая боль личная и для всей страны. На всю жизнь. Поддержку обязательно нужно оказать", — сказал российский лидер.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".